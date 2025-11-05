Την εκλογή του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης χαιρετίζει ο Αλέξης Τσίπρας.

Την εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ περισσότερο από μια νίκη σε αυτοδιοικητικές εκλογές».

Σε ανάρτησή του, ο κ. Τσίπρας σημείωσε ότι το αποτέλεσμα αποτελεί «νίκη απέναντι στην ολιγαρχία, την κλεπτοκρατία, τις πολιτικές δυναστείες και το ακριβοπληρωμένο μιντιακό σύστημα που προπαγανδίζει τα συμφέροντά τους».

Τόνισε ακόμη πως το μήνυμα που στέλνει η Νέα Υόρκη «είναι ότι υπάρχει εναλλακτική και βρίσκεται στα χέρια των πολιτών». Όπως ανέφερε, «ο απάνθρωπος καπιταλισμός, η υποταγή της ελευθερίας στα κέρδη της ολιγαρχίας και η κοινωνική αδικία δεν αποτελούν μονόδρομο».

Ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «η ελπίδα, η αλλαγή και η δικαιοσύνη εκφράζονται μέσα από τη συμμετοχή των πολιτών, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον».

«Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει σήμερα η Νέα Υόρκη σε ολόκληρο τον κόσμο», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

