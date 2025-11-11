Τον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επίσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης πραγματοποιεί σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αύξηση του ανώτατου ορίου για το αγροτικό πετρέλαιο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «αυξάνεται 50% το ανώτατο όριο του πετρελαίου για το οποίο επιστρέφεται ο ΕΦΚ στους αγρότες μας».

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Μαρώνεια ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Αρχοντικό Ταβανιώτη, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως και φιλοξενεί έκθεση αρχαιοτήτων και υλικού με θέμα την Μαρώνεια και τον Ίσμαρο, ενώ μέχρι το τέλος του 2026 αναμένεται να γίνει και η μουσειακή πιστοποίησή του.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην αξιοποίηση του τουριστικού μετώπου της Ροδόπης μέσω της δημιουργίας μαρίνας στον δήμο Μαρωνείας - Σαπών, μεταξύ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, αλλά και της σύνδεσης της Μαρώνειας με τον παραλιακό δρόμο του Έβρου.

Κατά την επίσκεψη στον νέο Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου στη Βιομηχανική Περιοχή της Κομοτηνής, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «Η Ελλάδα και η Θράκη, συγκεκριμένα, μετατρέπεται σε ένα διεθνές ενεργειακό κέντρο. Και η πατρίδα μας απέδειξε έμπρακτα ότι μπορεί να ασκεί πολύ αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία προς όφελος πάντα των εθνικών συμφερόντων».

Συνομιλώντας με πολίτες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι κύρια επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η τόνωση του πραγματικού εισοδήματος των νοικοκυριών. Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην ετήσια επιστροφή ενός ενοικίου και στο ετήσιο επίδομα ύψους 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και ΑμεΑ, που θα δοθούν για πρώτη φορά φέτος στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στο μείγμα φοροελαφρύνσεων της ΔΕΘ, που νομοθετήθηκε την περασμένη Παρασκευή.

Φωτογραφίες: Eurokinissi