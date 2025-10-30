Δεν είναι μόνο το παρελθόν της (αρραβώνας με τον γιο του Τραμπ, απόλυση μετά από καταγγελία σε βάρος της για σεξουαλική παρενόχληση από το αμερικανικό κανάλι Fox κοκ) που προοιωνίζεται μια αντισυμβατική θητεία. Είναι, κυρίως, ότι η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, όπως και ο συνάδελφός της στην Άγκυρα, ανήκουν στον στενό κύκλο του Αμερικανού προέδρου και συνεννοούνται με τον ίδιο για τη «δουλειά» που έχουν να κάνουν.

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία Τομ Μπάρακ, 77 χρόνων, δεν είναι διπλωμάτης και δεν έχει καμία σχέση με τα στερεότυπα που συνοδεύουν τους διπλωμάτες. Ακριβώς όπως και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Είναι ένας πάμπλουτος επιχειρηματίας, κυρίως στο χώρο του real estate, με καταγωγή από το Λίβανο, που έχει διατελέσει σύμβουλος του Ντ. Τραμπ με τον οποίο τον συνδέει φιλία δεκαετιών. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες σελίδες στο βιογραφικό του παραπέμπει στο 2022, όταν δικάστηκε με την κατηγορία του ξένου πράκτορα υπέρ των συμφερόντων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, θέτοντας σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Αθωώθηκε από το δικαστήριο του Μπρούκλιν αλλά το όνομά του έχει λερωθεί με τη σκιά του αθέμιτου λόμπινγκ υπέρ του Κατάρ.

Παράλληλα με τη θέση του επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα ορίστηκε ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία και έχει κλείσει ήδη ένα εξάμηνο εντατικής εργασίας με βασικό αντικείμενο την αναβάθμιση των ταραγμένων αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η πρόσφατη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν έχει τη σφραγίδα του και στην πράξη θα φανεί κατά πόσο πέτυχε τους στόχους του.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην εισαγγελέας και παρουσιάστρια τηλεοπτικής εκπομπής στο κανάλι Fox, βρισκόταν στο πλευρό του Ντ. Τραμπ και στις δυο προεκλογικές καμπάνιες για την εκλογή του στην προεδρία. Ο χωρισμός της με τον γιο του καθόλου δεν επηρέασε τη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρούν και η οικειότητα που έχουν είναι ολοφάνερη κάθε φορά που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

Για γραφειοκρατικούς-διαδικαστικούς λόγους καθυστέρησε η εγκατάστασή της στη χώρα μας, όμως είναι ήδη ενημερωμένη για όλα τα ζητήματα που εντάσσονται στο πλέγμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και έχει ήδη δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα πρώτα δείγματα γραφής της Κ. Γκιλφόιλ σε διπλωματικό-πολιτικό επίπεδο θα αποτυπωθούν σε forum, στο Ζάππειο, για την Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (6-7/11) παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ. Προς τιμήν του θα δοθεί δεξίωση στην αμερικανική πρεσβεία και από όσα θα διαμειφθούν εκεί θα παραχθούν, ενδεχομένως, ενδιαφέροντα συμπεράσματα.

Ο υπουργός με τον οποίο έχει ήδη στενή συνεργασία είναι ο ΥΠΕΝ Στ. Παπασταύρου με τον οποίο τους έφερε κοντά η Chevron. Οπως όλα δείχνουν, ο Στ. Παπασταύρου θα εξακολουθήσει να είναι ο βασικός συνομιλητής της στην Αθήνα αφού τα ενεργειακά βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας της.

Η γρήγορη νίκη που θα επιδιώξει θα είναι ο προγραμματισμός μιας συνάντησης του Κ. Μητσοτάκη με τον Ντ. Τραμπ. Διπλωματικές πηγές εκτιμούν ότι θα ασκήσει την επιρροή της για να σχεδιάσει μια επίσκεψη του πρωθυπουργού στον Λευκό Οίκο που θα έχει, κυρίως, γεωοικονομικό περιεχόμενο, γιατί αυτό συνάδει με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται η διπλωματία ο Αμερικανός πρόεδρος.

Για τα ελληνοτουρκικά, η συνεργασία Γκιλφόιλ-Μπάρακ μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική. Οπως εκτιμούν διπλωματικές πηγές, θα προσπαθήσουν για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, όπως οι ίδιοι την αντιλαμβάνονται, για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία του Ντ. Τραμπ να πάρει το Νόμπελ Ειρήνης επιλύοντας παντού στον κόσμο περιφερειακές κρίσεις.

Η παρουσία της Κ. Γκιλφόιλ στην Αθήνα θα έχει και κοσμικό ενδιαφέρον αφού έχει ήδη δείξει διάθεση να περάσει καλά με εξωστρέφεια που δεν συνήθιζαν οι προκάτοχοί της.

Σημαντικό ερώτημα που θα απαντηθεί στην πορεία του χρόνου είναι αν θα δουλέψει υπέρ της ενίσχυσης του εγχώριου τραμπισμού. Πολιτικοί που κινούνται δεξιά της ΝΔ προσβλέπουν στην εύνοιά της. Ο Π. Καμμένος έχει διαφημίσει άνετη πρόσβαση στο γραφείο της, η Α. Λατινοπούλου έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί της, ο Κ. Βελόπουλος περιμένει τη σειρά του.

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην Αριδαία, ο Παύλος Γερουλάνος είχε κάνει μια πρόβλεψη: «Οσο συζητάμε, στην Ελλάδα δεν κυκλοφορεί μόνο ρωσικό χρήμα στα πολιτικά κόμματα, έχει αρχίσει να κυκλοφορεί και αμερικανικό. Και ο σκοπός αυτών των χρημάτων είναι να χρηματοδοτήσουν «μικρούς Τραμπ». Και έχουν κοινό».

Σύντομα, από όσα θα πει και θα κάνει η Κ. Γκιλφόιλ στην Αθήνα, θα φανεί πόσο διορατικός υπήρξε.