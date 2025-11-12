Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι τα 55 εκατ. ευρώ πρόστιμο επιβεβαιώνουν την ανάγκη για ουσιαστική λογοδοσία και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στους Τεχνικούς Συμβούλους για τις πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας ότι οι καθυστερήσεις και οι λάθος υπολογισμοί οδήγησαν σε πρόστιμο 55 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο — κόστος που τελικά επιβαρύνει τους αγρότες και τον ελληνικό λαό. Οι ίδιες πηγές σχολιάζουν ότι παρά τις δηλώσεις «υπερηφάνειας» των στελεχών, η πραγματικότητα δείχνει ότι η διαχείριση των πληρωμών ήταν προβληματική, ενώ επισημαίνεται ότι τέτοιες πρακτικές πλήττουν την εμπιστοσύνη των αγροτών στο σύστημα επιδοτήσεων. Το θέμα επανήλθε στην επικαιρότητα μετά τις καταθέσεις του Γιάννη Κουφουδάκη στην Εξεταστική Επιτροπή, μέλους του Δ.Σ. της COGNITERA Α.Ε. και πρώην διευθύνοντος συμβούλου της NEUROPUBLIC Α.Ε., ο οποίος δήλωσε υπερήφανος για το έργο των Τεχνικών Συμβούλων.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι ««υπερήφανος», όπως άλλωστε όλα τα στελέχη των Τεχνικών Συμβούλων, δήλωσε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής και ο Γιάννης Κουφουδάκης, σήμερα μέλος του Δ.Σ. της COGNITERA Α.Ε., ο οποίος είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της NEUROPUBLIC Α.Ε., καθώς και υπάλληλος του GAIA Επιχειρείν Α.Ε. Ξέρει, δηλαδή, από πρώτο χέρι πώς λειτουργεί το σύστημα των πληρωμών. Το ερώτημα είναι πόθεν προκύπτει αυτό το αίσθημα της «περηφάνειας» όταν, όπως ανέδειξε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, αποτέλεσμα των κακών πληρωμών του 2022 ήταν η επιβολή προστίμου ύψους 55.000.000 ευρώ στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Πρόστιμο που θα πληρώσει από την τσέπη του ο ελληνικός λαός. Κατά τα άλλα, ο κ. Κουφουδάκης επέλεξε να «αδειάσει» τον προηγούμενο μάρτυρα, κ. Κατρή, αναφέροντας ότι δεν θα αναλάμβανε διοικητική θέση σε Τεχνικό Σύμβουλο αν ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του λάμβαναν επιδοτήσεις.»

Τέλος, σημειώνουν οι ίδιες πηγές ότι «αλγεινή εντύπωση προκαλεί η ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη στον κ. Κουφουδάκη σχετικά με το «τι ψήφισε στις εκλογές». Εξίσου καταδικαστέα είναι και η μη αντίδραση του προεδρείου της Εξεταστικής Επιτροπής στη διατύπωση του εν λόγω ερωτήματος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια και τεράστια λογικά άλματα ώστε κάποιος να θεωρήσει αυτή την ερώτηση -που αντιβαίνει στη μυστικότητα της ψήφου- αντίστοιχη με τις ερωτήσεις που έχουν τεθεί σε άλλους μάρτυρες οι οποίοι κατέχουν αποδεδειγμένα θέση στον κομματικό μηχανισμό της ΝΔ (από τον οποίο τροφοδοτήθηκε το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ)».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de6q7kv4vf3l?integrationId=40599y14juihe6ly}