Ένταση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου γύρω στις 10:30 στη νεκρή ζώνη της Δένειας στην Κύπρο όταν τουρκικό στρατιωτικό όχημα εισήλθε παράνομα για να παρεμποδίσει Ελληνοκύπριους γεωργούς.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Δένειας Χαράλαμπο Αλεξάνδρου που μίλησε στη Cyprus Times πρόκειται για άλλο ένα περιστατικό με τις γνωστές μεθόδους των Τούρκων όπου παρεμπόδισαν τρία τρακτέρ με γεωργούς που καλλιεργούσαν τα χωράφια τους.

Σύμφωνα με τον κοινοτάρχη στις 4 Νοεμβρίου έγινε παρόμοιο περιστατικό.

«Μιλήσαμε με όλους τους αρμόδιους. Είχαμε πει με τα ΗΕ ότι θα ενημερώνονται όταν πηγαίνουν στα χωράφια τους, ώστε να υπάρχουν εκεί δυνάμεις. Έτσι και έγινε από χθες πάνε σήμερα οι γεωργοί, άφαντα τα ΗΕ και ξεκίνησαν την καλλιέργεια».

«Την περασμένη φορά οι Τούρκοι έκοψαν τα συρματόπλεγμα και μας έπιανε ότι θα διορθωθεί, τίποτα δεν έγινε» λέει.

Το πιο σοβαρό σημειώνει ο κοινοτάρχης είναι ότι την προηγούμενη φορά στις 4 Νοεμβρίου ένας «Τουρκοκύπριος που βρισκόταν μαζί με Τούρκους στρατιώτες, είχε πει στους γεωργούς μας ότι δήθεν πλέον είναι ''νέα τα σύνορα'' και διεκδικούν μία μεγάλη απόσταση χιλιομέτρων».

Δυστυχώς είπε ο κοινοτάρχης «είμαστε στημένοι στον τοίχο και τα ΗΕ δεν μπορούν να επιβληθούν της κατάστασης».

Διάβημα προς τον ΟΗΕ

Για τις νέες τουρκικές προκλήσεις είναι ενήμερο το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών που βρίσκεται σε επαφή με τις κοινοτικές αρχές και προβαίνει στα δέοντα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών για την αποκατάσταση της πρόσβασης των καλλιεργητών στη γη τους και την αποτροπή οποιασδήποτε παραβίασης του καθεστώτος της νεκρής ζώνης, σύμφωνα με τους όρους της εντολής της UNFICYP και τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Ερωτηθείς σχετικά με το νέο περιστατικό στη Δένειας, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και με τη δέουσα σοβαρότητα, σημειώνοντας ότι ο τουρκικός κατοχικός στρατός, «με απαράδεκτες ενέργειες, αμφισβητεί το καθεστώς της Νεκρής Ζώνης και επιχειρεί εκ νέου τη δημιουργία τετελεσμένων εντός αυτής, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών».

«Η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να ενεργεί με νηφαλιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο», σημειώνει, τέλος, ο εκπρόσωπος.

Διαβεβαιώσεις πως «δεν θα υπάρξει ξανά αντίστοιχο»

Πάντως, αποκαταστάθηκε η ομαλότητα στη ζώνη κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή της κοινότητας Δένειας, όπως ανέφερε στο ΚΥΠΕ ο πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου, Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, εξηγώντας πως έλαβε διαβεβαιώσεις από την κυβέρνηση ότι υπήρξε συνεννόηση με τα ΗΕ και ότι δεν θα υπάρξει ξανά αντίστοιχο πρόβλημα.

«Είχαμε ενημέρωση ότι διευθετήθηκε το θέμα και ελπίζουμε ότι δε θα επαναληφθεί το μέλλον», ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου.

Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Εχουν γίνει όλες οι αναγκαίες διεργασίες έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ερωτηθείς για το θέμα της νέας πρόκλησης των τουρκικών δυνάμεων στη Δένεια.

Σε δηλώσεις του μετά την εκδήλωση «Ημέρα Μνήμης Κρατητηρίων», προς τιμήν των κρατούμενων αγωνιστών της ΕΟΚΑ στα Κρατητήρια Κοκκινοτριμιθιάς και ερωτηθείς για τη νέα τουρκική πρόκληση, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως έχει ενημερωθεί για το τι έγινε στη Δένεια και έχει μιλήσει και με τον Πρόεδρο της Κοινότητας «και από την πρώτη στιγμή γίνονται όλες οι αναγκαίες διεργασίες προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τέτοιου είδους φαινόμενα».

Σε ερώτηση αν αυτά τα φαινόμενα μολύνουν τις εξελίξεις στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος ανέφερε πως σίγουρα δεν είναι θετικές εξελίξεις, «σε μια προσπάθεια που επιχειρούμε να δημιουργηθεί και το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες».