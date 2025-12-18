Το τραγικό δυστύχημα έγινε κατά την προσγείωση του αεροπλάνου.

Ο Γκάρετ Μίτσελ, γνωστός YouTuber στις ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ότι ο Γκρεγκ Μπιφλ, η σύζυγός του και τα δύο παιδιά του επέβαιναν στο αεροπλάνο που συνετρίβη στο αεροδρόμιο Statesville Regional, στη Βόρεια Καρολίνα νωρίτερα σήμερα.

Το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν ήταν τύπου Cessna 550 και συνετρίβη κατά την προσγείωση στο αεροδρόμιο.

Ο Γκρεγκ Μπιφλ, με το παρατσούκλι «ο Μπιφ», ήταν διάσημος Αμερικανός επαγγελματίας οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.

