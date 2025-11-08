Εφ' όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, στον ΑΝΤ1, μιλά για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, την πορεία του κυβερνητικού έργου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους οι πολίτες.

Στις ερωτήσεις που δέχεται ο πρώην πρωθυπουργός δίνει απαντήσεις με ιδιαίτερη έμφαση στα εθνικά θέματα, την Οικονομία, το μεταναστευτικό και το δημογραφικό.

Ο Αντώνης Σαμαράς είναι ιδιαίτερα αιχμηρός για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ερωτάται για τη διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Μητσοτάκης με διέγραψε άρον άρον».

Ακολουθεί ένα απόσπασμα απο τη συνέντευξη, που οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αύριο στις 3 το μεσημέρι απο τον ΑΝΤ1:

{https://exchange.glomex.com/video/v-de3hpjke7tcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είδα τον ίδιο τον πρωθυπουργό πρόσφατα να φεύγει από τη Βουλή σε συζήτηση αρχηγών λέγοντας ότι δεν είχε χρόνο να τους ακούσει όλους. Σε άλλη συζήτηση είπε ''σταματήστε να γκαρίζετε''. Μιλάει συχνά για πατριώτες της φακής και του καναπέ. Αυτά είναι όλα δείγματα αλαζονείας και θεσμικής απρέπειας» δήλωσε μεταξύ άλλων.

Και συνέχισε: «Ποιος τον έκανε υπουργό; Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της ΝΔ; Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα όλη αυτή την περίοδο; Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο αλλά για την παράταξη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη Δεξιά, την Κεντροδεξιά, ούτε και την Ιστορία ούτε και τη βάση της ΝΔ. Για αυτό την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ».