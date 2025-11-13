«Αν από κάτι κινδυνεύει η αξιοπιστία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παραπλανητικά ερωτήματα βουλευτών της πλειοψηφίας και η άρνηση (ή καθυστέρηση) να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες που εμπλέκονται στο "γαλάζιο" σκάνδαλο και σχετίζονται στενά με τους πολιτικούς ενορχηστρωτές του», σημειώνει η Κουμουνδούρου.

Ενώ η Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συμπληρώνει 2 μήνες από την έναρξη των εργασιών της, τώρα θυμήθηκε ο εισηγητής της ΝΔ, Μ. Λαζαρίδης, ότι θα έπρεπε να… εξαιρεθεί από αυτές ο Βασίλης Κόκκαλης, επειδή έχει διατελέσει υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν πως «Όπως έχει ξεκαθαρίσει ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν έχει καμία βάση τυχόν ένσταση ακυρότητας σε βάρος του διότι, ως υφυπουργός, δεν είχε καμία αρμοδιότητα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Επισημαίνουν επίσης ότι «Η άγαρμπη απόπειρα της ΝΔ να δημιουργήσει εντυπώσεις πέφτει στο κενό. Επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα καταφέρει να φιμώσει την αντιπολίτευση και την αποτελεσματική δουλειά των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην προσπάθεια να αποκαλυφθεί η αλήθεια».

«Αν από κάτι κινδυνεύει η αξιοπιστία της Εξεταστικής Επιτροπής είναι τα παραπλανητικά ερωτήματα βουλευτών της πλειοψηφίας και η άρνηση (ή καθυστέρηση) να κληθούν κρίσιμοι μάρτυρες που εμπλέκονται στο "γαλάζιο" σκάνδαλο και σχετίζονται στενά με τους πολιτικούς ενορχηστρωτές του», καταλήγουν οι πηγές της Κουμουνδούρου.

Η Υπουργική Απόφαση ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Βασίλη Κόκκαλη:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«ΥΑ 112//2016 (ΥΑ 11226/133908 ΦΕΚ Β 3903 2016)ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ. Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη. (685238)

A +A -

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχουν συναφή Νομοθετήματα(Εκδοθέντα βάσει ομοίων Εξουσιοδοτικών Διατάξεων). Πιέστε εδώ για εμφάνισή τους

Άρθρο: 0

Αριθμ. 11226/133908 (ΦΕΚ Β 3903/5.12.2016)

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΥΑ 2428/119952 (ΦΕΚ Β' 3936/10.09.2018)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 81 και 83 παρ. 2 του Συντάγματος.

β) Των άρθρων 41 παρ. 1 και 5, και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α 98).

γ) Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 174), όπως ισχύει.

δ) Του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α 113).

ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116).

στ) Του Π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 10).

2. Την αριθ.Υ2/22-09-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Β 2076).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο: 1

Προϊσχύσασες Μορφές Άρθρου 1

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΥΑ 2428/119952 (ΦΕΚ Β` 3936/10.09.2018)

Αρθρο 1

«Στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη αναθέτουμε την άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:

1. Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, της Διεύθυνσης Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

2. Από τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας:

α) της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν,

β) της Διεύθυνσης Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό,

γ) της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής με το σύνολο των τμημάτων που υπάγονται σε αυτήν.

2. Της εποπτείας του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστημών (Ι.Γ.Ε.)».

*** Το παρόν αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Αριθμ. 638/128269 (ΦΕΚ Β` 4250/05.12.2017) άρθρο 1 παρ. 1.



Άρθρο: 2

Προϊσχύσασες Μορφές Άρθρου 1

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΥΑ 2428/119952 (ΦΕΚ Β` 3936/10.09.2018)

Αρθρο 2

«Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς».

*** Το παρόν αντικαταστάθηκε ως άνω με την ΥΑ Αριθμ. 638/128269 (ΦΕΚ Β` 4250/05.12.2017) άρθρο 1 παρ. 2.



Άρθρο: 3

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΥΑ 2428/119952 (ΦΕΚ Β` 3936/10.09.2018)

Αρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται με το άρθρο 1 εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής αυτής,

γ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τους διεθνείς οργανισμούς, καθώς επίσης και η εν γένει προβολή, επικοινωνία και προώθηση του έργου του Υπουργείου σε όλους τους τομείς,

δ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπηρεσιών του Υπουργείου,

ε) η σύσταση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων, επιτροπών, ομάδων εργασίας και όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων,

στ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευο- μένων από το Υπουργείο νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.



Άρθρο: 4

***ΠΡΟΣΟΧΗ:Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΗΣ ΥΑ 2428/119952 (ΦΕΚ Β` 3936/10.09.2018)

Αρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Ο Υπουργός Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ