Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι η κατοικία είναι δικαίωμα, όχι επένδυση, και ότι η πόλη πρέπει να ανήκει στους κατοίκους της και όχι στους επενδυτές.

Η Ελλάδα βιώνει σήμερα τη μεγαλύτερη στεγαστική κρίση στην Ευρώπη. Τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 54,2% τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 1,1%, με αποτέλεσμα το 1 στα 2 νοικοκυριά να δυσκολεύεται να πληρώσει ενοίκιο ή δόση. Στο μεταξύ, 6 στους 10 νέους εξακολουθούν να ζουν στο σπίτι των γονιών τους, αδυνατώντας να αποκτήσουν τη δική τους στέγη.

Η Νέα Αριστερά τονίζει ότι αυτή η κρίση δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών των τελευταίων ετών: την ανεξέλεγκτη επέκταση των Airbnb, την απεριόριστη χορήγηση Golden Visa, την έλλειψη κοινωνικής κατοικίας, την απουσία προστασίας της πρώτης κατοικίας και την εκχώρηση δανείων σε funds, με 450.000 νοικοκυριά να απειλούνται από πλειστηριασμούς. Η κατοικία, όπως σημειώνει η Νέα Αριστερά, έχει μετατραπεί σε επένδυση, ενώ το δικαίωμα στη στέγη έχει γίνει πολυτέλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Αριστερά προτείνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για να αποκατασταθεί η στέγη ως δικαίωμα και όχι εμπόρευμα: προστασία ενοικιαστών και πλαφόν στα ενοίκια, σταμάτημα πλειστηριασμών, όριο στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, 10.000 προσιτές κατοικίες κάθε χρόνο και 22.000 κοινωνικές κατοικίες, καθώς και 10.000 νέες φοιτητικές κλίνες. Προβλέπεται επίσης η κατάργηση της Golden Visa και η εφαρμογή του Housing First για την εξάλειψη της αστεγίας.

Όπως τονίζει η Νέα Αριστερά, στόχος είναι η δημιουργία μίας χώρας όπου οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να ζήσουν: να εργάζονται χωρίς να «δουλεύουν για το ενοίκιο», να έχουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη και να κατοικούν σε πόλεις που ανήκουν στους πολίτες και όχι στους επενδυτές. Η κατοικία πρέπει να επανέλθει ως αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα, και όχι ως μέσο κερδοφορίας.

