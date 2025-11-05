«Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει παντού» ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας σε πρωινή εκπομπή.

Αρχικά, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας σε πρωινή εκπομπτή του ΑΝΤ1, στάθηκε στην εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, αναφέροντας ότι «η εκλογή του Ζ. Μαμντάνι δείχνει ότι οι ανατροπές είναι εφικτές και όταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων εκείνοι αργά ή γρήγορα σε ακούν».



Σχετικά με το ζήτημα των ΕΛΤΑ, ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τις κινήσεις της κυβέρνησης τόνισε ότι «μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, αυτή η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει παντού».

Πιο συγκεκριμένο, εκτίμησε ότι «δεν υπήρξε κανένα σχέδιο διασφάλισης της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας. Η κυβέρνηση δεν ήρθε με ένα σχέδιο επαναπροσδιορισμού του ρόλου των ΕΛΤΑ ως φορέα κοινωνικής συνοχής και ψηφιακής διασύνδεσης, που οφείλει να εμπλουτίσει την ύλη. Αντιθέτως, έφερε αιφνίδιο θάνατο, στα μουλωχτά, και αποπειράθηκε με μία παραίτηση να κρύψει ευθύνες. Απαξίωσε τα ΕΛΤΑ συνειδητά».



Στο πλαίσιο αυτό, ο Εκπρόσωπος Τύπου επεσήμανε ότι «όλοι αντιλαμβανόμαστε πως η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να αναλάβει την πολιτική και οικονομική ευθύνη. Είναι ξεκάθαρο ότι γνώριζε – και αυτό προκύπτει από παντού. Χάθηκε μία μεγάλη ευκαιρία την περίοδο της πανδημίας. Ενώ σε άλλες χώρες αντίστοιχες υπηρεσίες προχώρησαν σε ψηφιακό μετασχηματισμό και logistics, στη χώρα μας η κυβέρνηση άφησε για ακόμη μία φορά τον χώρο μόνο στην ιδιωτική αγορά».

«Απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή – κάτι που προκύπτει και από τις ίδιες τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί», πρόσθεσε.



Παράλληλα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής ζήτησε «άμεσο διαχειριστικό έλεγχο για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα» και διερωτήθηκε:

«Υπάρχουν αντίγραφα όλων των συμβάσεων προμηθειών; Υπάρχουν παραδοτέα σε κάθε σύμβαση με προμηθευτές; Έχουν συνταχθεί εισηγήσεις και εκθέσεις πραγματοποίησης έργου την τελευταία πενταετία;».

«Υπάρχουν ερωτήματα», υπογράμμισε, «διότι δόθηκαν χρήματα και πήγαν στον κουβά».



Κλείνοντας, ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε ότι «η ταχυδρομική υπηρεσία είναι καθολικό δικαίωμα. Εμείς ζητάμε σταθερές σχέσεις εργασίας και ψηφιακό εκσυγχρονισμό, όπως έκανε η υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση θα απολογηθεί».