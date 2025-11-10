«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show και πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης για να βγάλει την ουρά της απέξω η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Ο περήφανος κρητικός λαός και πληγώνεται και προβληματίζεται από τα τελευταία γεγονότα», ανέφερε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ξεκινώντας την τοποθέτησή του στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ίδιος στην Κρήτη μετά το μακελειό στα Βορίζια.

Ο κ. Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσία τοπικών φορέων του νησιού, ξεκαθάρισε ότι ζώνες ανομίας υπάρχουν και σε άλλα μέρη της Ελλάδος που πρέπει να αντιμετωπιστούν ολιστικά και όχι με όρους reality show, παραθέτοντας στοιχεία για τις ανθρωποκτονίες που δείχνουν, όπως σημείσε, ότι στην Κρήτη δεν καταγράφονται αυξημένα ποσοστά.

«Κυβερνούν τη χώρα από το 2019 και δεν έχουν καταφέρει να δομήσουν ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό κράτος, ικανό να διασφαλίσει τη δημόσια τάξη και να εγγυάται την κοινωνική συνοχή. Απέτυχαν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας», τόνισε και πρόσθεσε: «Για εμάς σε ένα κανονικό ευρωπαϊκο κράτος δεν υπάρχουν ζώνες ανομίας. Ο νόμος εφαρμόζεται για όλους απαρέγκλιτα. Η αστυνόμευση και η δικαιοσύνη πρέπει να είναι παντού, χωρίς εξαιρέσεις που δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας και προκαλούν μεγάλα ερωτηματικά σε κάθε απλό καθημερινό άνθρωπο για τη λειτουργία του κράτους δικαίου».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στους φορείς, εξήγησε ότι σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της υπαίθρου οι κάτοικοι έμειναν χωρίς επαρκή αστυνόμευση και υπήρξε αποσάρθρωση νευραλγικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι η Νέα Δημοκρατία κατέφυγε στην πεπατημένη, που είναι η αυστηροποίηση των ποινών.

«Εδώ και μήνες, για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες για την οργάνωση και υλοποίηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που σήμερα πληρώνει ακριβά ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος σε όλη την Ελλάδα, αυτοί που με ευθύνη τους δεν εφαρμόζονται οι νόμοι -με αποτέλεσμα να υπάρχουν ζώνες ανομίας σε πολλά μέρη της χώρας- αυτοί που επένδυσαν στη συλλογική ενοχοποίηση για να κρύψουν τις κυβερνητικές τους ευθύνες, είτε ψελλίζουν αοριστίες είτε μας προτείνουν το μοντέλο οπλοκατοχής στις ΗΠΑ, όπου τους πρώτους 10 μήνες του 2025 είχαμε 64 περιπτώσεις πυροβολισμών σε δημοτικά σχολεία και κολλέγια, με 26 νεκρούς και 100 τραυματίες», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι δεν αποδοκιμάστηκαν οι απόψεις περί οπλοκατοχής του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, είπε πως αυτό σημαίνει ότι «ο πρωθυπουργός σκηνοθετημένα κλείνει το μάτι σε θέσεις επικίνδυνες για την ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή».

Επιπρόσθετα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέφερε: «Μη συγχέουν την κρητική λεβεντιά με την ανοχή στην ανομία. Ο κρητικός λαός έχει στο dna του τους αγώνες για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Πολέμησαν τους Γερμανούς και τη Χούντα. Αυτοί οι αγώνες δεν έχουν σχέση με την ανομία, αλλά τι να καταλάβουν οι μέχρι πρότινος υμνητές των ταγμάτων ασφαλείας, οι αρνητές του Ολοκαυτώματος και οι θαυμαστές των πρωταγωνιστών της δικτατορίας».

Πάντως, όπως εξήγησε, με επίκεντρο τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήδη υπάρχουν ποινές για οπλοκατοχή και οπλοχρησία σε βαθμό κακουργήματος, ενώ διευκρίνισε ότι «για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ το ζητούμενο είναι η αποτελεσματική αστυνόμευση και εδώ η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει παταγωδώς». Σημείωσε, δε, ότι την ίδια ώρα υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και κενά, φέρνοντας ως παραδείγματα ότι δεν έχει προχωρήσει η Αστυνομική Υποδιεύθυνση Μεσσαράς, το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού είναι υποστελεχωμένο, ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός είναι απαρχαιωμένος, πάρα τις εκκλήσεις από τις Ενώσεις Αστυνομικών.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι για να αλλάξει μία κοινωνία χρειάζεται πρώτα να μετασχηματιστούν οι νοοτροπίες και τα πρότυπα συμπεριφοράς.

«Αυτός ο μετασχηματισμός δεν μπορεί να επιβληθεί μόνον με την καταστολή, αφού χρειάζονται βαθύτερες πολιτικές», επεσήμανε αναφερόμενος σε σειρά προτεινόμενων μέτρων που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την αυτοδιοίκηση, την Κοινωνία των Πολιτών, τον αθλητισμό, την εκκλησία και τον ρόλο της, την υγεία και την ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά και την τηλεοπτική και ραδιοφωνική καμπάνια με σχετικά μηνύματα.

Ακόμη, μίλησε για τον σημαντικό ρόλο που έχει η γυναίκα σε αυτές τις περιοχές, εξηγώντας ότι απαιτούνται μέτρα και δράσεις για τη στήριξή της.

«Δεν δέχομαι μια τραγωδία να γίνεται reality show, μία τραγωδία να γίνεται πεδίο στείρας κομματικής αντιπαράθεσης για να βγάλει την ουρά της έξω η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εμείς ζούμε εδώ, ξέρουμε το πρόβλημα, μπορούμε όλοι μαζί, πέρα από κόμματα και πέρα από ιδεολογίες, να βρούμε λύσεις», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Πρέπει να επουλώσουμε τις πληγές και να πάει ο τόπος μπροστά. Αυτό αξίζει η πατρίδα μας, αυτό αξίζει η Κρήτη με τους μεγάλους αγώνες για ελευθερία και δημοκρατία. Αυτό αξίζει ο κρητικός λαός του 21ου αιώνα», κατέληξε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, στην τοποθέτησή του ανέφερε: «Χρειάζεται, πέρα από κόμματα και αντιθέσεις, να μπορούμε να ενώσουμε την κοινωνία σε αυτό το δύσκολο πρόβλημα που αντιμετωπίζει Κρήτη. Η Περιφέρεια Κρήτης ήδη επεξεργάζεται πρόταση στο αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πάνω σε συγκεκριμένες δράσεις, σε περιοχές που υπάρχει παραβατικότητα. Θεωρώ ότι με την πίεση όλων μας μπορούμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη, Γιώργος Μουλκιώτης, ο βουλευτής Επικρατείας, Παναγιώτης Δουδωνής, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που εκλέγονται στην Κρήτη. Από την πλευρά των φορέων παραβρέθηκαν, εκπρόσωπος της Εκκλησίας Κρήτης, ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, οι δήμαρχοι του νησιού, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, Νίκος Σπυριδάκης, εκπρόσωποι των Ενώσεων Αστυνομικών Υπαλλήλων, εκπρόσωποι των Δικηγορικών Συλλόγων και από τις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Αναλυτικά οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ

«Εκπαίδευση:

1. Υποχρεωτική ετήσια ενότητα σε Γυμνάσιο-Λύκειο «Μαθαίνω να λύνω συγκρούσεις» στα πρότυπα των Ομίλων Δημιουργικότητας.

2. Ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των Σχολικών Δικτύων Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης.

3. Θεσμοθέτηση βιωματικού κύκλου (4–6 ωρών) για τη διαχείριση συγκρούσεων, τον σεβασμό και την επικοινωνία σε όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια των περιοχών της χώρας που κρίνεται αναγκαίο.

4. Θεσμική κατοχύρωση προγραμμάτων σχολικής διαμεσολάβησης σε κάθε σχολική μονάδα. Είναι στρατηγική επένδυση στη δημοκρατική και ειρηνική κουλτούρα των νέων και των κοινοτήτων τους.

5. Μουσειακή Εκπαίδευση: Δημιουργία μαθητικών εκθέσεων για την ιστορία του χωριού

6. Σεμινάρια Γονέων για τα σύγχρονα προβλήματα των παιδιών

7. Δικτύωση με το Πανεπιστήμιο -Σύνδεση σχολείων συγκεκριμένων περιοχών με το Πανεπιστήμιο. Η σύνδεση αυτή κατά το παράδειγμα της σύνδεσης πειραματικών σχολείων με ΑΕΙ θα επιδιώκει τη συνεργασία της Σχολής με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για ερευνητικά προγράμματα, σεμινάρια κ.ά.

8. Μέντορες-πρότυπα από την ίδια την κοινότητα που μιλούν στα σχολεία.

Αυτοδιοίκηση:

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία Περιφέρειας ή Δήμου για την πρόληψη της παραβατικότητας.

Ιδιαίτερης σημασίας κρίνεται η πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία ξεκίνησε το 2022 με την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με τη συμμετοχή και υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων επιστημόνων έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για την οπλοχρησία, την οπλοκατοχή, τη χρήση ουσιών, την παράνομη οδήγηση, την ισότητα των φύλων, τη σεξουαλική υγεία και τον σχολικό εκφοβισμό.

Θα είμαστε, επίσης, δίπλα στις αποφάσεις και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης στηρίζοντας τη δική τους προσπάθεια.

Κοινωνία των Πολιτών:

Ενθαρρύνουμε κάθε εθελοντική πρωτοβουλία είτε για την πάταξη της οπλοκατοχής είτε για την πρόληψη οποιαδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς.

Αθλητισμός:

Η ενίσχυση των προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού, η συντήρηση και η κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε χωριά της Κρήτης κρίνεται αναγκαία.

Εκκλησία :

Η Εκκλησία, ως θεσμός βαθιά ενσωματωμένος στον κοινωνικό ιστό των κρητικών χωριών, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό φορέα πρόληψης σε φαινόμενα βίας και αντεκδίκησης.

Συνεργασία Εκκλησίας – σχολείου – πολιτιστικών συλλόγων για τη διοργάνωση κοινών δράσεων.

Εκπαίδευση των ιερέων σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και ψυχολογικής υποστήριξης, ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά ανάμεσα σε συγκρουόμενες πλευρές.

Υγεία-Ψυχοκοινωνική στήριξη:

Κινητές ομάδες ψυχικής υγείας & κοινωνικών λειτουργών στα ορεινά της Κρήτης.

Γραμμή εμπιστοσύνης στην κοινότητα (ανώνυμη), με δυνατότητα γρήγορης διασύνδεσης σε διαμεσολάβηση/αστυνομία, όταν υπάρχει κίνδυνος κλιμάκωσης.

Καμπάνια σε τοπικά κανάλια:

Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών spots με πρόσωπα κύρους. Νομίζω ότι η Κρήτη μας έχει σημαντικούς καλλιτέχνες (ηθοποιούς, λυράρηδες) και αθλητές, που μπορούν να συνδράμουν.

Ο ρόλος της γυναίκας:

Ως Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχω επισκεφτεί τα περισσότερα ορεινά σημεία της χώρας. Της Κρήτης, της Ηπείρου, της Θράκης. Ο ρόλος της γυναίκας είναι κρίσιμος. Προτείνουμε:

-Συνεργασία με οργανισμούς όπως το Κέντρο Γυναικείων Μελετών «Διοτίμα», ή τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για εκπαίδευση, υποστήριξη και δικτύωση.

-Προγράμματα κοινωνικής εκπαίδευσης και μη βίας στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, με συμμετοχή μητέρων και τοπικών συλλόγων. Δικτύωση με τις εκπαιδευτικούς της περιοχής.

-Εργαστήρια για γυναίκες στην ύπαιθρο, ώστε να μπορούν να αναλαμβάνουν ρόλο σε τοπικά συμβούλια και πολιτιστικούς συλλόγους».