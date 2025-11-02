«Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση» σχολίασε.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης, σχολιάζοντας το κυριακάτικο μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, έγραψε: «Είναι δυνατόν το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη να μην αναφέρει τίποτα για τα ΕΛΤΑ; Κι όμως συμβαίνει. Η χώρα βρίσκεται σε αναβρασμό για την άθλια κυβερνητική μεθόδευση για το κλείσιμο 204 ταχυδρομείων, έχουν ξεσηκωθεί μέχρι και γαλάζιοι δήμαρχοι και βουλευτές του κόμματος του και δεν αισθάνεται την ανάγκη να πει κάτι. Ενδεικτική συμπεριφορά μιας αλαζονικής εξουσίας που βρίσκεται σε απόσταση από τα κοινωνικά προβλήματα, που λειτουργεί με αιφνιδιασμούς, εκβιασμούς και χωρίς διαβούλευση.

Η κοινωνική αντίδραση στην κυβερνητική πολιτική πέτυχε να μείνουν αρχικά ανοιχτά τα ΕΛΤΑ της περιφέρειας (εκτός πρωτευουσών νομών). Θα συνεχίσουμε πιο έντονα για να μείνουν οριστικά ανοιχτά αυτά, αλλά και τα υπόλοιπα καταστήματα. Να μην τολμήσουν να κλείσουν ξαφνικά κανένα από τα 204 καταστήματα και στη Βουλή την Τρίτη να συζητηθούν όλα διεξοδικά. Το σχέδιο που φαίνεται να έχει η κυβέρνηση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο 70 καταστημάτων ΕΛΤΑ τη Δευτέρα το πρωί οφείλει να διαψευστεί από σήμερα και να μην εφαρμοστεί σε κάθε περίπτωση.

Ο κ. Μητσοτάκης έχει το θράσος να μιλά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την πλευρά του μεταρρυθμιστή και του πολιτικού που προχωρά σε εξυγίανση. Το «άρρωστο σύστημα» στις επιδοτήσεις, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν ήταν φυσικό φαινόμενο. Το δημιούργησαν τα γαλάζια στελέχη προς άγραν ψηφοφόρων, με γνώση και συμμετοχή κορυφαίων συνεργατών και υπουργών του. Οι διαβεβαιώσεις του για «επιτάχυνση» των αποζημιώσεων δεν πείθουν κανέναν πραγματικό αγρότη και κτηνοτρόφο. Θυμίζουμε ότι στις αρχές Οκτώβρη ο κ. Μαρινάκης και ο κ. Τσιάρας έλεγαν ότι σε λίγες μέρες θα έχουν πληρωθεί τα χρωστούμενα στους αγρότες. Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έγινε. Κορόιδεψε και εξαπάτησε τον αγροτικό κόσμο της χώρας, καλύπτει τα γαλάζια στελέχη, καλύπτει τους γαλάζιους ταμίες. Το ψάρι βρωμάει πάντα από το κεφάλι.

Στο τέμπο που του χτυπάει ο κ. Γεωργιάδης, ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τις ώρες αναμονής που μειώθηκαν με το «βραχιολάκι» και για τον εκσυγχρονισμό των ΤΕΠ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είπε όμως στους πολίτες όλη την αλήθεια, αφού οι «ευχαριστημένοι» του κ. Γεωργιάδη από το ΕΣΥ είναι όσοι κατάφεραν τελικά να έχουν πρόσβαση, ενώ οι υπόλοιποι είτε θα περιμένουν αργά και βασανιστικά τη σειρά τους είτε θα απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είπε τίποτα επίσης για τη μείωση στις δαπάνες υγείας σε σχέση με το ΑΕΠ της χώρας και τη μετακύλιση νέων οικονομικών βαρών στους ασθενείς και στα ήδη επιβαρυμένα νοικοκυριά. Δεν είπε για τις καταρρεύσεις ψευδοροφών στα δημόσια νοσοκομεία. Δεν είπε για την υποστελέχωση και τη συνακόλουθη εξουθένωση του υγειονομικού προσωπικού, που αποτελεί το μείζον πρόβλημα του δημόσιου συστήματος υγείας.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε έργα ύψους 2.5 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας, χωρίς όμως να παρουσιάσει ένα πραγματικό σχέδιο: ανακοινώσεις χωρίς προτεραιότητες, χωρίς σαφή χρονοδιάγραμμα, χωρίς κανένα κριτήριο δίκαιης κατανομής των πόρων. Μιλά για «θωράκιση» της χώρας, την ώρα που η κυβέρνησή του έχει εγκαταλείψει εδώ και χρόνια το καθήκον της να λάβει μέτρα πρόληψης και να χαράξει στρατηγική. Η κλιματική κρίση όντως εντείνει τις πιέσεις, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα προέρχεται από την άναρχη κατανάλωση, την απουσία επενδύσεων, την αδράνεια και τις λανθασμένες πολιτικές επιλογές. Η κυβέρνηση, αντί να επενδύσει σε δίκτυα και έργα, επέλεξε συστηματικά να απαξιώσει τις ΔΕΥΑ, να τις οδηγήσει σε οικονομική ασφυξία και τώρα επιχειρεί την ιδιωτικοποίησή τους υπό το πρόσχημα της «εξυγίανσης». Η παντελής απουσία έργων για τη λειψυδρία από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι μνημείο κυβερνητικής ανικανότητας. Η λειψυδρία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, είναι ένα προβλέψιμο και γνωστό φαινόμενο εδώ και χρόνια. Η κυβέρνηση όμως επέλεξε συνειδητά να το αγνοήσει. Η υποτίμηση του νερού ως θεμελιώδους δημόσιου αγαθού δεν είναι απλώς αμέλεια· είναι συνειδητή πολιτική επιλογή.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα την άμυνας αλλά και πάλι κάτι «ξέχασε»: την ώρα που εκείνος έκοβε κορδέλες για την πρόσοψη στο Πεντάγωνο, στρατιωτικοί διαδήλωναν ενάντια στην απαξίωση του επαγγέλματός τους - του θυμίζουμε πως για πρώτη φορά μετά το 2012 στρατιωτικοί πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κατά της κυβερνητικής πολιτικής! Για την συστηματική απαξίωση της ελληνικής παραγωγής οπλικών συστημάτων επίσης δεν ανέφερε τίποτα.

Όντως έχει μεγάλη σημασία να μειώνονται τα τροχαία. Και κανείς δεν μπορεί να στήνει μια αντιπαράθεση ή μια καμπάνια πάνω στο αίμα της ασφάλτου. Σωστή είναι η πρόταση που λέει ότι πρέπει να πλησιάσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους στην οδική ασφάλεια. Κινούμαστε όμως προς τα εκεί; Η κυβέρνηση καταρτίζει αιφνιδιαστικά νομοσχέδιο με το οποίο αφαιρεί από τους δήμους περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονται από τα πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ταυτόχρονα, εισάγει και μια νέα «καινοτομία», ως προς τα πρόστιμα του ΚΟΚ, που φρόντισε και να τα αυξήσει, πριν αλλάξει αυτόν που θα τα εισπράττει. Μέχρι τώρα στην Ελλάδα, όπως σε όλο τον κόσμο, τα πρόστιμα από τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εισπράττονται από την αυτοδιοίκηση και διατίθενται για έργα οδικής ασφάλειας. Αυτό αλλάζει με βάση την εισήγηση της κυβέρνησης και τα έσοδα θα εισπράττονται από την κυβέρνηση και θα διοχετεύονται και στα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας για να γίνουν επιδόματα. Από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τα έσοδα από τα πρόστιμα του ΚΟΚ (περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως) θα διανέμονται κατά κύριο λόγο στην Πρόνοια Αστυνομικών, υπαλλήλων της Αστυνομίας Πόλεων, εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού. Αντί να κλείνουν λακκούβες και να βελτιώνουν την ασφάλεια της οδοποιίας, θα μοιράζονται νέα επιδόματα στην Αστυνομία και στον Στρατό. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την οδική ασφάλεια; Να αποσύρει τώρα ο κ. Μητσοτάκης τις σχετικές διατάξεις.

Σημειώστε παρεμπιπτόντως ότι: (α) το 1 στα 10 τροχαία ατυχήματα οφείλεται αποκλειστικά στο κακό οδικό δίκτυο και (β) η Ελλάδα είναι 3η μεταξύ των 27 της Ε.Ε. στα θανατηφόρα τροχαία».