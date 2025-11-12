Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών, τονίζει ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στο TikTok, με αφορμή την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που «ξεκίνησε από 1,10 ευρώ/λίτρο», όταν στη Γερμανία «ξεκίνησε από 0,9 ευρώ/λίτρο», προτείνοντας «τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης».

Αναλυτικά:

«Ο Νοέμβριος μπήκε για τα καλά και πολλές οικογένειες ζορίζονται για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον βραχνά του πετρελαίου θέρμανσης.

Ο κ. Μητσοτάκης πανηγυρίζει, γιατί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ξεκίνησε από 1,10 ευρώ/λίτρο.

Και όσο πάει ανεβαίνει...

Μας κρύβει όμως ότι την ίδια στιγμή στη Γερμανία, με πολύ μεγαλύτερους μισθούς, ξεκίνησε από 0,9 ευρώ/λίτρο.

Δεν μας λέει πού θα βρει σήμερα μια οικογένεια 1.150 ευρώ για 1.000 λίτρα πετρέλαιο, για να βγάλει τον χειμώνα. Που σε πολλές περιοχές της χώρας δεν φτάνουν…

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της Ευρώπης, όπως προτείνει και η ίδια.

Έτσι, μία οικογένεια για 1.000 λίτρα πετρέλαιο θα γλιτώσει 320 ευρώ.

Δεν τα λες και λίγα…

Και ταυτόχρονα, θα αντιμετωπισθεί και το λαθρεμπόριο στα καύσιμα.

Ο κ. Μητσοτάκης κάνει ζημιά στην τσέπη των πολιτών.

Γι' αυτό και επείγει μια πολιτική αλλαγή. Για μια Προοδευτική Ελλάδα».

{https://www.tiktok.com/@sokratisfamellos/video/7571804167283412246?_r=1&_t=ZN-91KwaOh07ss}