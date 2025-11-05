H Πολεμική Αεροπορία διαθέτει 10 μεταγωγικά αεροσκάφη και 4 μεταγωγικά αεροσκάφη στη συντήρηση.

Στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα, πραγματοποιήθηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια επιθεώρηση του στόλου μεταγωγικών αεροσκαφών C-130 και C-27J, καθώς και των ελικοπτέρων Super Puma, με τη συμμετοχή του Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτέραρχου (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη. Τα αεροσκάφη παρατάχθηκαν στον διάδρομο προσγείωσης – απογείωσης της Πτέρυγας (“Elephant Walk”), στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την Κοινωνική Προσφορά της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ του Υπουργού ο αριθμός των μεταγωγικών αεροσκαφών έχει αυξηθεί σημαντικά μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευών των τελευταίων ετών. Σήμερα, δέκα μεταγωτικά (5+5) βρίσκονται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα στην Ελευσίνα, ενώ δύο ακόμη βρίσκονται σε τακτική συντήρηση, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 12.

Η αύξηση αυτή ενισχύει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και τη δυνατότητά της να παρέχει υποστήριξη στην ελληνική κοινωνία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Όσον αφορά τα ελικόπτερα Super Puma, η διαθεσιμότητά τους ανέρχεται πλέον σε επτά, ενώ δύο βρίσκονται σε τακτική συντήρηση, διασφαλίζοντας την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Πολεμικής Αεροπορίας και την ικανότητά της να συνδράμει σε ανθρωπιστικές και κοινωνικές δράσεις.

