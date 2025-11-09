Χαρακτήρισε ανησυχητικές τις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, τονίζοντας πως «δεν είναι για να πανηγυρίζουμε».

Ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης, μίλησε στο MEGA και την εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», επισημαίνοντας πως «χρειάζεται μια ενωτική, μεγάλη πρωτοβουλία στον προοδευτικό χώρο, ένα κοινό ψηφοδέλτιο, απέναντι στη ΝΔ».

«Χρειάζεται μια ολιστική προσέγγιση. Βεβαίως να γίνει εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή. Αλλά αυτό είναι μόνο ένα μέρος. Γιατί εδώ δεν μιλάμε αποκλειστικά για ένα ζήτημα οπλοχρησίας και οπλοκατοχής. Εδώ μιλάμε για εγκληματικά δίκτυα συνολικά, όπου χρειάζεται πολιτική και επιχειρησιακή βούληση για να εξαρθρωθούν. Το δεύτερο στοιχείο έχει να κάνει με τη συνολική παρέμβαση ενός κοινωνικού και ενός αναπτυξιακού κράτους. Διότι εδώ δεν μιλάμε για βεντέτες των προηγούμενων δεκαετιών και αιώνων. Εδώ ντύνονται τον μανδύα μιας υποτιθέμενης παράδοσης κάποιες εγκληματικές συμπεριφορές, οι οποίες για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται παράλληλα να αντιμετωπιστούν θέματα όπως, για παράδειγμα, η σχολική διαρροή. Το αν τελειώνουν ή όχι τα παιδιά το σχολείο. Άρα χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση και όσον αφορά την οπλοχρησία και την οπλοκατοχή και όσον αφορά την εξάρθρωση των εγκληματικών δικτύων και όσον αφορά μια συνολική παρέμβαση και για την εκπαίδευση, αλλά και για την ανάπτυξη. Σε περιοχές στην Κρήτη που ήταν πρώτες στην ζωοκλοπή, στα όπλα, στα ναρκωτικά, λόγω της ανάπτυξης από τον τουρισμό και λόγω της εκπαίδευσης των νέων ανθρώπων, έχουν εξαλειφθεί αυτά τα φαινόμενα» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Το μεγάλο ζητούμενο για τη χώρα και το πολιτικό σύστημα είναι να υπάρξει ένας ισχυρός, προοδευτικός πόλος απέναντι στη ΝΔ. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Γιατί έχουμε μια ΝΔ που από το 41% έχει φτάσει στις δημοσκοπήσεις σήμερα να είναι λίγο πάνω από το 20% και από την αντίπερα όχθη, από την προοδευτική παράταξη συνολικά, υπάρχει ένας κατακερματισμός. Δεν υπάρχει ισχυρή προοδευτική απάντηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς το έχουμε αναγνωρίσει και ο Σωκράτης Φάμελλος το είπε με απόλυτη γενναιότητα, ότι χρειάζεται μια ενωτική, μια μεγάλη πρωτοβουλία στον προοδευτικό χώρο, ένα κοινό ψηφοδέλτιο, απέναντι στη ΝΔ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη γραμμή, γι’ αυτό είπαμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να είναι αντιπαραθετική η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει οι πορείες μας να είναι παράλληλες με στόχο να συγκλίνουν».

Τέλος, αναφορικά με την ενέργεια, είπε: «Ανησυχητικές είναι οι εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, δεν είναι για να πανηγυρίζουμε. Πρώτον, αυτές τις μέρες διεξάγεται στη Βραζιλία η Σύνοδος για το κλίμα. Έχει βγει η έκδοση του ΟΗΕ με τον τίτλο «Off target», εκτός στόχου, λέγοντας ότι 10 χρόνια μετά τη Συμφωνία του Παρισιού, όπου τέθηκε στόχος να μειωθεί 1,5 βαθμό η υπερθέρμανση, πάμε προς το 2,5. Τι σημαίνει αυτό; Πιο ζεστά καλοκαίρια. Πιο ζεστά καλοκαίρια δεν σημαίνει ότι απλά θα κάνει περισσότερη ζέστη. Σημαίνει ότι θα πληρώνουμε περισσότερο Air condition, σημαίνει ότι θα έχουμε ξηρασία, σημαίνει ότι δεν θα έχουν νερό τα νησιά και πολλά ακόμη. Η Ελλάδα καίγεται κάθε καλοκαίρι.

Ένα δεύτερο στοιχείο, οι ίδιοι οι βουλευτές της ΝΔ σε ερώτηση τους προχθές λένε ότι το φυσικό αέριο είναι η βασική αιτία που πληρώνουμε ακριβό ρεύμα. Ένα τρίτο στοιχείο, για ποιο λόγο πρέπει η Ελλάδα να προσδεθεί στο άρμα του τραμπισμού και του Νετανιάχου και αντί να έχει μια ενεργητική και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, να είμαστε πρόθυμος και δεδομένος σύμμαχος των ΗΠΑ;».