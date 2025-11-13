Με την κατάθεση του πρώην αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ «κατέρρευσε η προσπάθεια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να συνδέσουν τις παράνομες επιδοτήσεις με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει το κόμμα.

Θεαματική είναι η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή το ο ΣΥΡΙΖΑ, «την αδικαιολόγητα τεράστια αύξηση του (εικονικού σε μεγάλο βαθμό) ζωικού κεφαλαίου στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ κατέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γ. Κέντρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κέντρος παρουσίασε την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 μέχρι και σήμερα, αύξηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα».

«Ως εκ τούτου» συνεχίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, «κατέρρευσε η προσπάθεια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να συνδέσουν τις παράνομες επιδοτήσεις με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Συνεχίζει λέγοντας πως «παράλληλα, από την κατάθεση του κ. Κέντρου, αναδείχθηκε εκ νέου ο ορατός κίνδυνο αναστολής πληρωμών προς τους παραγωγούς, λόγω του «γαλάζιου» σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχειριστικής ανεπάρκειας του «επιτελικού» κράτους. Αντί, λοιπόν, η ΝΔ αναμασάει τα μυθεύματα για την «Τεχνική Λύση» και τις «διαχρονικές παθογένειες», οφείλει να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που αγωνιούν για την επιβίωσή τους».

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ καταλήγει παραθέτοντας «τα αποκαλυπτικά στοιχεία που προσκόμισε ο κ. Κέντρος για τη ραγδαία αύξηση του αριθμού των αιγοπροβάτων κατά τη περίοδο διακυβέρνησης της ΝΔ».