«Η ομηρία του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις εταιρείες – Τεχνικούς Συμβούλους αναδείχθηκε και σήμερα, κατά την κατάθεση του Γιάννη Κάτρη, αντιπροέδρου της Cognitera και διευθυντικού στελέχους της "ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ". Μια κατάθεση που επιβεβαίωσε ότι, με ευθύνη των κυβερνήσεων της ΝΔ, δεν κατέστη, μέχρι σήμερα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αυτάρκης και αυτόνομος πληροφοριακά, με αποτέλεσμα να διαιωνίζεται η εξάρτησή του από ιδιωτικά συμφέροντα», τονίζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, «Το καθεστώς αυτό επέτρεπε στις εν λόγω εταιρείες να λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και τα στελέχη τους να εναλλάσσονται σε διάφορους ρόλους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Cognitera, από "λυσσαλέα" αντίπαλος της GΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.-Neuropublic Α.Ε., έγινε στο τέλος συνέταιρός της και μάλιστα κατά την περίοδο που σηματοδοτεί την "αρχή του τέλους" του ΟΠΕΚΕΠΕ.

»Ενδεικτικό της ασυδοσίας που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι ότι, όπως παραδέχθηκε σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κάτρης και μέλη της οικογένειάς του λαμβάνουν κανονικά επιδοτήσεις από τον Οργανισμό. Η σύγκρουση συμφερόντων δεν σταματά εκεί: ο κ. Κάτρης, ενώ είναι εκπρόσωπος του Τεχνικού Συμβούλου, ο οποίος επί της ουσίας "τρέχει" τις πληρωμές, παραμένει και διευθυντικό Στέλεχος της "ΕΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε.-Α.Σ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ". Αλλά, όπως υποστήριξε, καμία αρχή δεν έχει διαπιστώσει το ασυμβίβαστο των δύο ρόλων!

»Τουλάχιστον, ο κ. Κάτρης είχε την ειλικρίνεια να παραδεχθεί ότι δεν προχώρησε ποτέ η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov .gr, η περιβόητη (δήθεν) μεταρρύθμιση για την οποία κομπορρημονούσε ο κ. Γεωργαντάς στην κατάθεσή του ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής.

»Εν κατακλείδι, η κυβέρνηση Μητσοτάκη συντήρησε τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον Τεχνικό Σύμβουλο, προκειμένου να μπορεί να δρα ανενόχλητο το "γαλάζιο" κύκλωμα που λεηλάτησε της ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και κατέστησε τη χώρα μας υπόλογη ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον ΟΠΕΚΕΠΕ "ακρωνύμιο της διαφθοράς", σύμφωνα με την κα. Κοβέσι».