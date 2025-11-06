Η κυβέρνηση επιχειρεί να καθησυχάσει τον αγροτικό κόσμο, διαβεβαιώνοντας ότι εντός Νοεμβρίου θα γίνουν οι εκκρεμείς πληρωμές των επιδοτήσεων.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες, διαβεβαιώνοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τις καθυστερήσεις στις αγροτικές επιδοτήσεις.

Μάλιστα και επικαλούμενος το σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης, που κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε δικαιολογημένες τις φωνές των αγροτών, ωστόσο διευκρίνισε πως «δεν υπάρχει λόγος πανικού, ούτε ανησυχίας».

Όπως ανέφερε, στόχος της κυβέρνησης είναι η πλήρης μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και η ανάκτηση των «κλεμμένων» από επιτήδειους που εκμεταλλεύονταν το σύστημα ενισχύσεων. Χαρακτηριστικά σημείωσε ότι «όπως φαίνεται με τα έως τώρα δεδομένα, ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες. Στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ, καθώς και η ανάκτηση των κλεμμένων από τους μπαταχτσήδες».

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι «η κυβέρνηση δεν θυμήθηκε τώρα τους αγρότες», επισημαίνοντας πως έχει βρεθεί μόνιμη λύση για το αγροτικό πετρέλαιο και ότι λύνεται σταδιακά ο γόρδιος δεσμός των επιδοτήσεων. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι υπήρξαν λάθη και καθυστερήσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά διαβεβαίωσε πως οι πληρωμές θα προχωρήσουν ομαλά μέσα στον μήνα, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που έχει κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.