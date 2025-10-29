Επίθεση της Κωνσταντοπούλου στη Γεροβασίλη, σφοδρή κόντρα με Γεωργιάδη.

«Μύλος» στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά την ανακοίνωση της απόφασης για άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να έρχεται σε αντιπαράθεση με την Όλγα Γεροβασίλη ενώ στη συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε εναντίον της σφοδρότατη επίθεση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να παρέμβει, με την αντιπρόεδρο της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη να της λέει να περιμένει, καθώς προηγείται άλλος βουλευτής, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ο παρακάτω διάλογος.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Δεν ντρέπεστε; Είστε σε συμπαιγνία με την κ. Μπακογιάννη

Ο. Γεροβασίλη: Δε θα σας απαντήσω. Δεν μου το επιτρέπει η θέση μου.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Να παραιτηθείτε…

Ο. Γεροβασίλη: Παραιτήσεις έχετε κάνει εσείς από κόμματα.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είναι δεκανίκι η κ. Γεροβασίλη

Λαμβάνοντας αργότερα τον λόγο η κ. Κωνσταντοπούλου μίλησε για «ανίερες συμμαχίες εγκαλώντας την Όλγα Γεροβασίλη.

Παίρνοντας τον λόγο λίγο αργότερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση λέγοντας πως «παρακολουθούμε μια ανίερη συμπαιγνία προσώπων. Βλέπουμε ανίερες συμμαχίες με Ντόρες της Siemens, με τη βασιλοπούλα, την Μαρία Αντουανέτα Μπακογιάννη».

Παράλληλα κατηγόρησε την Όλγα Γεροβασίλη πως δεν την υπερασπίστηκε σε κόντρα που είχε με την Ντόρα Μπακογιάννη στη Διάσκεψη των Προέδρων, εγκάλεσε τη ΝΔ πως κάλυψε τη Λιάνα Κανέλλη με την ψήφο της, ενώ χαρακτήρισε «ακροδεξιό» και «θαυμαστή του Γκέμπελς» τον Άδωνι Γεωργιάδη.

«Δεν σας αφαιρέθηκε ο λόγος. Σας καθυστέρησα για επτά λεπτά, επειδή είχα προαναγγείλει τον ομιλητή. Πράγματι ενοχλήθηκα στη Διάσκεψη όταν σηκώσατε το κινητό. Δεν αναφέρομαι στα υβρεολόγια σας εναντίον μου», απάντησε η Όλγα Γεροβασίλη.

«Εάν με ξαναπεί θαυμαστή του Γκέμπελς, ναζί ή ό,τι άλλο, θα της κάνω μήνυση» προειδοποίησε παίρνοντας τον λόγο ο Άδωνις Γεωργιάδης, χαρακτηρίζοντας την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ως «υστερική», «απαίσιο πλάσμα» και την πιο «κακιά γυναίκα» που έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή».

«Βιάζει το Κοινοβούλιο. Κάνει μπούλινγκ σε όλους εδώ μέσα. Έλεγε λαθρεμπόρους τους νεκρούς των Τεμπών. Ποιος ξέρει τι της έχουν κάνει στη ζωή της για να καταντήσει έτσι;», πρόσθεσε.

Επεισόδιο Λιάνας - Ζωής

Νωρίτερα σημειώθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τη Λιάνα Κανέλλη, με φόντο τη μήνυση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για συκοφαντική δυσφήμιση, μετά από δηλώσεις της βουλευτού του ΚΚΕ για τον τρόπο που η Κωνσταντοπούλου χειρίστηκε την υπόθεση της Χρυσής Αυγής ως πρόεδρος της Βουλής.

Η Κανέλλη τόνισε πως αυτή είναι η δεύτερη φορά που αντιμετωπίζει άρση ασυλίας, μετά από μήνυση του χρυσαυγίτη Κασιδιάρη. «Βρέθηκε μηνύτρια αρχηγός κόμματος σε βουλευτίνα. Δεν έχω διανοηθεί να κάνω μήνυση σε συνάδελφο για πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς. Έφαγα μήνυση επειδή μίλησα στην τηλεόραση για το ιερό πρόσωπο που λέγεται Κωνσταντοπούλου», τόνισε, επιμένοντας πάντως πως η Βουλή επί ημερών της «κάλυπτε» τη Χρυσή Αυγή. «Κάντε ό,τι νομίζετε. Ο αντικομμουνισμός έχει τόσους τρόπους να εκδηλώνεται. Εγώ δεν έχω προνόμιο να διακόπτω τη Βουλή 7 φορές για να μιλάω», πρόσθεσε απευθυνόμενη στο Σώμα.

Απαντώντας, η κ. Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε την Κανέλλη για χυδαία συκοφαντία, αποδίδοντάς της ψευδείς ισχυρισμούς και κατηγορώντας τη βουλευτή του ΚΚΕ για καριέρα επί Χούντας την ώρα που οι δικοί της γονείς βασανίστηκαν άγρια στη φυλακή, καθώς και πως «κάνει καριέρα οψίμως ως δήθεν κομμουνίστρια». «Έφτασε ο κόμπος στο χτένι, επιχείρησε να με ταυτίσει με τον Κασιδιάρη. Δεν είναι μήνυση κατά του ΚΚΕ, είναι κατά μιας βουλευτού που πλέκει το εγκώμιο της Ντόρας Μπακογιάννη, με βίλα στην Εκάλη και η οποία πατάει στη Βουλή μια φορά στα χίλια χρόνια», πρόσθεσε.

Η Λιάνα Κανέλλη αντέτεινε πως η ίδια ποτέ δεν μπόρεσε να συκοφαντήσει περισσότερο την Κωνσταντοπούλου από ό,τι η ίδια η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, χαρακτήρισε τα όσα ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου «αξιοθρήνητα», επαναλαμβάνοντας ότι επί προεδρίας της στη Βουλή «έκανε πλάτες στη Χρυσή Αυγή».