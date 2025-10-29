Η κ. Γαργαλάκου είπε πως είχε παρατηρηθεί από την εταιρεία κάποια στιγμή πως «δεν χώραγαν τα ζώα στις εκτάσεις».

Δεν είναι αρμοδιότητα της εταιρείας ο έλεγχος της νομιμότητας κατέθεσε η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας Neuropublic, Ρόζα Γαργαλάκου, στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε δε από την Μιλένα Αποστολάκη πως είναι δυνατόν να μην έχει η Neuropublic αντιληφθεί εκρηκτική αύξηση στο ζωϊκό κεφάλαιο και μείωση στις εκτάσεις που δηλώνονταν, ή ακόμα και δημόσιες εκτάσεις που «βαφτίζονταν» ιδιωτικές και μισθώνονταν, αν και η εταιρεία εκτελεί χρέη τεχνικού συμβούλου για χρόνια και έχει αναλάβει συμβάσεις από το 2009 και αν είχε αντιληφθεί ποιο ενημέρωσε.

Η κ. Γαργαλάκου είπε πως είχε παρατηρηθεί από την εταιρεία κάποια στιγμή πως «δεν χώραγαν τα ζώα στις εκτάσεις» και πως ενημέρωσε τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα. Πηγές του ΠΑΣΟΚ ωστόσο, αναφέρουν πως στο mail που επικαλέστηκε η μάρτυρας προς τον κ. Βάρρα και το οποίο κατέθεσε στην επιτροπή, δεν ενημέρωνε για τα όσα ισχυρίστηκε παραπάνω.

Η κ. Γαργαλάκου άσκησε έντονη κριτική στον κ. Βάρρα, λέγοντας ότι ενώ στην Εξεταστική καταλόγισε ευθύνες στη Neuropublic, λίγες ημέρες αργότερα σε συνέντευξή του την ευχαριστούσε για τις υπηρεσίες της. «Αν ο κ. Βάρρας είχε διαπιστώσει ενέργειες της Neuropublic που δεν ήταν στο ρόλο της, τι έκανε για αυτό; Γιατί δεν μας επέβαλε ποινή ή δεν μας έβγαλε έκπτωτους; Γιατί δεν έκανε τίποτα και ποια ημέρα του έτους είχε πρόβλημα με εμάς;», σχολίασε σκωπτικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για στοιχεία της δικογραφίας, που φέρεται να δείχνουν ότι «Φραπές» είχε πρόσβαση στη «δισκέτα πληρωμών» και εισήγαγε ΑΦΜ μέσα σε αυτή, χαρακτήρισε την κατάσταση «αδιανόητη» και απέδωσε, εφόσον ισχύει, την ευθύνη στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές απέρριψε τις όποιες αιτιάσεις περί ευθύνης της εταιρείας, λέγοντας πως τα παραδοτέα έχουν κατατεθεί εγκαίρως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τα όσα καταλόγισαν μάρτυρες στην εταιρεία, η ίδια έκανε λόγο, απαντώντας στον Μακάριο Λαζαρίδη της ΝΔ, για «αυτόκλητους σωτήρες που χρησιμοποιούν προβλήματα ΟΠΕΚΕΠΕ στη βάση χρόνιων παθογενειών για να εξυπηρετήσουν προσωπικές και άλλες επιδιώξεις, τονίζοντας πως «οι καταγγέλλοντες έχουν το βάρος των αποδείξεων» και πως δεν «υπάρχει ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο».

Ρωτήθηκε επίσης από τον εισηγητή της ΝΔ, αν υπάρχει κάτι το μεμπτό στο ότι η Neuropublic έχει το 40% της ΓΑΙΑεπιχειρείν ή στο ότι η Neuropublic με την Cognitera αν και είναι σε δικαστική διαμάχη, έχουν αναλάβει από κοινού το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Είναι φανερό ότι υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στις τρεις εταιρείες, εκπλήσσομαι με όλα αυτά, υπάρχει ένα θέμα. Η Neuropublic συμμετέχει στο μετοχικό σχήμα της GAIA Επιχειρείν. Ξαφνικά δημιουργείται η εταιρεία Cognitera με στελέχη και δικά σας και σε χρόνο ντετέ οι δυο εταιρείες ενώνονται και κάνουν σύμβαση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν μου φαίνεται και πολύ ηθικό. Μου προξενεί εντύπωση. Ίσως αποτελεί τη βάση του προβλήματος», είπε ο κ. Λαζαρίδης.

«Μου ζητείται να εξετάσω την ηθική διάσταση του ζητήματος. Νομική διάσταση στο θέμα δεν υπάρχει. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την εξέταση. Δεν υπάρχουν συγκοινωνούντα δοχεία στις εταιρείες».

ΠΑΣΟΚ: Ολοένα και βαθύτερη η εξάρτηση του Οργανισμού από τον ιδιώτη τεχνικό σύμβουλο

Πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν τα εξής:

«Στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που συνεχίστηκε με την κατάθεση της Ρόζας Γαργαλάκου, εκπροσώπου της Neuropublic ΑΕ, αναδείχθηκαν εκ νέου κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού, τη δράση του τεχνικού συμβούλου και τις ευθύνες του συμβούλου και των διοικήσεων στη διαχείριση των στοιχείων των παραγωγών.

Η κ. Γαργαλάκου απέφυγε να απαντήσει στις ερωτήσεις των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ πώς ήταν δυνατόν ο τεχνικός σύμβουλος να μην έχει αντιληφθεί ότι δημόσια βοσκοτόπια δηλώνονταν τον επόμενο χρόνο από ιδιώτες, παρά το γεγονός ότι διαχειριζόταν όλα τα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κ. Γαργαλάκου απάντησε ότι το χαρτογραφικό υπόβαθρο το παραδίδει στην εταιρία ο ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχει εμπλοκή ο τεχνικός σύμβουλος με την δημιουργία του αφήνοντας να εννοηθεί ότι και άλλοι είχαν πρόσβαση. Η κ. Γαργαλάκου δήλωσε πως η εταιρία ενημέρωσε τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Βάρρα με επιστολή της για κατακόρυφη αύξηση ζώων και ταυτόχρονη μείωση βοσκοτοπίων, χωρίς όμως να εξηγήσει γιατί δεν υπάρχουν αντίστοιχες επιστολές προς τους υπόλοιπους προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ πριν και μετά που υπήρχαν οι ίδιες μεγάλες αλλαγές στις εκτάσεις ιδιωτικών βοσκοτόπων και τα δηλούμενα ζώα.

Σχετικά με την εμπλοκή του τεχνικού συμβούλου στο σκάνδαλο, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκαν σε διάλογο δικογραφίας στον οποίο συνομιλούν ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Μελάς με παραγωγό που φαίνεται ότι συνεννοούνται για «αλλαγές» σε δηλώσεις παραγωγών τις οποίες θα τακτοποιούσε υπάλληλος του τεχνικού συμβούλου. Η ερώτηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ρ. Γαργαλάκου η οποία δήλωσε πως δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοιων δοσοληψιών και θεωρεί ότι κανένας υπάλληλος της εταιρίας δεν εμπλέκεται σε τέτοιες συνομιλίες και συναλλαγές, παρά το γεγονός ότι αναγνώστηκε συγκεκριμένο απόσπασμα από τις νόμιμες επισυνδέσεις.

Ακόμη, η κ. Γαργαλάκου δεν κατάφερε να δώσει πειστικές απαντήσεις για την καταγγελία προς την Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που αποδεικνύει το απόλυτα διάτρητο σύστημα φύλαξης των στοιχείων των παραγωγών, ενώ για το γεγονός ότι στοιχεία παραγωγών και λίστες πληρωμών διέρρεαν σε αρχεία pdf κλπ, «ένιψε τας χείρας της» αναφέροντας πως κάτι τέτοιο αν έχει συμβεί είναι «τουλάχιστον αδιανόητο» και πως αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο ερώτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που επισημαίνει ότι υπήρχε επί χρόνια εξάρτηση διοικήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ από τον τεχνικό σύμβουλο, δήλωσε αναρμόδια να απαντήσει και ότι για ζητήματα που αφορούν τα προβλήματα από ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «δουλειά του κράτους να τα λύσει».

Τέλος, για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές των παραγωγών 2024-2025 και την απόγνωση του αγροτικού κόσμου, δηλώνει πως οποιαδήποτε ενέργεια έχει ζητηθεί από την εταιρία έχει ολοκληρωθεί εντός των καταληκτικών ημερομηνιών και πως δε γνωρίζει «αν φταίει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή το υπουργείο αλλά σίγουρα δεν είναι ευθύνη της εταιρίας» και ως εκ τούτου δεν τοποθετήθηκε για την ουσία των καθυστερήσεων πληρωμών και τι συνετέλεσε σε αυτό».

ΣΥΡΙΖΑ: Επιχείρησε να μας πείσει ότι «όλα καλώς καμωμένα»

Από τον ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν ότι «Η κα Ρόζα Γαργαλάκου, εκπρόσωπος της NEUROPUBLIC A.E. δήλωσε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι «δεν χωρούσαν τα ζώα στις εκτάσεις»! Επιβεβαιώνοντας ότι το «γαλάζιο» κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με εικονικές δηλώσεις και ψεύτικα κοπάδια, κατάφερε να λάβει παράνομες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ, ευνοώντας ημετέρους και ζημιώνοντας τους έντιμους αγρότες και κτηνοτρόφους.

Αυτή η παραδοχή καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη να ικανοποιηθεί το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να προσκομιστούν άμεσα στην Εξεταστική Επιτροπή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα στοιχεία για τα ποσοστά ζωικού κεφαλαίου και τις ποσότητες παραδοθέντος γάλακτος ανά Περιφερειακή Ενότητα, από το 2015 έως και σήμερα.

Κατά τα λοιπά, η κα Γαργαλάκου, επιχειρώντας να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι όλα είναι καλώς καμωμένα στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μας έκανε μέχρι στιγμής σοφότερους.

Δεν απάντησε με σαφήνεια στην αναφορά του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Βάρρα, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή, ότι η NEUROPUBLIC A.E. είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά. Μάλιστα, η αποπομπή του κ. Βάρρα έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα-απαίτηση της NEUROPUBLIC Α.Ε. προς τον τότε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Βορίδη.

Δεν μάθαμε αν ευσταθούν οι καταγγελίες του κ. Σατολιά, για «εναγκαλισμό» της NEUROPUBLIC Α.Ε. με τον ΟΠΕΚΕΠΕ» και ότι «είχαν φτάσει ακόμη και στους διαδρόμους του Υπουργείου να λένε πότε πληρώνει ο Τάσος», δηλαδή ο κ. Γαργαλάκος;

Είναι δεδομένο ότι ο εν λόγω Τεχνικός Σύμβουλος δεν μπορεί να παριστάνει τον απλό παρατηρητή του «γαλάζιου» σκανδάλου. Άλλωστε, στο διαβιβαστικό της δικογραφίας, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναφέρεται ότι: «Η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα οργανώθηκε με συστηματικό τρόπο και σε ιδιαίτερα μεγάλη κλίμακα από εγκληματικές ομάδες που περιλάμβαναν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαλλήλους του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, μέσω των οποίων υποβάλλονται αιτήσεις για επιδοτήσεις. Θα μάθουμε τη γνώμη της κας Γαργαλάκου επ’ αυτού;».