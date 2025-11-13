Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η αύξηση των δικαιούχων του Εθνικού Αποθέματος μετά το 2020 αποκαλύπτει τις πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ,τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των δικαιούχων του Εθνικού Αποθέματος στην Κρήτη παρέμεινε σταθερός την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:

2017: 4.736 δικαιούχοι

2018: 3.789 δικαιούχοι

2019: 4.297 δικαιούχοι

Μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, ο αριθμός εκτοξεύεται 2020: 8.776 δικαιούχοι

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι η «έκρηξη» αυτή συμπίπτει με την αλλαγή του πλαισίου διαχείρισης και την τροποποίηση της λεγόμενης «Τεχνικής Λύσης».

Η «Τεχνική Λύση» θεσπίστηκε ως προσωρινό ευρωπαϊκό μέτρο με υπουργική απόφαση Καρασμάνη, για να αντιμετωπιστούν τα πρόστιμα 466 εκατ. ευρώ που είχαν επιβληθεί στη χώρα μας για επιδοτήσεις σε μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η διάθεση δημόσιων βοσκοτόπων βάσει αυτής της λύσης βαίνει μειούμενη και παραμένει αυστηρά συνδεδεμένη με την κατοχή ζωικού κεφαλαίου.

Αντίθετα, μετά το 2019, «η Τεχνική Λύση εξετράπη της αποστολής της, επιτρέποντας φαινόμενα καταχρήσεων και αδικαιολόγητων ενισχύσεων», σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πέτυχε την αναίρεση καταδικαστικών αποφάσεων εις βάρος της χώρας.

Η Ελλάδα δικαιώθηκε, με αποτέλεσμα να επιστραφούν 466 εκατ. ευρώ και να επαναφερθούν περίπου 10 εκατομμύρια στρέμματα επιλέξιμων βοσκότοπων.

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ, η σημερινή κυβέρνηση δεν έχει ολοκληρώσει έως τώρα τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης, τα οποία θα έδιναν οριστικό τέλος στο προσωρινό καθεστώς της «Τεχνικής Λύσης».

Η παράταση αυτής της εκκρεμότητας, σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, «διατηρεί ένα πεδίο αδιαφάνειας και ευνοεί συγκεκριμένα συμφέροντα εις βάρος των πραγματικών κτηνοτρόφων».

Τέλος, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ κάνουν λόγο για «πολιτική ανοχή» της κυβέρνησης σε πρακτικές που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα του Εθνικού Αποθέματος και παραπλανούν την κοινή γνώμη.

Όπως επισημαίνουν, «όσοι θέλουν πραγματικά να ενημερωθούν για το πώς εφαρμόστηκε η Τεχνική Λύση, μπορούν να απευθυνθούν στον αρμόδιο υπουργό κ. Βορίδη».