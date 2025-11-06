Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται – ή πρέπει να αντιληφθεί- ότι το πρόβλημα δεν είναι οι 100 βουλευτές της Ν.Δ. που βγήκαν στο αντάρτικο για τα ΕΛΤΑ αλλά ο κακός της εαυτός.

Το ρολόι στο Μαξίμου γύρισε πίσω... Στον Μάρτιο του 2025. Τότε που ο πρωθυπουργός πήρε την απόφαση – που ξάφνιασε αρκετούς -να πάρει τον Κωστή Χατζηδάκη από το υπουργείο Οικονομικών και να τον μετακινήσει στο Μαξίμου, στο πλευρό του.

Είχαν προηγηθεί τα ογκώδη συλλαλητήρια για τα Τέμπη και η παραδοχή ότι το επιτελικό κράτος χρειαζόταν επειγόντως lifting. Αφορμή, οι κακοί χειρισμοί και οι παλινωδίες στην υπόθεση των Τεμπών που στοίχισαν στη Ν.Δ. πολλές δημοσκοπικές μονάδες.

Η αίγλη του πετυχημένου υπουργού Οικονομικών στο Μαξίμου μαζί με έναν ανασχηματισμό που σφραγίστηκε από την έλευση του νέου «τσάρου» Κ. Πιερρακάκη , φάνταζε η σωστή συνταγή στο αδιέξοδο.

Στο σημείο μηδέν

Ακριβώς στο ίδιο σημείο «μηδέν» βρίσκεται σήμερα η κυβέρνηση.

Η σφοδρή επίθεση που δέχεται τα τελευταία 24ωρα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για την αιφνιδιαστική ανακοίνωση των ΕΛΤΑ να μπει λουκέτο στα μισά καταστήματα, υπονομεύει τον ρόλο του στη θέση του Νο 2 της κυβέρνησης.

Όχι τόσο επειδή ο κ. Χατζηδάκης δέχεται έξωθεν πυρά. Αλλά επειδή στο περιβάλλον του υπάρχουν υποψίες ότι δέχεται συντονισμένα φίλια πυρά από άλλα κυβερνητικά στελέχη και εξωθεσμικά κέντρα.

Η στοχοποίηση του Κ. Χατζηδάκη

Βουλευτές του κλίματος Χατζηδάκη δεν θεωρούν τυχαία την στοχοποίηση του αντιπροέδρου από συγκεκριμένα ΜΜΕ αλλά και από εσωτερικές διαρροές που έφθασαν στο σημείο να ζητούν την απομάκρυνση του από το Μαξίμου. Πιστεύουν δε ότι οι επιθέσεις θα συνεχιστούν σε μία λογική να φθαρεί το προφίλ του δεδομένου ότι το όνομα του Κ. Χατζηδάκη φιγουράρει ψηλά στην λίστα των στελεχών της Ν.Δ. που μπορεί να παίξουν κεντρικό ρόλο στην επόμενη μέρα του κόμματος.

Οργισμένη απάντηση: «Μέχρι εδώ»

Έτσι εξηγείται και η οργισμένη απάντηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης στο πρωτοσέλιδο της ΕΦ.ΣΥΝ με τίτλο «τα ήξερε όλα». Το δημοσίευμα παρουσίαζε την τρισέλιδη επιστολή του καρατομημένου Διευθύνοντα Συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρ. Σκλήκα προς τον Κ. Χατζηδάκη- με ημερομηνία 10 Οκτωβρίου – στην οποία του παρέθετε αναλυτικά όλο το σχέδιο εξυγίανσης των ΕΛΤΑ μαζί με τα 204 υποκαταστήματα στα οποία θα έβαζε λουκέτο.

Ο Κ. Χατζηδάκης με τη φράση «μέχρι εδώ» έστειλε μήνυμα εντός και εκτός των τειχών του Μαξίμου ότι δεν θα δεχθεί άλλη υπονόμευση και διεμήνυσε ότι στο εξής δεν πρόκειται να αφήνει να πέφτει κάτω ούτε ..καρφίτσα σε ότι αφορά το όνομα του.

Καχυποψία και προβληματισμός στο επιτελικό κράτος

Το κλίμα στην κυβέρνηση έχει βαρύνει και από τα αλληλομαχαιρώματα μεταξύ υπουργών και στελεχών του Μαξίμου μπολιάζοντας με καχυποψία όλους όσοι μετέχουν στο επιτελικό κράτος.

Ο προβληματισμός επανέρχεται στο προσκήνιο με αποτέλεσμα να τίθεται ξανά στο τραπέζι το ερώτημα: Πως θα περισωθεί η χαμένη αίγλη του επιτελικού κράτους τον τελευταίο και πιο κρίσιμο χρόνο της διακυβέρνησης με τον Κ. Μητσοτάκη να καλείται να δώσει την πιο σκληρή εκλογική μάχη της παραμονής του στο τιμόνι της Ν.Δ.;

Η παραδοχή

Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες με τον χρόνο να πιέζει και τα λάθη και τα αυτογκόλ να διαδέχονται το ένα το άλλο. Με τον τραχανά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να είναι απλωμένος, το μέτωπο με τους αγρότες ορθάνοιχτο και την δυσφορία από την καλπάζουσα ακρίβεια να καραδοκεί.

Και ίσως να είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται – ή πρέπει να αντιληφθεί- ότι το πρόβλημα δεν είναι οι 100 βουλευτές της Ν.Δ. που βγήκαν στο αντάρτικο για τα ΕΛΤΑ αλλά ο κακός της εαυτός.

Αναζητείται αντίδοτο στα ..αυτογκόλ

Τώρα ο πρωθυπουργός καλείται για άλλη μία φορά να αναλάβει πρωτοβουλίες χωρίς κανείς να είναι σε θέση να προβλέψει αν αυτή τη φορά θα έχει μετρήσιμο αποτέλεσμα.

Όλα τα σενάρια έχουν ξαναμπεί στο τραπέζι. Από έναν ευρύ ανασχηματισμό μέχρι στοχευμένες αλλαγές στο Μαξίμου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει η πολυτέλεια για άλλα λάθη και άλλα αυτογκόλ. Χωρίς , ωστόσο, να ξέρουν αν αυτό πλέον είναι εφικτό.