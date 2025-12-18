Ο Γκάρετ Μίτσελ, γνωστός YouTuber στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι ο Γκρεγκ Μπιφλ, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του επέβαιναν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο αεροδρόμιο Statesville Regional, στη Βόρεια Καρολίνα νωρίτερα σήμερα.
{https://x.com/aviationbrk/status/2001734300627058944}
Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν ήταν τύπου Cessna 550 και συνετρίβη κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο.
{https://x.com/AZ_Intel_/status/2001710203507446027}
Ο Γκρεγκ Μπιφλ, με το παρατσούκλι «ο Μπιφ», ήταν διάσημος Αμερικανός επαγγελματίας οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
{https://x.com/Turbinetraveler/status/2001697880046760301}