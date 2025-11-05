Το μεγάλο μήλο έγινε... «κόκκινο μήλο» για την New York Post: Το τολμηρό πρωτοσέλιδο για τον 111ο δήμαρχο της Νέας Υόρκης.

Με Μαρξ και σφυροδρέπανο υποδέχθηκε τον Ζοχράν Μαμντάνι, νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, η New York Post, έπειτα από τον χθεσινό θρίαμβό του.

«On your Marx [λογοπαίγνιο από το "on your marks" που σημαίνει στις θέσεις σας], get set, Zo (αντί για Go, για το μικρό όνομα του Μαμντάνι)! Ο Σοσιαλιστής Μαμντάνι κερδίζει την κούρσα για δήμαρχος» αναφέρει χαρακτηριστικά στον τίτλο της η υπερσυντηρητική εφημερίδα, που μάλιστα κάνει λόγο για «κόκκινο μήλο» [παραφράζοντας το «μεγάλο μήλο» που είναι η Νέα Υόρκη].

«Στη New York Post ξεπέρασαν τους εαυτούς τους» ανέφερε εύστοχα χρήστης του X, που αναπαρήγαγε το πρωτοσέλιδο.

{https://x.com/JPHilllllll/status/1985910522034663602}