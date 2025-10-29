Καμία συγγνώμη Άδωνι στη Ζωή για το «ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι…».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ζήτησε συγγνώμη για τη σφοδρή επίθεση, με βαριές εκφράσεις, που εξαπέλυσε εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Όχι όμως από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά από τους πολίτες, για το ύφος του.

«Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη», έγραψε σε ανάρτηση ο υπουργός Υγείας.

«Όταν μιλάς στη γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν», ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Προκαταβολικά σας ζητώ συγγνώμη για το σημερινό μου ύφος κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας σήμερα στην Βουλή των Ελλήνων. Δεν είχα όμως κανέναν άλλο τρόπο για να υπερασπιστώ την Δημοκρατία από την απαίσια αυτή ύπαρξη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την σημερινή μου τοποθέτηση λοιπόν για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως κάνει πάντα πλέον όταν με βλέπει, το έβαλε κυριολεκτικά στα πόδια. Όταν μιλάς στη γλώσσα της, και λυπούμαι που αναγκάζομαι να το κάνω, τα χάνει. Η κυρία αυτή είναι ό,τι πιο τοξικό και κακό έχει περάσει από το κοινοβούλιο. Μίσος, τοξικότητα, συνωμοσιολογία, προς όλους όσους δεν την προσκυνούν. Σήμερα κατηγόρησε την κα Λιάνα Κανέλη ότι έκανε “καριέρα” επί Χούντας (ενώ ήταν 13 ετών), την Όλγα Γεροβασίλη την έβρισε κανονικότητα ως ενεχόμενη σε συνωμοσία εναντίον της με την ΝΔ και στο τέλος την Ντόρα Μπακογιάννη την κατηγόρησε για τα πάντα με τα πιο χυδαία λόγια. Στο τέλος όμως έκανε το λάθος να πιάσει εμένα στο στόμα της… τα υπόλοιπα θα τα δείτε εδώ…».

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/1983571764081770665}

Η επίθεση Γεωργιάδη στην Κωνσταντοπούλου

Στη θυελλώδη συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής, ο υπουργός Υγείας πήρε τον λόγο για να απαντήσει επί προσωπικού στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία τον χαρακτήρισε «ακροδεξιό» και «θαυμαστή του Γκέμπελς».

Στην απάντησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης αποκάλεσε επανειλημμένα την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας «κακιά», «απαίσια» και «υστερική» γυναίκα και την κατηγόρησε ότι «βιάζει» το κοινοβούλιο.

«Την επόμενη φορά που θα με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή οτιδήποτε άλλο, θα της κάνω μήνυση. Το θεωρώ μεγάλη προσβολή στην τιμή και την υπόληψή μου», είπε αρχικά ο υπουργός Υγείας.

«Κυριολεκτικά βιάζει το κοινοβούλιο. Είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από αυτή την αίθουσα, κάνει bullying σε όλο το κοινοβούλιο», συνέχισε. «Η πιο κακιά, η πιο απαίσια γυναίκα που έχει περάσει ποτέ από το κοινοβούλιο. Το πιο απαίσιο πλάσμα, πιο υστερική ύπαρξη, πιο κακιά γυναίκα που έχει περάσει κοινοβούλιο», συμπλήρωσε.

«Έχει κακία και υστερία μέσα της, ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να έχει καταντήσει έτσι», ανέφερε στη συνέχεια. «Έχει παρασύρει την κοινωνία σε αυτή την τοξικότητα. Είναι η μόνη πολιτική αρχηγός που έχει υβρίσει νεκρούς των Τεμπών, τους μηχανοδηγούς», ανέφερε ακόμα μεταξύ άλλων.

Όταν η προεδρεύουσα, Όλγα Γεροβασίλη, ζήτησε να διαγραφούν από τα πρακτικά οι προσβολές του Άδωνι Γεωργιάδη προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο υπουργός Υγείας είπε ότι δεν θέλει να γίνει αυτό, αναφέροντας πως τα λεγόμενά του αποτελούν πολιτική πράξη.

{https://www.youtube.com/watch?v=3IVWJrJvtjc}