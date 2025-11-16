Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία.

Τον πρώην υπουργό και βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Σταμάτη, αποχαιρέτησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δήλωσή του, επισημαίνει: «Σήμερα με θλίψη αποχαιρετώ τον Δημήτρη Σταμάτη. Έναν πολιτικό που τίμησε τη Βουλή, τη Θεσσαλονίκη και τη χώρα. Αλλά και έναν ευγενή και διακριτικό άνθρωπο. Είναι χαρακτηριστικά του Δημήτρη που διαπίστωσα και προσωπικά όταν υπηρετήσαμε μαζί την κυβέρνηση υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Ξεχωριστά χαρίσματα, που θα τον συνοδεύουν πάντα στη μνήμη μας. Συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους δικούς του ανθρώπους».

Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή και Υπουργό Δημήτρη Σταμάτη. Γεννήθηκε το 1950 στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ασκούσε ενεργά το επάγγελμα του δικηγόρου.

Από το 1985 έως και το 1993 διατέλεσε Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης και επανεξελέγη Βουλευτής Επικρατείας την τετραετία 2015-2019. Από το 2012 έως το 2015 ήταν Υπουργός Επικρατείας στην Κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά. Διατέλεσε επίσης Γενικός Γραμματέας του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπηρέτησε την Πατρίδα και την Παράταξη με αφοσίωση, μαχητικότητα, ήθος και εντιμότητα και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στη δημόσια ζωή. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».