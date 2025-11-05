Επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης και έκανε λόγο για εξαρθρώσεις εγκληματικών οργανώσεων σε γήπεδα, εφορίες, κλπ.

Ανακοινώσεις για την οπλοκατοχή και όχι μόνο, προανήγγειλε ο Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, με αφορμή το μακελειό στα Βορίζια.

«Πολύ σύντομα ενδεχομένως και τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις από τον πρωθυπουργό, λόγω και της καταγωγής του για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και στο κομμάτι της οπλοκατοχής, του τρόπου που δίνονται άδειες, των ελέγχων, και οι ανακοινώσεις αυτές δεν θα είναι λόγια του αέρα γιατί είναι ο πρωθυπουργός που επί των ημερών του έχουν συμβεί οι μεγαλύτερες επιτυχίες στο κομμάτι της προστασίας των πολιτών, χωρίς σημαίνει ότι υπάρχει μία κυβέρνηση που θα πατήσει ένα κουμπί και θα εξαφανίσει την εγκληματικότητα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Όλα αυτά αξιολογούνται συγκριτικά, είπε ο να αναμένουμε ανακοινώσεις και πρωτοβουλίες επανέλαβε.

Πρόσθεσε πως «όλα όσα έχουν να κάνουν με περιοχές που πρέπει να έχουν μία ειδική αστυνόμευση, δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι στην Κρήτη έχουν να κάνουν συλλήβδην είναι εγκληματίες ή παραβατικοί, ή σε κάποια άλλη περιοχή. Είναι λάθος να στοχοποιούμε συλλήβδην κατοίκους μιας περιοχής. Όμως τα είπε πάρα πολύ αναλυτικά και ο κ. Χρυσοχοΐδης, θα υπάρχει ουσιαστικά μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στην Κρήτη και μια σειρά από άλλα που θα τα ακούσουμε από τον πρωθυπουργό. Και νομίζω ότι εδώ, επειδή άκουσα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης και εκείνος Κρητικός όπως και ο πρωθυπουργός, άνθρωποι ανεξαρτήτως κομμάτων πρέπει αν συνταχθούμε να είμαστε στην ίδια σελίδα, να ακούσουμε όσα ειπωθούν και από τα υπόλοιπα κόμματα και να πάρουμε πρωτοβουλίες κοινές».

Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι αναμένεται ένα καλό, ικανοποιητικό αποτέλεσμα και το αιτιολόγησε λέγοντας πως επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, «μπήκε μία τάξη στα γήπεδα, στα πανεπιστήμια, και με βάση τον απολογισμό της ΔΑΟΕ μέσα σε ένα χρόνο είχαμε την εξάρθρωση πάνω από 130 εγκληματικών οργανώσεων, 2.5000 ταυτοποιήσεις δραστών, 1.800 συλλήψεις, 600 προφυλακίσεις. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει εξαρθρώσει κυκλώματα σε εφορίες, φυλακές, γύρω από παράνομες συτνταγογραφήσεις, πολεοδομίες, από την δημοτική αστυνομία» είπε κλείνοντας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de0wia5qov21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με πληροφορίες του Mega