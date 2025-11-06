Τις δηλώσεις Γεωργιάδη υπέρ της οπλοκατοχής στα αμερικανικά πρότυπα σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», είπε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή» σχολιάζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί στα Βορίζια.

«Την ώρα που ο πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της» συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει «εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου».

ΤΟ ΠΑΣΟΚ αναφέρει ακόμα πως «το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο».

Καταλήγει λέγοντας πως «τη Δευτέρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

Τι είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης για την οπλοκατοχή

«Εγώ προσωπικά συντάσσομαι με τη νόμιμη οπλοκατοχή. Μου αρέσει το αμερικανικό μοντέλο, γιατί πιστεύω στην αυτοπροστασία και την ελευθερία. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί» δήλωσε μεταξύ άλλων στο Open ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de1ipbs89pj5?integrationId=40599y14juihe6ly}