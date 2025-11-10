Θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών της Αιγύπτου καθώς και με άλλους υπουργούς και ομολόγους άλλων χωρών.

Στο Κάιρο βρίσκεται ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για το Διεθνές Συνέδριο «TransMEA 2025».

Ο Υπουργός θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης με συμμετέχοντες Υπουργούς από σημαντικές χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο κ. Κικίλιας θα συναντήσει τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών της Αιγύπτου, Kamel Al-Wazir, τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, καθώς και ομολόγους του Υπουργούς άλλων χωρών.