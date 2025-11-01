«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης» επισημαίνει.

Θέση για την ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ παίρνει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας να επανεξεταστεί το ζήτημα.

«Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ πρέπει να επανεξεταστεί. Γιατι ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης. Ιδιαίτερα όταν σήμερα η ελληνική επαρχία- και ιδίως η ακριτική Ελλάδα- αναζητά με κάθε τρόπο το αντίδοτο στην εγκατάλειψη. Να καταλάβουν λοιπόν οι υπεύθυνοι, ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση της αναγκαίας παρουσίας του κράτους, πολύ περισσότερο ανάμεσα στους πιο αδύναμους» τονίζει χαρακτηριστικά.

Έντονο κύμα αντιδράσεων για την απόφαση για τα ΕΛΤΑ

Στο μεταξύ έντονο κύμα αντιδράσεων προκαλεί σε ολόκληρη τη χώρα το αιφνιδιαστικό κλείσιμο 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων, που αφήνει χωρίς βασικές υπηρεσίες χιλιάδες πολίτες σε πόλεις, χωριά και νησιά.

Από τα περίπου 1.100 σημεία λειτουργίας, σχεδόν δύο στα δέκα κλείνουν σε μία μόλις ημέρα – μια συρρίκνωση κατά 18,5% που πλήττει κυρίως την περιφέρεια, τους ηλικιωμένους, τους οικονομικά πιο αδύναμους και όσους δεν διαθέτουν ψηφιακές δεξιότητες.

Περιοχές όπως ο Άλιμος, η Δάφνη, η Μεταμόρφωση, η Καισαριανή, η Νίκαια και ο Μαραθώνας στην Αττική μένουν χωρίς φυσικό κατάστημα, ενώ σε ορεινούς και νησιωτικούς νομούς – από τα Γρεβενά ως τη Λέσβο – οι αποστάσεις για πρόσβαση στο κοντινότερο ταχυδρομείο θα φτάνουν τα 50 χιλιόμετρα. Οι τοπικές κοινωνίες κάνουν λόγο για εγκατάλειψη. Οι δήμαρχοι προειδοποιούν για επιδείνωση της αστυφιλίας, καθώς η αποψίλωση υπηρεσιών στην περιφέρεια ωθεί τους κατοίκους να μετακινηθούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. «Δεν έχουμε ούτε ίντερνετ ούτε αυτοκίνητο για να τρέχουμε αλλού» τονίζουν ηλικιωμένοι, οι οποίοι κινδυνεύουν να δυσκολευτούν ακόμη και στην παραλαβή συντάξεων και επιδομάτων.

Από την πλευρά τους, τα ΕΛΤΑ επιμένουν ότι η απόφαση ήταν αναγκαία για την επιβίωση του οργανισμού και δηλώνουν ότι το νέο μοντέλο θα βασιστεί σε ενισχυμένο δίκτυο ταχυδρόμων, κινητές μονάδες, συνεργασίες με τοπικά καταστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες – με ραντεβού κατ’ οίκον και ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ωστόσο, πολλές από αυτές τις υποσχέσεις θυμίζουν παλαιότερες ανακοινώσεις του τραπεζικού συστήματος, που δεν υλοποιήθηκαν πλήρως στις απομακρυσμένες περιοχές.

Επίσης, ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε έκτακτη συνεδρίαση στη Βουλή, αίτημα με το οποίο συντάχθηκε σύσσωμη η αντιπολίτευση και έγινε δεκτό από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Με την έναρξη της της συζήτησης του φορολογικού νομοσχεδίου για τα μέτρα της ΔΕΘ στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ έθεσε το ζήτημα των ΕΛΤΑ, ζητώντας να συνεδριάσουν άμεσα οι επιτροπές Οικονομικών και Παραγωγής & Εμπορίου.

«Αυτές τις ημέρες έχουμε την παύση λειτουργίας 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Νησιώτες, κάτοικοι ορεινών περιοχών, συνταξιούχοι, ακόμα και γειτονιές της Αθήνας που το έχουν ανάγκη, μένουν χωρίς ταχυδρομείο. Η Επιτροπή μας θα κάνει ότι δεν συμβαίνει αυτό και θα συζητάμε το φορολογικό νομοσχέδιο, ενώ μπορεί να πάει δύο ημέρες μετά;», είπε ο Νίκος Παππάς.