«Για περιστατικά παρανομίας και αν έγιναν αντιληπτά από την εταιρεία, ο μάρτυρας είπε πως δεν αντιλήφθηκαν συστηματική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων σε εικονικούς αγρότες».

Τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έδειξε ως υπεύθυνο για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Cognitera Σπύρος Καραμπλιάνης, η οποία μαζί με την Neuropublic έχουν αναλάβει από κοινού τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου στον Οργανισμό.

«Για το θέμα των πληρωμών υπεύθυνος είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπουργείο. Δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω γιατί δεν γίνονται οι πληρωμές. Έχουμε το τμήμα που αφορά την υποβολή της αίτησης. Από την στιγμή που δεν ευθυνόμαστε εμείς, δεν ξέρω πως θα μπορούσε να έχουν αποφευχθεί οι καθυστερήσεις», κατέθεσε ο μάρτυρας στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο με τα μαϊμού βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Για περιστατικά παρανομίας και αν έγιναν αντιληπτά από την εταιρεία, ο μάρτυρας είπε πως δεν αντιλήφθηκαν συστηματική και οργανωμένη κίνηση μεταφοράς πόρων σε εικονικούς αγρότες αλλά μεμονωμένα περισταστικά που «πάντοτε υπήρχαν και θα υπάρχουν», όπως εκτίμησε. Απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ για το τι έκαναν για αυτές τις περιπτώσεις, σημείωσε πως «εμείς βλέπουμε δεδομένα και όχι ονόματα, λαμβάνουμε κωδικούς και τους στέλνουμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ για έλεγχο», συμπληρώνοντας πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν πάντοτε ενήμερος».

Ο κ. Καραμπλιάνης ανέφερε πως την περίοδο 2022-2023 που η Cognitera υποστήριζε τις αιτήσεις ΟΣΔΕ μέσω νέφους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπήρξαν καθυστερήσεις. Μετά από αυτή την περίοδο, κατέθεσε πως «για εντελώς ακατανόητους λόγους, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό τον κ. Μπαμπασίδη κωλυσιεργούσε και δεν ενεργοποιούσε την πρόβλεψη της αίτησης στα ΚΥΔ μέσω των οποίων γίνεται ο συντριπτικός όγκος των αιτήσεων των παραγωγών προκαλώντας αυτονόητες σημαντικές καθυστερήσεις στις αιτήσεις των παραγωγών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, είπε πως η Cognitera έχει καταθέσει μήνυση εις βάρος του κ. Μπαμπασίδη για παράβαση καθήκοντος, ενώ όταν ρωτήθηκε από τη Μιλένα Αποστολάκη της ΝΔ «ποιον ευνοούσε αυτή η απόφαση Μπαμπασίδη, να μην ενεργοποιεί την δυνατότητα της αίτησης παρακωλύοντας παραγωγούς;», ο ίδιος απάντησε πως σίγουρα δεν ευνοούσε την Cognitera και για αυτό το λόγο «καταγράψαμε τα γεγονότα και τα καταθέσαμε στην εισαγγελία».

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε και για τη σχέση Cognitera-Neuropublic που έχουν συμπράξει πλέον. Αν και ανέφερε πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη μεταξύ τους συνεργασία και δεν υπάρχουν καθυστερήσεις για παραδοτέα, δήλωσε έκπληκτος που η Neuropublic έχει μηνύσει την Cognitera, αποκαλύπτοντας πως αυτό έγινε γνωστό από την χθεσινή κατάθεση της Ρόζας Γαργαλάκου στην εξεταστική επιτροπή. Σε άλλο σημείο, ο τόνισε πως «ουδέποτε δέχθηκε η εταιρεία πιέσεις από ρουσφέτια από κανέναν» και πως εμείς «δεν έχουμε παρέμβει πουθενά».

Το «μπάχαλο» με τους μάρτυρες – Δυο γραμμές στους «γαλάζιους»

Στην έναρξη της συνεδρίασης τέθηκε ζήτημα τόσο από την ΝΔ όσο και από την αντιπολίτευση με την παρουσία του Σπύρου Καραμπλιάνη, ο οποίος είναι πρώην στέλεχος της εταιρείας, αντί του εν ενεργεία διευθύνοντα συμβούλου της Cognitera.

Ο μάρτυρας υποστήριξε πως διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας έως το 2024 και ενημέρωσε πως η Cognitera, με απόφαση του ΔΣ της, τον εξουσιοδότησε να παραστεί στη συνεδρίαση της εξεταστικής. «Δεν μας καλύπτει. Να έρθει να καταθέσει ο νυν διευθύνων σύμβουλος Κουφοδάκης, ακόμη και εάν χρειαστεί να προσαχθεί βιαίως», ανέφερε αρχικώς ο Μακάριος Λαζαρίδης, προτείνοντας αρχικά να μην εξεταστεί ο μάρτυρας αλλά ο νυν διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Αντίθετα με την πρόταση του εισηγητή της ΝΔ, οι «γαλάζιοι» Περικλής Μαντάς και Μιχάλης Λιβανός, ζήτησαν να εξεταστεί ο μάρτυρας και να κληθεί σε δεύτερο χρόνο και ο διευθύνων σύμβουλος της Cognitera. Τελικώς ο Μακάριος Λαζαρίδης πρότεινε αυτό που ζήτησαν νωρίτερα και οι βουλευτές που τον διαφοροποιήθηκαν από την εισήγησή του και ξεκίνησε η εξέταση του μάρτυρα.

Εμπλοκή είχαμε και με τον δεύτερο μάρτυρα από την Sol των ορκωτών λογιστών, που ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία και υπογράφει τους ισολογισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα εξεταζόταν σήμερα ο Γιάννης Καραποστολάκης, ωστόσο από το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ένσταση τονίζοντας πως θα έπρεπε αντ’ αυτού να εξεταστεί η ορκωτή λογίστρια Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τους ισολογισμούς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τελικώς αποφασίστηκε να μην εξεταστεί ο κ. Καραποστολάκης και να κληθεί η κ. Μαρκοπούλου.

ΠΑΣΟΚ: Νέα στοιχεία και καταγγελίες στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, αναφέρουν ότι:

«Πριν την κατάθεση του σημερινού μάρτυρα η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό το χθεσινό αίτημα του ΠΑΣΟΚ να μην εξεταστεί ο αρχικά κληθείς μάρτυρας από την εταιρία «SOL Crowe» των ορκωτών ελεγκτών και να κλητευθεί η ορκωτή λογίστρια κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου που υπέγραφε τις οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού.

Οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίστηκαν με την κατάθεση του Σπυρίδωνος Καραμπλιάνη, νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας Cognitera.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι το 2022-2023 υπήρχαν αντιδράσεις για την μεταφορά των συστημάτων στο gov.gr και την απεξάρτηση από τον τεχνικό σύμβουλο από στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκεκριμένα από τους διευθυντές άμεσων ενισχύσεων, τεχνικών ελέγχων και πληροφορικής.

Ο κ. Καραμπλιάνης, απαντώντας σε ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, αποκάλυψε ότι κατά τη διοίκηση Μπαμπασίδη στον ΟΠΕΚΕΠΕ η εταιρεία Cognitera παρεμποδίστηκε στην εκτέλεση του έργου της, γεγονός που οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις στην υποβολή των αιτήσεων των παραγωγών. Η εταιρία έχει ήδη καταθέσει μήνυση κατά του Μπαμπασίδη και έχει παραδώσει τα σχετικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ο ίδιος κατέθεσε ότι η καθυστέρηση στις πληρωμές των αγροτών δεν οφείλεται στις εταιρίες Cognitera ή Neuropublic, αλλά στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο Υπουργείο, τα οποία φέρουν την ευθύνη για τη συνολική πρόοδο του έργου.

Σε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων των παραγωγών, ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η εταιρία έχει υπογράψει σύμφωνο εμπιστευτικότητας και επεξεργάζεται μόνο ανώνυμα δεδομένα. Ωστόσο, δεν έδωσε σαφή απάντηση για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εξασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών στοιχείων, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση ευαίσθητων πληροφοριών.

Από την κατάθεση προκύπτει ότι οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ – Cognitera – Neuropublic παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ να φέρει πρωταρχική ευθύνη για την έλλειψη ελέγχου και διαφάνειας».

ΝΔ: Τα ΚΥΔ «μήτρα» του προβλήματος - Το ΠΑΣΟΚ φοβάται την αλήθεια

Πηγές της ΝΔ για τα όσα είπε ο εκπρόσωπος της Cognitera επισημαίνουν ότι:

«Σε πλήρη επιβεβαίωση της άποψης της Νέας Δημοκρατίας ότι τη «μήτρα» του προβλήματος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) κατέληξε άλλη μια κατάθεση μάρτυρα αυτή τη φορά της εταιρίας Cognitera.

Επιπλέον, καθημερινά αποδεικνύεται ότι οι τρεις εταιρίες Neuropublic, Cognitera και ΓΑΙΑ Επιχειρείν είναι εν πολλοίς συγκοινωνούντα δοχεία και αποτελούν τον ορισμό της διαπλοκής, καθώς μετακινούνται διαρκώς στελέχη από την μια εταιρία στην άλλη!

Εν τω μεταξύ, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ μιλά για «διαφάνεια», στην πράξη φοβάται την … πράσινη αλήθεια. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη με μπροστάρηδες τα μέλη που έχουν οριστεί στην εξεταστική επιτροπή κάνουν ό,τι μπορούν για να μην υπάρξει φως στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έμμεση άρνηση της Χαριλάου Τρικούπη να κληθεί ως μάρτυρας ο διευθύνων σύμβουλος της «Cognitera» κ. Ιωάννης Κουφουδάκης – μίας εκ των δύο εταιρειών που κατείχαν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ – και με την κατάθεσή του θα φώτιζε σκοτεινές πτυχές και κρίσιμα ερωτήματα.

Το «κρυφτό» του ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συνεχίζεται. Όπως αποκάλυψε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, τα βασικά στελέχη και των δύο εταιρειών που διαχειρίζονταν το πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν διαχρονικά πολιτικά ερείσματα και αναφορές στο ΠΑΣΟΚ.

Η άκρη του νήματος βρίσκεται στη Neuropublic, όπου στελέχη που ανδρώθηκαν και έμαθαν τη διαχείριση του συστήματος προχώρησαν σε «ανταρσία» μαζί με κάποιες Ενώσεις, δημιουργώντας την «Cognitera».

Είναι ενδεικτικό ότι στη δικογραφία υπάρχει αναφορά στην εταιρεία από αυτοδιοικητικό παράγοντα της Βόρειας Ελλάδας, ο οποίος καταθέτει ότι, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε από κτηνοτρόφους, συγκεκριμένο πρόσωπο τούς είχε διαβεβαιώσει να μην ανησυχούν για τα δικαιώματα ενίσχυσης, παρότι δεν διέθεταν τίτλους ιδιοκτησίας. Όπως φέρεται να είπε, θα «φρόντιζε» ο ίδιος τη διαδικασία, επικαλούμενος τις σχέσεις του με την «Cognitera S.A.», η οποία «του έκανε την κατανομή» των εκτάσεων και εξασφάλιζε ώστε ακόμη και δημόσιες εκτάσεις να εμφανίζονται ως κατάλληλες και «επιλέξιμες» προς ενίσχυση.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Θα επιμείνει στη διερεύνηση της υπόθεσης σε βάθος, γιατί αυτό απαιτούν οι πολίτες».

ΣΥΡΙΖΑ: «Γαλάζιο» πάρτι απευθείας αναθέσεων και τον λογαριασμό πληρώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι

Από τον ΣΥΡΙΖΑ σημειώνουν για την κατάθεση του μάρτυρα πως:

«Το πάρτι των «γαλάζιων» απευθείας αναθέσεων -για να μπορεί να συντηρείται το «γαλάζιο» παρακύκλωμα- και οι συμβάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ με εταιρείες που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία (και τα «τεμαχισμένα» έργα), ήρθαν ξανά στην επιφάνεια με αφορμή την κατάθεση στην Εξεταστική Επιτροπή του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA (αλλά όχι εν ενεργεία CEO της). Για παράδειγμα, η «γαλάζια» Διοίκηση Σημανδράκου αποφάσισε να αναθέσει το αντικείμενο ακυρωμένης διακήρυξης (ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ + ΦΠΑ) μέσω πολλαπλών μικρών απευθείας αναθέσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες με την Cognitera, αλλά και σε μετόχους της. Κάτι που συνιστά τεχνητό κατακερματισμό του αντικειμένου, σε ευθεία παραβίαση του Νόμου 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Το 2023 έγινε απευθείας ανάθεση για τον πηγαίο κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του έτους 2022 στην συγκεκριμένη εταιρεία, ύψους 699.360 ευρώ και στις εταιρείες «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», «ΑΓΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», που ανήκουν στην Cognitera, ύψους 151.600 ευρώ. Ο πηγαίος κώδικας του 2022 πληρώθηκε τουλάχιστον 3 φορές (!) και παραδόθηκε το 2023, μετά τις πληρωμές.

Επίσης, όπως καταδείχθηκε από τις ερωτήσεις του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, κατά τα έτη 2022 και 2023, με ευθύνη των «γαλάζιων» διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, δεν χρησιμοποιήθηκε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα και οι πληρωμές έγιναν με… φύλλα excel και «εντέλλεσθε», με αποτέλεσμα να μην τηρείται πλήρες ιστορικό πληρωμών και ιχνηλάτησή τους. Οπότε, είναι αδύνατον να εντοπιστούν με ακρίβεια οι δικαιούχοι, που, ενδεχομένως, εισέπραξαν μη νόμιμες επιδοτήσεις.

Παράλληλα, μετά από «σφάλμα» που προέκυψε από εκ παραδρομής χρησιμοποίηση γραμμής δικαιωμάτων έτους 2021, αντί της ορθής έτους 2022, σε συγκεκριμένο διασταυρωτικό έλεγχο που οδήγησε σε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023 η χώρα μας καλείται να πληρώσει πρόστιμα (κατόπιν ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022).

Επιπρόσθετα, αναδείχθηκε ότι η «ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ», αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera , συμπτωματικά εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση! Η «ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ» κατέθεσε το 2021, προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά μιας σειράς ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που το 2021 ο Οργανισμός υπέγραψε με την εταιρεία NEUROPUBLIC Α.Ε.

Κατά τα άλλα, ο κ. Καραμπλιάνης, ο οποίος όπως δήλωσε ότι διετέλεσε νόμιμος εκπρόσωπος – και Διευθύνων Σύμβουλος – της εταιρείας έως το 2024, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση με την αναφορά ότι παράλληλα απασχολείτο ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα».