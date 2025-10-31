Η απάντηση του Δούκα στη Μιχαηλίδου για τα πατίνια και η αντίδραση του Θεοδωρικάκου.

Νέα κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στην κυβέρνηση και τον Χάρη Δούκα, αυτή τη φορά με αφορμή το ζήτημα της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έστειλε επιστολή στον Χάρη Δούκα για τα ηλεκτρικά πατίνια. Στην απάντησή του, ο δήμαρχος Αθηναίων έδειξε προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης, που αντέδρασε βγάζοντας ανακοίνωση.

Μετά το ζήτημα του Γηροκομείου Αθηνών, η Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Χάρης Δούκας κοντραρίζονται και για τα ηλεκτρικά πατίνια στην πρωτεύουσα. Στην επιστολή της, η υπουργός έγραφε πως έχουν ληφθεί αναφορές και παρατηρήσεις για εμπόδια σε πεζοδρόμια, ράμπες και διαβάσεις.

Ακόμα, σημείωνε ότι έλαβε επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, που προειδοποιεί για την επικίνδυνη καθημερινότητα ατόμων με αναπηρία, ηλικιωμένων, παιδιών και πεζών, που συναντούν συχνά πατίνια να κινούνται ή να εγκαταλείπονται άναρχα.

Για αυτό, κάλεσε τον Χάρη Δούκα να προχωρήσει σε οργανωμένες ρυθμίσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της δημοτικής αστυνομίας και τις προβλέψεις του ΚΟΚ.

Η επιστολή - απάντηση του Δούκα στη Μιχαηλίδου για τα πατίνια

Ο Χάρης Δούκας απάντησε με επιστολή στην Δόμνα Μιχαηλίδου, αναφέροντας πως σήμερα τα πατίνια λειτουργούν ελεύθερα βάσει νομοθεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον δήμο.

«Η δυνατότητα των δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης που υιοθετεί το μοντέλο “ελεύθερης κίνησης” (free flow)», αναφέρει ακόμα.

Για την επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων που επικαλέστηκε η Δόμνα Μιχαηλίδου, απαντά πως «προφανώς, αναφερόταν σε αντίστοιχα ζητήματα που παρατηρούνται σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, προκαλεί εντύπωση η επιλεκτική διαβίβαση του ζητήματος αποκλειστικά προς τον δήμο Αθηναίων».

Ακόμα, ο Χάρης Δούκας σημειώνει πως είναι σε διαβούλευση η κανονιστική πράξη του δήμου Αθηναίων για τα ηλεκτρικά πατίνια. «Ωστόσο, δεδομένου ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών - όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση - αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της κυβέρνησης, θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια υπουργεία», παρατηρεί ο δήμαρχος Αθηναίων και καταλήγει:

«Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο».

Η επιστολή του Χάρη Δούκα

«Αξιότιμη κυρία υπουργέ,

Σε συνέχεια της επιστολής σας σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια και τα ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την κυκλοφορία και τη στάθμευσή τους, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις ενέργειες που έχει ήδη αναλάβει ο δήμος Αθηναίων.

Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας

Τα πατίνια λειτουργούν σήμερα ελεύθερα, βάσει νομοθεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς να απαιτείται αδειοδότηση από τον δήμο. Η ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται από τα αντίστοιχα πλαίσια άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση διαθέτει ουσιαστικές αρμοδιότητες στη διαχείριση θεμάτων καθημερινότητας, όπως η μικροκινητικότητα.

Αρμοδιότητες ελέγχου και αστυνόμευσης

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) έχει καθορίσει τους βασικούς κανόνες κυκλοφορίας των ΕΠΗΟ, και η Δημοτική Αστυνομία αστυνομεύει την εφαρμογή τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Παράλληλα, σας πληροφορούμε ότι η Τροχαία διαθέτει συναρμοδιότητα σε ζητήματα κυκλοφορίας, στην οποία μπορούν επίσης να απευθύνονται όλοι οι πολίτες.

Χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης

Η δυνατότητα των δήμων να ορίσουν θέσεις στάθμευσης για τα ΕΠΗΟ είναι δυνητική και όχι υποχρεωτική. Συνεπώς, η είσοδος των παρόχων στην αγορά χωρίς προηγούμενη χωροθέτηση ή συνεργασία με την ΚΕΔΕ αποτελεί κεντρική επιλογή της κυβέρνησης που υιοθετεί το μοντέλο «ελεύθερης κίνησης» (free flow).

Πρωτοβουλίες του δήμου Αθηναίων

Ο δήμος Αθηναίων έχει εκπονήσει σχετική μελέτη και έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το πρώτο σχέδιο κανονιστικής πράξης από τον Ιούλιο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ενσωμάτωση σχολίων από πολίτες, παρόχους και λοιπούς φορείς, έχει ήδη αναρτηθεί από την προηγούμενη εβδομάδα το τελικό σχέδιο, το οποίο προβλέπει ρυθμίσεις για την τιμολόγηση και την ακριβή οριοθέτηση των ζωνών και θέσεων στάθμευσης. Αμέσως μετά την διαβούλευση θα έρθει στο δημοτικό συμβούλιο για την τελική απόφαση.

Συνεργασία με φορείς ατόμων με αναπηρία

Ο δήμος βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την κοινότητα και τους φορείς των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της «Ομάδας Εργασίας για την Προσβασιμότητα και τη Συμπερίληψη», καθώς και μέσω της διαβούλευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας. Είμαστε σταθερά ανοικτοί σε διάλογο και συνεργασία με όλους τους εκπροσώπους των ατόμων με αναπηρία, ώστε να διασφαλίζουμε την προσβασιμότητα και τον σεβασμό στα δικαιώματά τους.

Αναφορές εθνικών φορέων

Ο συγκεκριμένος φορέας που απευθύνθηκε στο υπουργείο σας ανήκει στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) και, προφανώς, αναφερόταν σε αντίστοιχα ζητήματα που παρατηρούνται σε όλη τη χώρα. Ως εκ τούτου, προκαλεί εντύπωση η επιλεκτική διαβίβαση του ζητήματος αποκλειστικά προς τον Δήμο Αθηναίων.

Ο δήμος Αθηναίων παραμένει προσηλωμένος στη βελτίωση της αστικής κινητικότητας και στην ενίσχυση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες, σε στενή συνεργασία με την Πολιτεία και τους κοινωνικούς φορείς.

Ωστόσο, δεδομένου ότι οι βασικές επιλογές για τη λειτουργία των ηλεκτρικών πατινιών - όπως η ελεύθερη δραστηριοποίηση των παρόχων χωρίς προηγούμενη αδειοδότηση ή χωροθέτηση - αποτελούν αποκλειστικά αποφάσεις της κυβέρνησης, θεωρούμε σκόπιμο οι σχετικές επισημάνσεις και παρεμβάσεις να απευθύνονται πρωτίστως προς τα αρμόδια υπουργεία.

Συνεπώς, πριν από την αποστολή της επιστολή σας στον δήμο Αθηναίων, θα ήταν σωστό να έχετε μελετήσει προσεκτικότερα προηγουμένως όλα τα δεδομένα και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.

Σε κάθε περίπτωση, ο δήμος Αθηναίων είναι στη διάθεση της Πολιτείας για να συνεισφέρει με την εμπειρία και τα τεχνικά δεδομένα του στη διαμόρφωση ενός σαφέστερου και πιο λειτουργικού εθνικού πλαισίου για τη μικροκινητικότητα, το οποίο θα αποσαφηνίζει ρόλους και ευθύνες όλων των εμπλεκομένων».

Υπουργείο Ανάπτυξης: Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι

Η απάντηση του Χάρη Δούκα στη Δόμνα Μιχαηλίδου προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Ανάπτυξης, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση σε καυστικό ύφος.

Το υπουργείο καταλόγισε «άγνοια» στον δήμαρχο Αθηναίων για τους κανόνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν στα ηλεκτρικά πατίνια.

«Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ», ανέφερε η ανακοίνωση.

«Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης», σημείωνε ακόμα. Κάνοντας αναφορά στις διατάξεις της νομοθεσίας, το υπουργείο Ανάπτυξης κατέληξε: «Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Απάντηση στον δήμαρχο Αθηναίων κ. Χάρη Δούκα σχετικά με την άγνοιά του για τους κανόνες και τις αρμοδιότητες που αφορούν στην κίνηση των προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (πατίνια)

Για τον κ. Δούκα δεν αποτελεί έκπληξη ότι για όλα φταίνε οι άλλοι. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα υπεύθυνα καθήκοντα του δημάρχου Αθηναίων έχει υιοθετήσει μία συρρικνωμένη αντίληψη για τις ευθύνες της τοπικής αυτοδιοίκησης και μία διευρυμένη σε ό,τι άλλο αφορά στο πρόσωπό του, καθώς βρήκε και τον χρόνο να διεκδικήσει, χωρίς επιτυχία, την προεδρία του ΠΑΣΟΚ.

Τώρα και για τα πατίνια του φταίνε οι άλλοι και συγκεκριμένα το υπουργείο Ανάπτυξης. Ο κ. Δούκας μπερδεύει την ίδρυση μιας εταιρείας, όπου πράγματι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει απλοποιήσει τα πράγματα μειώνοντας τη γραφειοκρατία -που είναι ευθύνη του υπουργείου Ανάπτυξης- και των ρυθμίσεων που αφορούν σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που καθορίζονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις.

Στην περίπτωση των ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων ο νόμος 5209/2025 είναι ξεκάθαρος.

Ας ξεκινήσουμε με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 3 για να ενημερωθεί σωστά και ολοκληρωμένα ο κ. Δούκας.

“17. «Ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα (Ε.Π.Η.Ο.)»: Το όχημα που κινείται με ηλεκτροκινητήρα και δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 858/2018/ ΕΕ, του Κανονισμού 168/2013/ΕΕ, της Οδηγίας 2009/48/ ΕΚ και της Οδηγίας 2007/46/ΕΚ. α) Στα οχήματα αυτά υπάγονται τα κινούμενα με ηλεκτροκινητήρα: αα) πατίνια (e-scooters), αβ) τροχοπέδιλα (rollers) και τροχοσανίδες (skateboards)…”.

Και στην Παρ.9 Άρθρο 112:

“ζ) Με απόφαση του οικείου ∆ημοτικού Συμβουλίου ή της δημοτικής επιτροπής στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς τους καθορίζονται σε κατοικημένες περιοχές ειδικοί χώροι στάθμευσης Ε.Π.Η.Ο. σύμφωνα με την παρ. 18.”.

Ελπίζουμε να βοηθήσαμε τον κ. Δούκα να μάθει τις υποχρεώσεις και τις αρμοδιότητές του.