Εκκρεμεί το αίτημα για τη χορήγηση αόλων των στοιχείων που καταδεικνύουν τα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου και της παραδοθείσας ποσότητας γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα για τα έτη 2015 έως και σήμερα.

Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και Κώστας Μπάρκας, κατέθεσαν αίτημα για τη χορήγηση αναλυτικών στοιχείων από τον Οργανισμό σχετικά με τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης στην αγρονομική περιφέρεια ΠΕ1 (βοσκότοποι). Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση των βουλευτών, ζητούν να παρασχεθούν στους βουλευτές της Επιτροπής αναλυτικά δεδομένα που αφορούν:

Τον αριθμό των κτηνοτρόφων που μεταβίβασαν δικαιώματα στην περιφέρεια ΠΕ1.

Τον αριθμό των μεταβιβασθέντων δικαιωμάτων (σε εκτάρια).

Το συνολικό ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στα παραπάνω δικαιώματα, κατά έτος από το 2015 έως το 2024, για το σύνολο της χώρας.

Παράλληλα, ζητούν να δοθούν τα ίδια στοιχεία ειδικά για την Κρήτη, δηλαδή: Πόσα βοσκοτοπικά δικαιώματα μεταβιβάστηκαν σε Κρητικούς κτηνοτρόφους από την υπόλοιπη Ελλάδα, Κατά έτος και με πλήρη ανάλυση του οικονομικού αντικρίσματος των εν λόγω συναλλαγών.

Την ίδια ώρα, εκκρεμεί από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ξεχωριστό αίτημα προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη χορήγηση όλων των στοιχείων που αποτυπώνουν: τα ποσοστά του ζωικού κεφαλαίου και τις παραδοθείσες ποσότητες γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, για το διάστημα 2015 έως σήμερα.

Το κόμμα της Κουμουνδούρου υπογραμμίζει ότι η πλήρης διαφάνεια στα δεδομένα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, καθώς, όπως τονίζει, «μόνο έτσι θα αποκαλυφθεί η πραγματική διάσταση των παρατυπιών που έχουν οδηγήσει σε τεράστιες στρεβλώσεις εις βάρος των αγροτών και της κτηνοτροφία.