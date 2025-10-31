«Θα πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει εκεί κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ και να δούμε εναλλακτικές επιλογές» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Θέση για το ζήτημα του «λουκέτου» στα ΕΛ.ΤΑ πήρε με ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Στην ανάρτησή του ο Δημήτρης Μαρκόπουλος τονίζει πως στο ζήτημα αυτό «οφείλουμε να το δούμε ως θέμα επιβίωσης των θέσεων εργασίας και της ίδιας της εταιρείας (και τα δύο διασφαλίζονται) και ταυτόχρονα κι ως ζήτημα κάλυψης των αναγκών της κοινωνίας. Σε περιοχές για παράδειγμα που έκλεισαν τράπεζες και που δεν υπάρχουν καν ΑΤΜ ή που τα ιδιωτικά ταχυδρομικά δίκτυα δεν έχουν επαρκή ή ποιοτική παρουσία, οφείλουμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά».

Ως παράδειγμα φέρνει το Πέραμα λέγοντας πως «για παράδειγμα το Πέραμα στερείται επαρκών ΑΤΜ και τραπεζικών καταστημάτων καθώς και ταχυδρομικών εταιρειών. Θα πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει εκεί κλείσιμο του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ και να δούμε εναλλακτικές επιλογές».

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος κλείνοντας τονίζει, φυσικά, πως «χαίρομαι που η κυβέρνηση κρατά ανοικτό τον κοινοβουλευτικό διάλογο για όλα αυτά τα ζητήματα και προφανώς τις επόμενες ημέρες θα ακούσουμε τα όσα έχουν να συζητηθούν και να ανακοινωθούν. Στον διάλογο αυτό θα τοποθετηθώ ως εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ σε θέματα της διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής κι Εμπορίου».

{https://www.facebook.com/photo/?fbid=1203643978248491&set=a.345744694038428}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντιδράσεις από γαλάζιους βουλευτές της περιφέρειας

Η είδηση για το «λουκέτο» σε δεκάδες καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ στην περιφέρει έχει προκαλέσει κύμα πολιτικών αντιδράσεων και εντός της ΝΔ.

Μόνο από χθες, έξι «γαλάζιοι» βουλευτές κατέθεσαν μεμονωμένες επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορές, για κλείσιμο υποκαταστημάτων που αφορά τις περιφέρειές τους. Ειδικότερα, ο Βασίλης Οικονόμου ζητά εξηγήσεις για το «λουκέτο» σε υποκαταστήματα στο Δήμο Ωρωπού, στο Δήμο Διονύσου, στο Δήμο Σαρωνικού, στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας, στο Δήμο ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης, στο Δήμο Μαραθώνα, στο Δήμο Αχαρνών και στο Δήμο Παλλήνης στην Ανατολική Αττική.

Οι βουλευτές Κυκλάδων της ΝΔ Μάρκος Καφούρος και Κατερίνα Μονογυιού, με ερωτήσεις τους στους υπουργούς Οικονομίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θέτουν το ζήτημα του επικείμενου κλεισίματος 5 υποκαταστημάτων στην περιοχή.

Ο Νεοκλής Κρητικός θέτει ζήτημα επανεξέτασης αναστολής λειτουργίας υποκαταστημάτων στην Λακωνία, ενώ οι Γιάννης Γιώργος και Διονυσία Αυγερινοπούλου με αναφορές τους μεταφέρουν τις ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών σε Χαλκιδική και Δυτική Ελλάδα για την συγκεκριμένη εξέλιξη. Στις ερωτήσεις και τις αναφορές τους, οι «γαλάζιοι» βουλευτές κάνουν λόγο για αιφνιδιαστική απόφαση που δημιουργεί προβλήματα στον κόσμο, ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές και ζητούν την επανεξέταση του κλεισίματος ή των συγχωνεύσεων τοπικών καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Θυμίζουμε πως και οι Στέλιος Πέτσας και Αθανάσιος Καββαδάς ανέφεραν στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων πως επίσης έγιναν δέκτες παραπόνων, ενώ ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για ανάγκη «λήψης δύσκολων αποφάσεων», προκειμένου να επιβιώσουν τα ΕΛΤΑ.