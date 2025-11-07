Ο πρώην πρωθυπουργός έχει σκοπό να ταράξει για τα καλά τα εσωκομματικά νερά της Ν.Δ αφήνοντας μια έντονη επίγευση ότι τα χειρότερα για τον κατακερματισμό της δεξιάς πτέρυγας έρχονται…

Από τα ογκώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη τον Μάρτιο η κυβέρνηση αναζητά επίμονα τρόπους να επιβάλλει μία «θετική» ατζέντα. Ακόμη δεν το έχει πετύχει. Και όπως όλα δείχνουν αυτή η ώρα ακόμη αργεί..

Τις όποιες προσπάθειες ανάταξης από τότε μέχρι τώρα ματαίωσαν- πέραν των εκρηκτικών προβλημάτων με την ακρίβεια την στέγη και την εγκληματικότητα - μία σειρά από αρνητικές εξελίξεις..

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι αστοχίες σε εθνικά θέματα όπως με τη Μονή Σινά την Λιβύη, τα «ήρεμα νερά» στο Αιγαίο- που εκλήφθησαν ως διπλωματικά φάουλ. Οι λάθος χειρισμοί στην υπόθεση Ρούτσι, το μέτωπο με τους απλήρωτους αγρότες μέχρι το αυτογκόλ με τα ΕΛΤΑ. Ο απόηχος της δεξιάς δυσφορίας έντονος με τον Κ. Καραμανλή να κάνει λόγο για «κρίση θεσμών» , τον Αντώνη Σαμαρά να βρίσκεται στον προθάλαμο νέου κόμματος, την «γαλάζια» Κ.Ο. να βγαίνει στο αντάρτικο και τους υπουργούς να αλληλομαχαιρώνονται μπροστά στο λαβωμένο επιτελικό κράτος.

Φόβοι για νέα εσωκομματική φουρτούνα

Την νότα προσωρινής χαράς που έδωσε σε κυβερνητικούς επιχειρηματικούς και κοσμικούς κύκλους η άφιξη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και την διπλωματική ανάταση που δημιουργούν οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σκιάζουν νέες εσωκομματικές φουρτούνες..

Το διήμερο «αισιοδοξίας» στο Ζάππειο από τις υπογραφές για τις εξορύξεις στο Ιόνιο με την σφραγίδα της Exxon Mobil και την προμήθεια της Ευρώπης Αμερικανικού LNG -μέσω Ελλάδος -δεν αναμένεται να προλάβει να συμπληρώσει ..τριήμερο.

Η αναγγελία της βαρυσήμαντης συνέντευξης που παραχωρεί ο Αντώνης Σαμαράς την Κυριακή στον Αντέννα δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στην κυβέρνηση.

Εγρήγορση ενόψει της συνέντευξης Σαμαρά

Ο συναγερμός έχει τεθεί σε επιφυλακή στην κυβέρνηση αφού κανείς δεν ξέρει αν αυτή τη φορά ο Αντώνης Σαμαράς θα διαβεί τον Ρουβίκωνα προαναγγέλλοντας την ίδρυση νέου κόμματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο πρώην πρωθυπουργός έχει σκοπό να ταράξει για τα καλά τα εσωκομματικά νερά της Ν.Δ αφήνοντας μια έντονη επίγευση ότι τα χειρότερα για τον κατακερματισμό της δεξιάς πτέρυγας έρχονται…

Ήδη, στο Μαξίμου ετοιμάζουν ..δεξιά αναχώματα από την ενδοπαραταξιακή σκόνη που αναμένεται να πλημμυρίσει τα ΜΜΕ.

Φτιάχνουν δεξιά αναχώματα

Η συγκυρία βοήθησε -και ο υπουργός Ενέργειας Στ. Παπασταύρου το αξιοποίησε στο έπακρο – να επιλέξει η Κυβέρνηση Τραμπ την Ελλάδα για να υλοποιήσει το σχέδιο απεξάρτησης της Ευρώπης από το Ρωσικό αέριο. Έτσι μέσα σε δύο μήνες έρχεται για δεύτερη φορά στην χώρα μας ο υπερ-υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ με τους δύο αμερικανικούς κολοσσούς- την Chevron και την Exxon Mobil -να υπογράφουν για έρευνες και γεωτρήσεις σε Ελληνικά θαλάσσια οικόπεδα. Το έμμεσο μεγάλο διπλωματικό όφελος – μέχρι στιγμής- είναι η απουσία της Τουρκίας από τα συγκεκριμένα Αμερικανικά progect στην νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Το χαρτί της Ενέργειας με την σφραγίδα των ΗΠΑ

Η κυβέρνηση προσπαθεί όσο μπορεί να κεφαλαιοποιήσει την γεωστρατιγική προστασία που δημιουργεί η Αμερικανική παρουσία στις ελληνικές θάλασσες ξορκίζοντας το σενάριο οι ΗΠΑ σε δεύτερη φάση να επιχειρήσουν συνολική λύση στην νοτιοανατολική μεσόγειο ζητώντας επώδυνους συμβιβασμούς με την Τουρκία.

Η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Δεύτερο ανάχωμα προς τα δεξιά , η πρόσφατη τροπολογία που ψηφίστηκε για την προστασία του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη – κατ’ απαίτηση του συντηρητικού εκλογικού Σώματος της Ν.Δ. Οι χειρισμοί , ωστόσο, της κυβερνητικής πρωτοβουλίας ακύρωσε μέρος της προσπάθειας αφού άνοιξε νέο ενδοκυβερνητικό μέτωπο , αυτή τη φορά με τον Ν. Δένδια , εξόργισε μέρος του κεντρώου κοινού και παρέπεμψε τις παρεμβάσεις στο σημείο για αργότερα.

Επιστρατεύεται και το ..νέο Πεντάγωνο

Ακόμη και την θεαματική νέα πρόσοψη του υπουργείου Άμυνας -που «πιστώνεται» στον Ν. Δένδια - η κυβέρνηση την οικειοποιείται για να απευθυνθεί στο δεξιό φρόνημα των ψηφοφόρων της προκειμένου να ανακόψει νέες διαρροές. Μαζί και το νέο Δόγμα των Ενόπλων Δυνάμεων με όλες τις νέες εξοπλιστικές παραγγελίες που δίνουν στην Ελλάδα εικόνα υπεροχής έναντι της Τουρκίας.

Αντίδοτο οι αυξήσεις στους ένστολους

Το Μαξίμου ποντάρει πολλά και στα χρήματα που θα αρχίσουν να εκταμιεύονται προς τους λογαριασμούς των ενστόλων με την πρώτη αύξηση να ξεκινάει αυτόν τον μήνα και να ακολουθούν οι μόνιμες αυξήσεις στο μισθολόγιο τους με το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ που ψηφίζεται σήμερα στη βουλή.

Στη φαρέτρα και η «οπλοκατοχή» του Άδωνη

Ακόμη και η ξέμπαρκη μπαλωθιά του Άδωνη Γεωργιάδη υπέρ της νόμιμης οπλοκατοχής στα πρότυπα των ΗΠΑ -δύο 24ωρα μετά την αιματοχυσία στην Κρήτη -η κυβέρνηση την άφησε να υπάρχει ως αντίβαρο στην επίσημη θέση του δεξιού Κ. Βελόπουλου.