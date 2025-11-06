«Έχουμε μια κυβέρνηση που γράφει τους δημοκρατικούς θεσμούς στα παλαιότερα των υποδημάτων της» είπε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Χαρίτσης ασκώντας σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στη συζήτηση για τον «Ρόλο των ΜμΕ, των εργαζομένων και της τεχνολογίας σε μία δίκαιη οικονομική ανάπτυξη» που διενεργήθηκε στο 6ο ΟΤ Forum συμμετείχε πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκίνησε μιλώντας για τη νίκη Μαμντάνι στην Νέα Υόρκη και τόνισε πως παρά το ζοφερό περιβάλλον διεθνώς, υπάρχει μια «χαραμάδα ελπίδας. Η λεγόμενη "Μαύρη Διεθνής" δεν είναι ανίκητη, αρκεί η Αριστερά να καταφέρει ξανά να μιλά "στο μυαλό και στην καρδιά των ανθρώπων».

Αναφερόμενος στο πρόσφατο περιστατικό με τη ματαίωση -δέκα λεπτά πριν την έναρξη- της συνεδρίασης για τα ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς τόνισε πως «έχουμε μια κυβέρνηση που γράφει τους δημοκρατικούς θεσμούς στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Μαθαίνουμε πρώτα από τα ΜΜΕ και μετά από τις υπηρεσίες της Βουλής ότι η συνεδρίαση ματαιώνεται» και υπο ότι η διάλυση των ΕΛΤΑ δεν είναι τεχνικό ζήτημα, αλλά πλήγμα για την περιφέρεια, αφού τα ταχυδρομεία λειτουργούν ως βασικός κόμβος επικοινωνίας του πολίτη με το κράτος».

«Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως αυτοκράτορας»

Για την κατάσταση της αντιπολίτευσης, ο Αλέξης Χαρίτσης ανέφερε ότι η φωνή της υπάρχει, αλλά «δεν είναι τόσο δυνατή όσο θα έπρεπε» και επισήμανε πως η κυβέρνηση λειτουργεί με «καθεστωτική λογική» και ότι ο πρωθυπουργός «δεν λειτουργεί ως εκλεγμένος πρωθυπουργός αλλά ως αυτοκράτορας». Υπογράμμισε ότι η κοινωνική πίεση μπορεί να αλλάξει πολιτικές συμπεριφορές, αρκεί οι πολιτικές δυνάμεις να «ξεβολευτούν» και να συζητήσουν επί της ουσίας, με πραγματικό πολιτικό περιεχόμενο.

Τόνισε ακόμα πως η Νέα Αριστερά έχει ήδη αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να μετουσιωθούν οι συζητήσεις περί σύγκλισης σε πράξη, τονίζοντας ότι «με την κοινοβουλευτική δύναμη που έχουμε και την πολιτική εμβέλεια που μπορούμε να ασκήσουμε, έχουμε πάρει πρωτοβουλίες όλο αυτό το διάστημα». Όπως είπε, «η προσπάθεια για σύγκλιση δεν περιορίζεται σε δηλώσεις ή συνεννοήσεις κορυφής, αλλά εκδηλώνεται “στο πραγματικό πεδίο της πολιτικής», σε ζητήματα όπως τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το Παλαιστινιακό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη. Στόχος, είναι «να δούμε πού μπορούμε πραγματικά να συγκλίνουμε και πού όχι», ώστε να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία των δυνάμεων της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων που μπορούν και θέλουν να συμμετέχουν με πραγματικούς πολιτικούς όρους» είπε και τόνισε ότι «μόνο έτσι μπορεί να συγκροτηθεί το αναγκαίο αντίπαλο δέος, που θα σηματοδοτήσει την έναρξη της προσπάθειας για την πολιτική αλλαγή».

«Η κοινωνία το ζητά, το βλέπω στις περιοδείες μου» είπε.

Ο Αλέξης Χαρίτσης άσκησε σφοδρή κριτική στη σημερινή οικονομική πολιτική, εξηγώντας ότι οι μικρές επιχειρήσεις -το 94,5% των ελληνικών επιχειρήσεων- λαμβάνουν μόλις το 9% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. «Δεν μπορείς να μιλάς για μετασχηματισμό της οικονομίας με τέτοια στρέβλωση», σημείωσε και είπε πως «δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη, δίκαιη και ισόρροπη ανάπτυξη όταν η εργασία βρίσκεται υπό επίθεση», αναφερόμενος στο 13ωρο, στη διάλυση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, στη στασιμότητα των μισθών και στο ενεργειακό κόστος που «έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο».

Η οικονομία του Μητσοτάκη έχει καρτελοποιηθεί

Κρίσιμοι τομείς της οικονομίας ελέγχονται από λίγους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, γεγονός που -χωρίς ρήξεις και συγκρούσεις- καθιστά ανέφικτη οποιαδήποτε υπόσχεση για πολιτική αλλαγή, σηείωσε ο Αλέξης Χαρίτσης και επισήμανε ότι «δεν μπορείς να είσαι πειστικός αν δεν προτείνεις ρήξεις».

Αναφερόμενος στις εξορύξεις άσκησε αυστηρή κριτική στην εξαγγελία της κυβέρνησης και σημείωσε ότι διεθνώς η είδηση δεν αφορά κάποια εθνική στρατηγική, αλλά το ότι «η Exxon ενισχύει το αποτύπωμά των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Ποιο εθνικό σχέδιο συζητάμε; Τα έσοδα θα τα παίρνει μια πολυεθνική και όχι η χώρα. Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι από τέτοιες διαδικασίες είναι τεράστιοι» υπογράμμισε ο Αλέξης Χαρίτσης, χαρακτηρίζοντας τον κυβερνητικό λόγο «νέο μεγαλοϊδεατισμό, οικονομικά, περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά επικίνδυνο». Τόνισε ακόμα πως η κυβέρνηση, μπροστά στα αδιέξοδα της οικονομικής πολιτικής της, επιχειρεί να κατασκευάσει νέες «μεγάλες ιδέες».

Το ζητούμενο είναι ένα νέο οικονομικό μοντέλο

Κλείνοντας ο Αλέξης Χαρίτσης αναφέρθηκε στη μεγάλη κοινοβουλευτική μάχη που ανοίγει το επόμενο διάστημα, με κορύφωση τη συζήτηση και ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού. Όπως σημείωσε, «εκεί θα φανεί αν μπορεί να υπάρξει πραγματική σύγκλιση των δυνάμεων της προοδευτικής και αριστερής αντιπολίτευσης στο βασικό επίδικο: ποιο θα είναι το οικονομικό μοντέλο της χώρας στα επόμενα χρόνια».

Σημείωσε πως ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνεχίσει με την αναπαραγωγή του ίδιου στρεβλού μοντέλου που οδήγησε στη χρεοκοπία του 2010 , ένα μοντέλο που στηρίζεται αποκλειστικά στο real estate, χωρίς παραγωγή προστιθέμενης αξίας, και σε έναν ανεξέλεγκτο υπερ-τουρισμό που καταστρέφει ολόκληρες περιοχές. «Το ζητούμενο είναι αν θα προτείνουμε ένα διαφορετικό οικονομικό μοντέλο που θα προσφέρει πραγματική βιωσιμότητα και δικαιοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Εκεί θα κριθούμε όλοι», κατέληξε.

