Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, με αφορμή ανάρτηση της «Ομάδας Αλήθειας», η οποία, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, αναπαρήγαγε «πανηγυρίζοντας» δήλωση του κ. Ανδρέα Δρυμιώτη, σύμφωνα με την οποία «το να είσαι αριστερός έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας».

«Έχουν περάσει δύο 24ωρα από τη στιγμή που ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αυτοαποκαλείται “Ομάδα Αλήθειας”, προέβαλε αυτή την εθνικά επικίνδυνη δήλωση», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί επί του θέματος.

Το κόμμα θέτει ευθέως ερωτήματα προς τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, κ. Παύλο Μαρινάκη, ρωτώντας αν συνεχίζει να πιστεύει ότι η «Ομάδα Αλήθειας» «θυμίζει αλήθειες», όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν. Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ διερωτάται αν η άποψη που προβλήθηκε αποτελεί «επίσημη θέση της κυβέρνησης».

«Ο Πρωθυπουργός τι λέει για τις αναρτήσεις της “Ομάδας Αλήθειας”, με τις περίεργες και ύποπτες διαδρομές χρηματοδότησης; Είναι περήφανος για τον βούρκο του διχασμού στον οποίον κάποιοι βουλιάζουν τη χώρα για λογαριασμό του;» καταλήγει το σχόλιο του Γραφείου Τύπου, καλώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να πάρει θέση».