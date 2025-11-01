Από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή θα παρελάσουν από την Εξεταστική όλοι οι «γαλάζιοι» υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 μέχρι και σήμερα.

Ένας δύσκολος μήνας ξεκινάει για την κυβέρνηση με το αγροτικό μέτωπο να διευρύνεται και την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να μπαίνει στην πιο ουσιώδη φάση της.

Από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή θα παρελάσουν από την Εξεταστική όλοι οι «γαλάζιοι» υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης από το 2019 μέχρι και σήμερα. Όσοι κλήθηκαν , δηλαδή, να λύσουν τον γόρδιο δεσμό των «μαϊμού» αγροτικών επιδοτήσεων και είτε απέτυχαν είτε τον ανέχτηκαν αν δεν τον συντήρησαν.

Παρέλαση υπουργών στην Εξεταστική

Από τον Μάκη Βορίδη που καταθέτει την Παρασκευή και τον Λευτέρη Αυγενάκη που θα περάσει το κατώφλι της Εξεταστικής ένα 24ωρο νωρίτερα μέχρι τον νυν υπουργό Κώστα Τσιάρα και τους πρώην υπουργούς Γ. Γεωργαντά, Σπ. Λιβανό και τον υπηρεσιακό Γ. Τσακίρη.

Τα βλέμματα φυσικά θα είναι στραμμένα κυρίως στους Λ. Αυγενάκη και Μ. Βορίδη για τους οποίους έστειλε τη δικογραφία στη βουλή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν και η Ν.Δ. απέρριψε την παραπομπή τους σε Προανακριτική κρίνοντας τις κατηγορίες αβάσιμες.

Έρχεται η σειρά του «Φραπέ» και του «Χασάπη»

Η εβδομάδα των υπουργών θα είναι η αρχή της δοκιμασίας για το κυβερνών κόμμα. Ακολούθως αναμένεται να καταθέσουν οι αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης με τα παρατσούκλια «Φραπές» και «Χασάπης» αλλά και η πρώην «γαλάζια» συντονίστρια αγροτικών επιδοτήσεων Π. Σεμερτζίδου η οποία πιάστηκε από την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος με την ..γίδα στην πλάτη.

Οι κατηγορίες περί «γαλάζιου» σκανδάλου θα αναβιώσουν και όταν θα εμφανιστούν στην εξεταστική σειρά στελεχών του Μαξίμου που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα.

Γνώριζε ή όχι το Μαξίμου το σκάνδαλο;

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης αλλά και ο Χρ. Μπουκώρος θα κληθούν να εξηγήσουν αν ισχύουν οι ισχυρισμοί της αντιπολίτευσης ότι δηλαδή, το Μαξίμου γνώριζε από χρόνια τις επισυνδέσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε μάλιστα ενημερώσει αρμοδίως και τον πρώην υφυπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Χρ. Μπουκώρο.

Μέχρι στιγμής ο Γ. Μυλωνάκης διαψεύδει τους ισχυρισμούς ενώ ο Χρ. Μπουκώρος που φέρεται να έχει πει ότι ενημερώθηκε αρμοδίως, δημόσια έχει δηλώσει ότι θα μιλήσει όταν εκείνος το κρίνει αναγκαίο. Η στιγμή αυτή όπου να ναι φθάνει αφού θα είναι η πρώτη ερώτηση που θα δεχθεί από τα μέλη της Εξεταστικής.

Και το... Μαξίμου στην Εξεταστική

Στην Εξεταστική αναμένεται να καταθέσουν άμεσα και ο πρώην υπουργός Επικρατείας Στ. Παπασταύρου και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γ. Μπρατάκος για τους οποίους ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ Β. Σημανδράκος έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι του ζήτησαν την παραίτησή του στα τέλη του 2023.

Η σειρά της κλήτευσης όλων των παραπάνω προσώπων αναμένεται να αποφασιστεί την Παρασκευή με το Μέγαρο Μαξίμου να μην έχει αποφασίσει ακόμη αν οι γαλάζιοι εμπλεκόμενοι αγροτοσυνδικαλιστές πρέπει να καταθέσουν αμέσως μετά τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης ή τελευταίοι.

Το ρήγμα με τους αγρότες- κτηνοτρόφους

Οι δοκιμασίες του Μαξίμου εντός Νοεμβρίου δεν σταματούν εκεί. Μέσα στον Νοέμβριο θα κριθεί και το μέλλον του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και το αν θα υπάρξει πλέον μέλλον στη σχέση κυβέρνησης- αγροτών.

Κτηνοτρόφοι και αγρότες έχουν βγάλει , ήδη, τα τρακτέρ στον δρόμο προειδοποιώντας για κινητοποιήσεις διαρκείας. Και όσο θα υπάρχουν «γαλάζια» στελέχη όπως ο Β. Φεύγας που θα τους χαρακτηρίζει «βολεμένους» τόσο ο θυμός τους θα μεγαλώνει και το ρήγμα με την κυβέρνηση θα διευρύνεται.

Διότι στην πλειοψηφία τους θεωρούν ότι με υπαιτιότητα της κυβέρνησης δημιουργήθηκε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αποτέλεσμα και να αδικηθούν προς όφελος των απατεώνων και να παραμένουν απλήρωτοι με τα χρέη ..να τρέχουν.

Ημερομηνίας ορόσημο

Η πρώτη ημερομηνία «ορόσημο» είναι η 4η Νοεμβρίου όπου θα κριθεί η πιστοποίηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρώπη η οποία είναι βαθιά ενοχλημένη από την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εντός του Οργανισμού. Η κυβέρνηση τρέχει και δεν φθάνει με τον αντιπρόεδρο Κ. Χατζηδάκη να κάνει λόγο ακόμη και για κόψιμο των κονδυλίων αν μέσα στην εβδομάδα δεν πεισθεί η Ε.Ε. ότι από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται με πλήρη διαφάνεια.

Η δεύτερη ημερομηνία που θα κρίνει αν ο αγροτικός κόσμος γυρίσει οριστικά την πλάτη στη Ν.Δ. είναι η 31η Νοεμβρίου. Τότε έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα τους πληρώσει την προκαταβολή των βασικών επιδοτήσεων η οποία καθυστερεί λόγω του σκανδάλου και της αυστηρής ευρωπαϊκής εποπτείας του Οργανισμού που πλέον πέρασε στην ΑΑΔΕ αφού απέτυχε παταγωδώς στην αποστολή του.

Στις συμπληγάδες οι «γαλάζιοι» βουλευτές

Το Μαξίμου που βλέπει και την εκλογική δεξαμενή του αγροτικού κόσμου -που στήριξε στις εκλογές του 2023 τη Ν.Δ. σε ποσοστό άνω του 48% - να αδειάζει προσπαθεί την ύστατη στιγμή να δημιουργήσει αναχώματα.

Εξ ου και ο πρωθυπουργός στο τελευταίο υπουργικό ζήτησε από τους «γαλάζιους» βουλευτές να βάλουν πλάτη και να προσπαθήσουν να κρατήσουν σε «καταστολή» τους αγρότες στις περιφέρειές τους.