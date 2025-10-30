Ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε ότι οι σημερινές αλλαγές είναι μόνο η αρχή.

«Τέλος» στις ατελείωτες τοποθετήσεις στην Ολομέλεια της Βουλής καθώς «πέρασε» το μέτρο του «χρονοκόφτη» ενώ δεκτές έγιναν και οι υπόλοιπες αλλαγές στον Κανονισμό που πρότεινε ο Πρόεδρος του Σώματος, Νικήτας Κακλαμάνης. Ο «χρονοκόφτης» συγκέντρωσε τις θετικές ψήφους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Νίκης, ενώ «όχι» είπαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, της Νέας Αριστεράς και της Πλεύσης Ελευθερίας. «Παρών» δήλωσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προανήγγειλε ότι οι σημερινές αλλαγές είναι μόνο η αρχή, καθώς μέσα στους επόμενους μήνες θα γίνει συνολική αναθεώρηση του Κανονισμού. Όπως είπε, θα στείλει εγκαίρως τις προτάσεις του στα κόμματα ώστε να ξεκινήσει διάλογος που θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο. Διευκρίνισε, πάντως, ότι οι νέοι κανόνες —που θα ισχύσουν από την ερχόμενη εβδομάδα— δεν θα εφαρμόζονται στις προ ημερησίας διατάξεως συζητήσεις αρχηγών, στη συζήτηση του προϋπολογισμού και στις προτάσεις μομφής.

Με βάση το νέο πλαίσιο, σε όλους τους ομιλητές δίνεται ένα «μαξιλάρι» 25% επιπλέον χρόνου. Αν όμως ξεπεράσουν και αυτό το όριο, τότε ενεργοποιείται ο «χρονοκόφτης» και το μικρόφωνο κλείνει αυτόματα.

Πιο αναλυτικά, οι εισηγητές και οι ειδικοί αγορητές θα μπορούν να μιλούν έως 28 λεπτά (αντί 22), οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι έως 27 (αντί 21), οι βουλευτές έως 9 (αντί 7), ενώ οι πρόεδροι κομμάτων με πάνω από 50 βουλευτές θα έχουν 25 λεπτά στη διάθεσή τους (αντί 20). Για τους προέδρους μικρότερων κομμάτων, ο χρόνος αυξάνεται στα 19 λεπτά από 15, ενώ οι αρμόδιοι υπουργοί θα έχουν πλέον 13 λεπτά αντί για 10.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όταν θα κλείνουν τα μικρόφωνα, η τηλεοπτική κάμερα δεν θα κλείνει. Αντίθετα, δεν θα δείχνει το βήμα αλλά γενικό πλάνο της αίθουσας, ώστε να αποφεύγονται οι… αμήχανες στιγμές on air.

Με το νέο σύστημα, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να πάρουν τον λόγο μέχρι τρεις φορές ανά συνεδρίαση. Παράλληλα, καταργείται η δυνατότητα επίκλησης δύο ιδιοτήτων για να ξαναμιλήσει κάποιος – κάτι που μέχρι τώρα μπορούσε να κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας τόσο ως πρόεδρος κόμματος όσο και ως πρώην Πρόεδρος της Βουλής.