Ο Κόκκαλης κατέθεσε έγγραφο-ντοκουμέντο που επιβεβαιώνει την ακύρωση του ελέγχου, γεγονός που εκθέτει τον Γ. Στρατάκο, ο οποίος στην κατάθεσή του είχε απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο πολιτικής ή διοικητικής παρέμβασης στη διαδικασία ελέγχων.

Νέες διαστάσεις λαμβάνει η διερεύνηση του μηχανισμού που φέρεται να λειτουργούσε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τη σημερινή αποκάλυψη του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν ότι σύμφωνα με την τοποθέτησή του, προγραμματισμένοι έλεγχοι σε αγροτικούς συνεταιρισμούς ακυρώνονταν με ένα απλό τηλεφώνημα, κατόπιν άνωθεν εντολών, παρά τα όσα κατέθεσε ενόρκως ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργος Στρατάκος, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι κάτι τέτοιο «είναι αδύνατον να συμβεί».

Ο Β. Κόκκαλης αποκάλυψε συγκεκριμένο περιστατικό που αφορά προγραμματισμένο έλεγχο σε Συνεταιρισμούς της Κρήτης για την τήρηση των προδιαγραφών σε προϊόντα Π.Ο.Π. Όπως κατήγγειλε, μετά από τηλεφωνική παρέμβαση του Β’ Αντιπροέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Π. Χατζηνικολάου, προς αρμόδιο ελεγκτή, ο έλεγχος ακυρώθηκε για τον Συνεταιρισμό Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου «Κατόπιν τηλεφωνικής παρέμβασης του Β’ Αντιπροέδρου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, Π. Χατζηνικολάου, σε αρμόδιο ελεγκτή, ακυρώθηκε ο έλεγχος στον Συνεταιρισμό Ρεθύμνου, πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Γιάννης Γλεντζάκης, γνωστός για τις σχέσεις του με τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπέ») και ένα από τα δεσμευμένα ΑΦΜ του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κομμάτι δηλαδή του συστήματος το οποίο βρισκόταν υπό την προστασία των «άριστων» διοικητικών στελεχών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο Β. Κόκκαλης προσκόμισε σχετικό έγγραφο που καταγράφει την ακύρωση του συγκεκριμένου ελέγχου, εκθέτοντας τον Γ. Στρατάκο που ισχυρίστηκε ενώπιον των μελών της Εξεταστικής ότι «είναι αδύνατον» να ακυρώνονται έλεγχοι κατόπιν τηλεφωνικής εντολής.»

Η αποκάλυψη αυτή ενισχύει τις καταγγελίες περί ύπαρξης «γαλάζιου παρακράτους», το οποίο λειτουργούσε με στοχευμένες παρεμβάσεις υπέρ «ημετέρων» στον αγροτικό χώρο, ακυρώνοντας ή αλλοιώνοντας ελέγχους σε κρίσιμους τομείς, όπως οι επιδοτήσεις και τα προϊόντα Π.Ο.Π.

Τα επίμαχα έγγραφα