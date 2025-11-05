Η ανατροπή των κατεστημένων είναι εφικτή, σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

«ΗΠΑ δεν είναι μόνο ο Τραμπ», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στο σχόλιό του μετά τον θρίαμβο του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κ. Τσουκαλά:

«Η νίκη του Ζοχράν Μαμντάνι δείχνει ότι όλα είναι δυνατά.

Ότι η ανατροπή των κατεστημένων είναι εφικτή. Ότι δεν υπάρχουν ανίκητοι εχθροί. Ότι όταν μιλάς για τα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων, στο τέλος δικαιώνεσαι.

Ότι οι απαντήσεις στο πρόβλημα της στέγης, της ακρίβειας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, του περιβάλλοντος, των συγκοινωνιών δεν είναι ουδέτερες. Έχουν κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο.

Ότι απέναντι στην παρακμή και στην απάθεια, υπάρχει η φυσική βούληση των ανθρώπων να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Με προοδευτικές πολιτικές για τους πολλούς, με στήριξη των δικαιωμάτων για μια ανοιχτή κοινωνία.

Ότι ΗΠΑ δεν είναι μόνο ο Τράμπ.

Ότι υπάρχει ελπίδα».

