Ο «ανήξερος» για όλα κ. Στρατάκος μπορεί να ρωτήσει τον «Μεγάλο», τον οποίο επικαλέστηκε σε καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον «Φραπέ» για τον παρακρατικό μηχανισμό που έστησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Για κακοστημένη παράσταση Στρατάκου, που συνεχίζεται σε απευθείας μετάδοση στην Εξεταστική Επιτροπή, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνουν λόγο πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο κ. Στρατάκος, σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής, δηλώνει πλήρη άγνοια ή αναρμοδιότητα, ενώ επί χρόνια διετέλεσε γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχολιάζουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Προσθέτουν πως «στις συγκεκριμένες ερωτήσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρου Μεϊκόπουλο, που αφορούν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε άγνοια καθώς, όπως είπε, δεν είχε επί τόσα χρόνια υποπέσει στην αντίληψή του η δράση του «γαλάζιου» κυκλώματος που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις σε βάρος των τίμιων αγροτών και κτηνοτρόφων. Ούτε ο ίδιος είχε ανησυχήσει για την δραματική (και εικονική) αύξηση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας μας κατά τη διάρκεια της θητείας του στο αρμόδιο υπουργείο».

Συνεχίζουν λέγοντας πως «αναρμόδιος» γενικός γραμματέας, με περιορισμένη αντίληψη στον τομέα ευθύνης του, παρά τα εγκώμια της ΝΔ, η οποία, σε non paper που διακίνησε, πριν ακόμα να ολοκληρώσει την εισήγησή ο πρώην Γ.Γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποστηρίζει ότι ο μάρτυρας «επιβεβαίωσε με τη στάση του αυτό που είναι γνωστό σε όλους όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του: τη θεσμική του σοβαρότητα, την πλήρη γνώση του αντικειμένου του και την απόλυτη προσήλωσή του στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης».

Με τη θεσμική του σοβαρότητα, ο «ανήξερος» για όλα κ. Στρατάκος μπορεί να ρωτήσει τον «Μεγάλο», τον οποίο επικαλέστηκε σε καταγεγραμμένη συνομιλία του με τον «Φραπέ» (και τώρα τον απαρνείται, παρά τις επίμονες ερωτήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή) για τον παρακρατικό μηχανισμό που έστησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτω από το ραντάρ, όπως φαίνεται, του «προσηλωμένου στη διαφάνεια» κ. Στρατάκου, καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.