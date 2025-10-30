Σκληρή κόντρα ξέσπασε ανάμεσα στη Ντόρα Μπακογιάννη και στον Βασίλη Κικίλια.

Έντονη δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ντόρα Μπακογάννη και τον υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια προκάλεσε η απόφαση του δεύτερου να προχωρήσει σε ΕΔΕ σε βάρος του Λιμενάρχη Χανίων μετά τον άγριο ξυλοδαρμό ηλικιωμένου σε γκαράζ πλοίου.

Καταρχήν, τη ενόχληση της για την ΕΔΕ σε βάρος του λιμενάρχη Χανίων μετά από καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου εξέφρασε η Ντόρα Μπακογιάννη σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Η βουλευτής της ΝΔ αφού έκανε λόγο στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για έναν άνθρωπο που «έβγαλε πέρα αυτό το καλοκαίρι μία από τις δυσκολότερες ασκήσεις» με τη διαχείριση των μεταναστών αλλά και τη διαφύλαξη της τάξης στα καράβια της γραμμής, σχολίασε ότι «έγινε ΕΔΕ λες και ήταν κάτι το πρωτοφανές και δεν έχει ποτέ ξανασυμβεί».

Σύμφωνα με την ίδια η απόφαση έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό», καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Κάνοντας λόγο, δε, για «παρορμητική απόφαση» του αρμόδιου υπουργού επισήμανε: «Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οργισμένη απάντηση από τον Βασίλη Κικίλια

Άμεση ήταν η αντίδραση του Βασίλη Κικίλια ο οποίος τόνισε ότι: «Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη».

Σε παρέμβαση που έκανε στον ReaL FM και στους δημοσιογράφους Νίκο Χατζηνικολάου και Αντώνη Δελλατόλα, σχετικά με την ΕΔΕ στον Λιμενάρχη Χανίων μετά τη βιαιοπραγία σε ηλικιωμένο σε πλοίο τόνισε: «Ένας ηλικιωμένος άνθρωπος έχει γρονθοκοπηθεί σε ένα πλοίο στο λιμάνι των Χανίων. Θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Υποβλήθηκε μήνυση από τον παθόντα. Δεν μπορεί να ζητά κανείς να κάνουμε ότι δεν συνέβη τίποτε “για λόγους ανθρωπιάς”. Η ανθρωπιά δεν είναι άλλοθι για συγκάλυψη. Διατάχθηκε ΕΔΕ που είναι θεσμική διαδικασία, όχι τιμωρία. Είναι η μόνη οδός για να αποδειχθεί αν υπήρξε παράλειψη ή όχι, προβλέπεται στο νόμο. Συνιστά καθήκον και προφανώς όχι αλαζονεία. Αλαζονεία θα ήταν το αντίθετο. Να μη διερευνηθεί το συμβάν που κατήγγειλε ένας συμπολίτης μας, επειδή αφορά σε κρατικούς υπαλλήλους. Αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική της αποδοχής των ξυλοδαρμών ως απλά ένα σύνηθες φαινόμενο. Αυτός είναι ο νόμος της ζούγκλας. Έχουμε κράτος δικαίου, όχι καφενείο φίλων και γνωστών. Ειδικά για τον Λιμενάρχη Χανίων, είθισται στη διαδικασία μιας ΕΔΕ, να μην παραμένει στη θέση ευθύνης ο διερευνώμενος, για να μην παρακωλύεται η έρευνα».