Kατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκρισία σε ό,τι αφορά στη λειτουργία και την οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ.

Σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη και του προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη - Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Ο υπουργός κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση για υποκρισία σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την οικονομική κατάσταση των Ελληνικών Ταχυδρομείων, υπενθυμίζοντας ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έκλεισαν 77 υποκαταστήματα ΕΛΤΑ.

Ο κ. Πιερρακάκης παρέθεσε επίσημες απαντήσεις της τότε διοίκησης των ΕΛΤΑ, τονίζοντας πως επί ΣΥΡΙΖΑ εφαρμόστηκε ένα σχέδιο «αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού του δικτύου», το οποίο περιλάμβανε αναστολή λειτουργίας καταστημάτων, με οικονομικά και δημογραφικά κριτήρια. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πλήθος απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο, αναφέροντας ότι το συνολικό κόστος για ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier άγγιξε τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση παρέλαβε τα ΕΛΤΑ με έλλειμμα 7,5 εκατομμυρίων ευρώ μηνιαίως, ενώ - όπως είπε - η προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατέβαλε την αποζημίωση καθολικής υπηρεσίας. «Ήρθαμε και πληρώσαμε αναδρομικά, κάναμε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και στηρίξαμε τον δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΤΑ», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μεγάλα ποσά είχαν συσσωρευτεί ως οφειλές, ενώ 135 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνθηκαν στην εθελούσια έξοδο εργαζομένων επί ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι η αναδιάρθρωση του δικτύου θα γίνει σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, εξηγώντας ότι οι περισσότερες υπηρεσίες παρέχονται ήδη από τους ταχυδρόμους, ενώ η αλληλογραφία έχει μειωθεί στο 10% σε σχέση με πριν από μία δεκαετία. Τόνισε επίσης ότι, όπως σε όλη την Ευρώπη, θα αξιοποιηθεί δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων.

Στη συζήτηση για τη φορολογική πολιτική, ο υπουργός υποστήριξε ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζουν 6 δισ. ευρώ, ζητώντας να παρουσιαστούν συγκεκριμένες πηγές χρηματοδότησης. Κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι κατά την περίοδο διακυβέρνησής της επέβαλε σειρά φορολογικών επιβαρύνσεων και αύξησε συντελεστές ΦΠΑ, ακόμη και στα νησιά. «Εμείς έχουμε μειώσει 83 φόρους και εισφορές», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στο δημογραφικό ζήτημα της φυγής στο εξωτερικό, σημειώνοντας ότι από τους 600.000 πολίτες που έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, περίπου 400.000 έχουν επιστρέψει τα τελευταία χρόνια. «Η χώρα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνεται με σχέδιο και όχι με ευχολόγια», σημείωσε.

Στη δεύτερη παρέμβασή του, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε στις αιτιάσεις περί αρμοδιοτήτων και εποπτείας των ΕΛΤΑ, υπογραμμίζοντας πως το Υπερταμείο - το οποίο ιδρύθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - είχε τον κύριο ρόλο εποπτείας των ΔΕΚΟ. Υπενθύμισε επίσης ότι η τότε διοίκηση των ΕΛΤΑ είχε επιλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σχετικά με ζητήματα λογοδοσίας, ανέφερε ότι η παραίτηση της διοίκησης είναι μέρος της ευθύνης, συγκρίνοντας τη στάση αυτή με γεγονότα της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Μάτι και τη Μάνδρα, όπου - όπως είπε - «δεν υπήρξε ούτε μία παραίτηση».

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υπονομεύσει τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας, δηλώνοντας ανοιχτός σε τεκμηριωμένες προτάσεις, αλλά απορρίπτοντας «γενικόλογες αναφορές» σε φορολόγηση του πλούτου. «Ο κόσμος μας επέλεξε για να μην ξαναγίνουν τα λάθη του παρελθόντος», κατέληξε.