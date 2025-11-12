«Και με σφεντόνα να πολεμούσαν κάποιον θα βρίσκανε» είπε ο Γιάννης Κάτρης στον Μακάριο Λαζαρίδη.

Τις λεπτομέρειες των μεθοδεύσεων απάτης που, όπως είπε, «άνθισαν» πάνω στα κενά του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, περιέγραψε καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιάννης Κάτρης, αντιπρόεδρος της Cognitera, μιας εκ των δύο εταιριών που έχουν αναλάβει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου στον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπήρξε πολιτική καθοδήγηση, «δεν είχε σχέση με κόμματα» είπε χαρακτηριστικά, αλλά ένα σύστημα με αδυναμίες και ανοχή των αρχών, το οποίο εκμεταλλεύτηκαν επιτήδειοι. Ο κ. Κάτρης έκανε λόγο για δύο βασικούς μηχανισμούς εξαπάτησης: τη λεγόμενη «βιομηχανία αρνάδων», όπου δηλώνονταν ψευδώς πολλαπλάσια ζώα για ενισχύσεις, και τη μετατροπή δημόσιων βοσκοτόπων σε «ιδιωτικούς» μέσω πλαστών παραστατικών.

«Και με σφεντόνα να πολεμούσαν κάποιον θα βρίσκανε», είπε απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ ο μάρτυρας, αποδίδοντας ευθύνες για τον μη έλεγχο του αριθμού των ζώων στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο κ. Κάτρης, υπερασπίστηκε τη Cognitera, υποστηρίζοντας ότι ιδρύθηκε για να φέρει διαφάνεια και έλεγχο στις πληρωμές του ΟΣΔΕ, ενώ όλες οι μετοχικές της συνθέσεις έχουν κατατεθεί και εγκριθεί από τις αρχές. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι λαμβάνει επιδοτήσεις, υποστήριξε πως είναι μικρές και απολύτως νόμιμες και απέρριψε απαντώντας στον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, κάθε υπόνοια ασυμβίβαστου.

Παράλληλα, εξήρε τη μετάβαση των δηλώσεων ΟΣΔΕ στο κυβερνητικό νέφος ως «δίκαιη και αποτελεσματική», αν και –όπως είπε– προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από συμφέροντα που αντιστάθηκαν στην αλλαγή.

Απαντώντας στην Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ σχετικά με το «τι αντιδράσεις υπήρχαν εντός και εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ για την εφαρμογή του gov.gr;», ο μάρτυρας ανέφερε: «Λυσσαλέες. Τρομακτική πίεση από ΚΥΔ και δημοσιεύματα συγκεκριμένης εφημερίδας».

Τέλος, αποκάλυψε ότι έχει καταθέσει μηνύσεις κατά στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα οποία όπως υποστήριξε εμπόδισαν την πρόσβαση των ΚΥΔ στο σύστημα, επιμένοντας πως η Cognitera λειτούργησε «με νομιμότητα και διαφάνεια», σε μια προσπάθεια να καθαρίσει το χρόνιο «τοπίο των επιδοτήσεων».

ΠΑΣΟΚ: Διαψεύστηκε το αφήγημα της ΝΔ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζουν τα εξής:

«Κατά την σημερινή κατάθεση του Αντιπρόεδρου της Cogniterra, κ. Ιωάννη Κάτρη διαψεύσθηκε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για το χρονικό σημείο έναρξης της συνεργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ με την εταιρία Νeuropublic. Όπως κατέθεσε ο μάρτυρας η συνεργασία του Οργανισμού με την Neuropublic ξεκίνησε το 2006 και όχι το 2011, όπως αναληθώς ισχυρίστηκε η κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο μάρτυρας αναφέρθηκε στη διαχρονική εξάρτηση του Οργανισμού από τον ίδιο τεχνικό σύμβουλο, τη Neuropublic, η οποία συνεργάζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήδη από το 2006. Σύμφωνα με την κατάθεση του Αντιπροέδρου της Cogniterra,,η Γαία Επιχειρείν λειτουργούσε επί χρόνια ως ενδιάμεσος φορέας συντονισμού των ΚΥΔ και απέδιδε τα 7 περίπου ευρώ που εισέπραττε από κάθε αγρότη για την αίτησή του στον τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος και ήταν βασικός της μέτοχος. Από τα κέρδη των 8 εκατομμυρίων ευρώ της Γαία, τα 5,5 εκατομμύρια κατευθύνονταν στη Neuropublic, γεγονός που αποδεικνύει τη σχέση αλληλεξάρτησης που είχε καταγγελθεί ήδη από το 2017 από συνεταιρισμούς και παραγωγούς.

Ο κ. Κάτρης κατέθεσε ότι ενώ Υπουργοί και διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ άλλαζαν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και χρόνια υπήρχε μια σταθερά, η συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο, αλλά και διευθυντικά στελέχη του Οργανισμού τα οποία παρέμεναν αμετακίνητα επί χρόνια σε νευραλγικές θέσεις παρά τις αλλαγές διοικήσεων. Η πλήρης εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό του σύμβουλο επισημάνθηκε ρητά από τον κ. Κάτρη, με τους παραγωγούς να αντιδρούν δυναμικά όταν η διοίκηση του Οργανισμού, το 2016, διέκοψε την πρόσβαση στο σύστημα για εννέα συνεταιρισμούς επειδή αρνήθηκαν να πληρώσουν τη Γαία. Οι παραγωγοί δικαιώθηκαν τόσο με ασφαλιστικά μέτρα όσο και στις δεκαέξι αγωγές που ακολούθησαν.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά του κ. Κάτρη στις λυσσαλέες αντιδράσεις που ξέσπασαν, όταν επιχειρήθηκε η απεξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του κυβερνητικού νέφους (gov). Αντιδράσεις όχι μόνο από τα ΚΥΔ που έχαναν τις «αρμοδιότητές»τους, αλλά και από συγκεκριμένα μέσα ενημέρωσης ιδιοκτησίας του τεχνικού συμβούλου. Οι αντιδράσεις αυτές, σύμφωνα με τον ίδιο, έφτασαν «μέχρι και τον Πρωθυπουργό».

Σε σχέση με τις καθυστερήσεις πληρωμών των αγροτών, ο μάρτυρας ήταν σαφής: το 2022 οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν έγκαιρα (στις 18 Οκτωβρίου), καθώς οι αιτήσεις υποβλήθηκαν από τον Απρίλιο, ενώ φέτος η διαδικασία άνοιξε πολύ αργά, γεγονός που αποδίδεται αποκλειστικά στις καθυστερήσεις και τα λάθη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι η κοινοπραξία , Neuropublic (65%) και Cognittera (35%) έχει παραδώσει όλα τα παραδοτέα του 2025 εγκαίρως, συνεπώς οι καθυστερήσεις στις πληρωμές βαραίνουν αποκλειστικά τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως ανέφερε ο κ. Κάτρης, η Cognittera δεν διαθέτει κανένα ΚΥΔ, η δε Neuropublicέχει υπό τον έλεγχό της περίπου 80 ΚΥΔ.

Η κατάθεση αυτή επιβεβαιώνει πλήρως τα ευρήματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που ήδη είχε μιλήσει για δομική εξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από ιδιωτικό τεχνικό πάροχο και για πρακτικές που συνέβαλαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την άμεση και συνεχή απειλή της αποτυχίας να γίνουν έγκαιρες και σωστές πληρωμές των αγροτών.

Η Κυβέρνηση οφείλει πλέον να δώσει απαντήσεις μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα για τους αγρότες και κτηνοτρόφους.

- Ποιος ευθύνεται για τις καθυστερήσεις πληρωμών που δημιουργούν οικονομική ασφυξία τους αγρότες και δυσφημούν τη χώρα;

- Και γιατί κάθε προσπάθεια απεξάρτησης μέσω του κυβερνητικού νέφους που αποτελεί μια εγγύηση διαφάνειας στην καταβολή των ενισχύσεων πολεμήθηκε με τόσο σφοδρές αντιδράσεις;».

ΣΥΡΙΖΑ: «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ανοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρουν τα παρακάτω:

«Η ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις εταιρείες – Τεχνικούς Συμβούλους αναδείχθηκε και σήμερα, κατά την κατάθεση του Γιάννη Κάτρη, αντιπροέδρου της Cognitera και διευθυντικού στελέχους της «ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Μια κατάθεση που επιβεβαίωσε ότι, με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ, δεν κατέστη, μέχρι σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτάρκης και αυτόνομος πληροφοριακά, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η εξάρτησή του από ιδιωτικά συμφέροντα.

Το καθεστώς αυτό επέτρεπε στις εν λόγω εταιρείες να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και τα στελέχη τους να εναλλάσσονται σε διάφορους ρόλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Cognitera, από «λυσσαλέα» αντίπαλος της GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.-Neuropublic Α.Ε., έγινε στο τέλος συνέταιρός της και μάλιστα κατά την περίοδο που σηματοδοτεί την «αρχή του τέλους» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενδεικτικό της ασυδοσίας που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι, όπως παραδέχθηκε σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κάτρης και μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις από τον Οργανισμό. Η σύγκρουση συμφερόντων δεν σταματά εκεί: ο κ. Κάτρης, ενώ είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος επί της ουσίας «τρέχει» τις πληρωμές, παραμένει και διευθυντικό Στέλεχος της «ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ». Αλλά, όπως υποστήριξε, καμία αρχή δεν έχει διαπιστώσει το ασυμβίβαστο των δύο ρόλων!

Τουλάχιστον, ο κ. Κάτρης είχε την ειλικρίνεια να παραδεχθεί ότι δεν προχώρησε ποτέ η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov .gr, η περιβόητη (δήθεν) μεταρρύθμιση για την οποία κομπορρημονούσε ο κ. Γεωργαντάς στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συντήρησε τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον Τεχνικό Σύμβουλο, προκειμένου να μπορεί να δρα ανενόχλητο το «γαλάζιο» κύκλωμα που λεηλάτησε της ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κατέστησε τη χώρα μας υπόλογη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ «ακρωνύμιο της διαφθοράς», σύμφωνα με την κα. Κοβέσι».