Σφοδρή κριτική άσκησε με δήλωσή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος.

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Αλεξανδρούπολη και τη συνάντησή του με αγρότες.

Ο κ. Φάμελλος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «έφυγε από την πίσω πόρτα της περίφραξης του αεροδρομίου για να αποφύγει τους αγρότες», υποστηρίζοντας πως «προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα».

Στη δήλωσή του αναφέρθηκε σε καθυστερήσεις στις ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, την ευλογιά στα αιγοπρόβατα και το αυξημένο κόστος παραγωγής, ενώ κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «οδηγεί στην ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου».

Τέλος, υπογράμμισε πως «μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει το σχέδιο ενίσχυσης του αγροτικού τομέα που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

{https://www.facebook.com/reel/25098127026492368}