Την άμεση κλήτευση στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ των Γιώργου Ξυλούρη και Πόπης Σεμερτζίδου με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στη υπόθεση, ζήτησε σύσσωμη η αντιπολίτευση με την κυβερνητική πλειοψηφία να απορρίπτει το αίτημα, τονίζοντας πως θα κληθούν όλοι, ωστόσο ο χρόνος θα αποφασιστεί στην επικαιροποίηση του καταλόγου των μαρτύρων που έχει αποφασιστεί για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας.

Πρώτη η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ έθεσε το ζήτημα, επισημαίνοντας πως οι δύο εμπλέκονται σε υποθέσεις που εξετάζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ενδέχεται να ασκηθούν διώξεις δίνοντάς τους δικαιώματα κατηγορούμενου, εξέλιξη που όπως υπογράμμισε «θα καταστήσει αδύνατη την κατάθεσή τους στην Επιτροπή».

Το αίτημα υποστηρίχθηκε και από τους βουλευτές Βασίλη Κόκκαλη του ΣΥΡΙΖΑ και Ζεϊμπέκ Χουσεϊν της Νέας Αριστεράς, οι οποίοι ζήτησαν επικαιροποίηση του καταλόγου μαρτύρων πριν από την κλήση υπουργών, ενώ στην ίδια γραμμή ήταν και οι Κωνσταντίνος Μπούμπας της Ελληνικής Λύσης και ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.

Απαντώντας, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «όταν οι καταθέσεις δεν τη βολεύουν, ζητά επικαιροποίηση του καταλόγου». Τόνισε απράλληλα πως «όλοι οι μάρτυρες που έχουν αναφερθεί θα καταθέσουν», αλλά «με βάση τη σειρά που έχει ήδη αποφασίσει η Επιτροπή», ενώ ανέφερε ότι η πλειοψηφία «δεν παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, όπως συνέβη σε άλλες περιόδους, όπως την περίοδο 2015-2019 που είχε στηθεί παραυπουργείο Δικαιοσύνης».

Η αντιπολίτευση έθεσε και θέμα διαφάνειας για την παραίτηση του αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ιωάννη Καϊμακάμη, λόγω του ότι η παράιτηση υπεβλήθη στις 16/10 έγινε δεκτή μια ημέρα αργότερα και αναρτήθηκε στη διαφάνεια μετά από 10 ημέρες, στις 27 Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα ζήτησε στοιχεία για το παραγώμενο γάλα και τον αριθμό των ζώων ανά χρονιά αλλά και την κλήση άλλων μαρτύρων όπως ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Μάκη Βορίδη και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, για τον οποίο ο Μακάριος Λαζαρίδης άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο με την επικαιροποίηση της λίστας.

Στο επίκεντρο τέθηκε και η αυριανή κατάθεση του Γιάννη Καραποστολάκη εκ μέρους της ομάδας ελέγχου. Η κ. Αποστολάκη επισήμανε ότι στις εκθέσεις για την οικονομική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν διαβιβαστεί στην Επιτροπή, οι υπογραφές ανήκουν στην ορκωτή λογίστρια Δέσποινα Μαρκοπούλου, ζητώντας να διορθωθεί η κλήση ώστε να καταθέσει η ίδια ως αρμόδια. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε ότι το προεδρείο θα εξετάσει το ζήτημα.

ΠΑΣΟΚ: Άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν πως : «Το ΠΑΣΟΚ κατάθεσε αίτημα για την άμεση κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων για τη διαλεύκανση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπως επισημαίνουν οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στο αίτημά τους, τις τελευταίες εβδομάδες ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σημαντικά ευρήματα που αφορούν την εμπλοκή κρίσιμων μαρτύρων.

Σύμφωνα με πορίσματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ελέγχους της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, προκύπτουν νέα στοιχεία για τη δράση προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε ένα δίκτυο παράνομων πληρωμών και καταχρήσεων κοινοτικών πόρων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα, το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας φέρεται να τοποθετεί την Καλλιόπη Σεμερτζίδου στο επίκεντρο κυκλώματος το οποίο εκμεταλλευόταν ευρωπαϊκές ενισχύσεις, γεγονός που οδήγησε στη δέσμευση σημαντικών περιουσιακών της στοιχείων. Παράλληλα, ο έλεγχος της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αποκάλυψε ότι ο Γεώργιος Ξυλούρης, γνωστός ως «Φραπές», φέρεται να διαθέτει αδικαιολόγητα εισοδήματα άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ και οκτώ οχήματα, χωρίς να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις πόθεν έσχες.

Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την άμεση κλήση των δύο προσώπων ( την επόμενη εβδομάδα) ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν ενεργοποιηθούν δικονομικές διαδικασίες που ενδέχεται να καταστήσουν αδύνατη τη μελλοντική τους εξέταση, όπως επισημαίνεται στο αίτημα των Βουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Η άμεση κατάθεσή τους είναι απαραίτητη τόσο για την αποκάλυψη της αλήθειας όσο και για τη διασφάλιση ότι η Επιτροπή δεν θα στερηθεί κρίσιμα στοιχεία που θα φωτίσουν το σύστημα πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ την επίμαχη περίοδο.

Είναι πλέον προφανές ότι η μη άμεση κλήτευσή τους δεν αποτελεί τυπική παράλειψη αλλά συνειδητή επιλογή συγκάλυψης από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Δεν είναι συνεπώς ανεκτό να επαναληφθεί το προηγούμενο της Εξεταστικής Επιτροπής με θέμα τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και όλων των πτυχών που σχετίζονται με αυτό, όταν η πλειοψηφία της Επιτροπής παρά το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για άμεση κλήτευση του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κ.Αγοραστού, μεθόδευσε την καθυστερημένη κλήση του, ( στην προτελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής στις 15/2/24) δηλαδή αφότου του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη, με αποκλειστικό σκοπό να τον προστατεύσει και να του επιτραπεί με αυτόν τον τρόπο να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής, ώστε να εμποδιστεί η κατάθεσή του ενώπιον της Επιτροπής.

Οι Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ επεσήμαναν στη συνέχεια, ότι αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι δεν έχει κληθεί να καταθέσει η ορκωτή λογίστρια που υπέγραφε τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Οργανισμού, κ. Δέσποινα Μαρκοπούλου, η οποία είχε την απόλυτη και ουσιαστική γνώση της οικονομικής λειτουργίας ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευθύνη της υπογραφής των εκθέσεων. Στη θέση της καλείται να καταθέσει στην Επιτροπή απαραδέκτως ένα απλό μέλος της ομάδας ελέγχου, ο κ. Γιάννης Καραποστολάκης

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ζητούν την κλήση της αρμόδιας ορκωτής λογίστριας κ. Δ. Μαρκοπούλου, η οποία οφείλει να καταθέσει αρμοδίως στην Επιτροπή».