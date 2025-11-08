Τι είπε για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Μαρία Καρυστιανού.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα ως «προεκλογικό φυλλάδιο» και στις προοπτικές του κόμματός του στις επόμενες εκλογές, λέγοντας πως δεν τον υποτιμά ως αντίπαλο και ότι θα μπορούσε να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.

Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου για τη στάση της απέναντι στη Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην υπόθεση των Τεμπών, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του για την «ανθρωποφαγία» που δέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού τις τελευταίες ημέρες.

Δείτε το απόσπασμα:

{https://exchange.glomex.com/video/v-de346i4nk961?integrationId=40599y14juihe6ly}