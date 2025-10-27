Μάλλον είναι η πρώτη φορά που προέκυψε πολιτικό θέμα από την κηδεία ενός σπουδαίου καλλιτέχνη.

Από το Σάββατο το μεσημέρι που έγινε η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, διεξάγεται μια μεγάλη συζήτηση για την απουσία των ηγετών των προοδευτικών κομμάτων. Ανδρουλάκης, Φάμελλος, Κουτσούμπας και Χαρίτσης δεν πήγαν στην κηδεία. Από την προοδευτική αντιπολίτευση η μόνη αρχηγός που παρευρέθηκε, ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η απουσία αυτή σχολιάστηκε έντονα στα social media και στη συνέχεια στα Media.

Η συζήτηση για τον Σαββόπουλο

Η συζήτηση για τις απουσίες στην κηδεία του Σαββόπουλου ήρθε σε συνέχεια εκείνης που εκτυλίχτηκε τις τελευταίες ημέρες για τον ίδιο τον μεγάλο τραγουδοποιό. Μια συζήτηση που δεν αφορούσε την αξία του έργου του για το οποίο άπαντες (τουλάχιστον από μια… ηλικία και πάνω) συνομολογούν ότι χάραξε τις ζωές τους. Το ζήτημα ήταν οι πολιτικές τοποθετήσεις του δημιουργού.

Κατά τη διάρκεια της πιο δημιουργικής περιόδου του Σαββόπουλου, τα τραγούδια του υπήρξαν ταυτισμένα με την Αριστερά και μάλιστα στην πιο εξεγερσιακή εκδοχή της. Στη συνέχεια, η πολιτική μεταστροφή του ήταν εντυπωσιακή, αφού πέρασε σε πολύ συντηρητικές θέσεις.

Αυτή η μεταστροφή έγινε αντικείμενο των παθιασμένων συζητήσεων των τελευταίων ημερών.

Η συζήτηση για την απουσία

Την απουσία από την κηδεία των επικεφαλής των προοδευτικών κομμάτων, στηλίτευσε ο Οδυσσέας Ιωάννου στο News247 και το Facebook. O σημαντικός στιχουργός και ραδιοφωνικός παραγωγός έγραψε ότι «χθες, δεν ήταν η κηδεία κανενός «δεξιού» Σαββόπουλου. Κανενός υποστηρικτή του Μητσοτάκη. Χθες ήταν ο αποχαιρετισμός σε μία Ελλάδα που κάποτε έπιασε απάτητες κορυφές στην τέχνη της. Αποχαιρετισμός στην καλή εκδοχή του εαυτού μας. Αποχαιρετισμός στην τρυφερότητα. Ήταν η κηδεία ενός ανθρώπου που κάποτε παρηγόρησε». Ο Ιωάννου προσέθεσε: «Αναφέρομαι στους εκπροσώπους της θεσμικής Αριστεράς. Δεν έπρεπε να λείπετε. Τι φοβηθήκατε; Μήπως η παρουσία σας, νομιμοποιήσει κάποια ιδεολογία ή μία κυβερνητική φιέστα; Δεν λείψατε χθες από την κηδεία του Σαββόπουλου. Λείψατε από τις ζωές σας. Από τις ζωές μας. Πάλι. Ξανά. Κρίμα».

Τα κίνητρα

Δεν είναι καθαρό αν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί απουσίασαν με πολιτικό σκεπτικό ή αν το όποιο σκεπτικό ήταν κοινό. Το σίγουρο είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης βρισκόταν στην Μπολόνια για το ματς του Παναθηναϊκού. Από τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚKE δεν έγινε κάποιο σχόλιο για την απουσία Φάμελλου και Κουτσούμπα.

Μόνο ο Αλέξης Χαρίτσης παρουσίασε πολιτικό σκεπτικό για την απουσία του. Στο κυριακάκτικο σημείωμά του ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ έγραψε: «Γεννηθήκαμε με την «Συννεφούλα». Μεγαλώσαμε με «Μη μιλάς άλλο γι’ Αγάπη» και «Καραγκιόζη». Μάθαμε μουσικά γράμματα με τον «Μπάλο» και «Το Περιβόλι του Τρελού». […] Γι' αυτό, χθες, την ώρα της κηδείας, επέλεξα να τον αποχαιρετήσω ακούγοντας σε λούπα την αριστουργηματική Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη. Το θεώρησα πιο τίμιο από το να σταθώ στη Μητρόπολη δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το μισό υπουργικό συμβούλιο και να ακούω τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποχαιρετά τον «φίλο του τον Νιόνιο». Ακούω την κριτική και την καταλαβαίνω. Παραμένω αμφίθυμος. Αλλά σταθερά συγκινημένος».

Υπέρ και κατά

Ο συγγραφέας Γιώργος Σιακαντάρης έχει άλλη άποψη: «Για να το ξεκαθαρίσω. Αν ήμουν στην Αθήνα θα πήγαινα στην κηδεία του Νιόνιου, γιατί εκτιμούσα το καλλιτεχνικό του έργο και την πολύπλευρη προσωπικότητά του. Αν και ποτέ μου δεν κατάλαβα, γιατί μόνο των Ελλήνων και όχι και των άλλων λαών οι κοινότητες δεν φτιάχνουν άλλους γαλαξίες, γιατί τα τραπεζάκια έξω είναι σήμα κατατεθέν της Ελλάδας και όχι όλων των χωρών, ακόμη και του πολύ Βορρά». Ο Σιακαντάρης προσέθεσε: «Θεωρώ πως ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έκαναν λάθος που δεν πήγαν στην κηδεία. Ο θόρυβος όμως εναντίον των ηγεσιών τους δεν γίνεται γι' αυτό το λόγο. Γίνεται γιατί δεν συναινούν στη διακυβέρνηση της χώρας από τον Μητσοτάκη».

Από την άλλη μεριά, ο ιστορικός Αντώνης Λιάκος έγραψε: «Για σταθείτε, από πότε πολιτικοποιείται η μη συμμετοχή στο εθνικό πένθος; Και από που προκύπτει το εθνικό πένθος; Πως μας προέκυψαν οι εθνικές κηδείες; Γιατί τις έχουμε ανάγκη; Τι είδους εθνική θανατολαγνεία είναι αυτή; Ποιος ανεμοστρόβιλος μας εξφενδονίζει στο παρελθόν; Δεν είναι το ζήτημα αν συμμετείχε οποιαδήποτε πολιτική δύναμη ή όχι. Από τη στιγμή που τίθεται το πρόβλημα αυτό καθαυτό, ανοίγει ο φάκελος της εθνικής παθολογίας».

Ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος ανέδειξε μια διαφορετική διάσταση: «Σε μια κηδεία που δεν αφορά τιμές εν ενεργεία πρωθυπουργού ή αρχηγού κράτους αλλά απλώς δημοσία δαπάνη, το πρωτόκολλο δεν προβλέπει την τοποθέτηση θέσεων για αρχηγούς κοινοβουλευτικών ομάδων. Δεν είχε καμία δουλειά η μητρόπολη να βάλει ταμπελάκια σε καθίσματα που να ονοματίζουν πολιτικούς αρχηγούς, καθώς επρόκειτο για ένα απλό δημοσία δαπάνη. Επομένως η φωτογραφία που κυκλοφορεί με κενές θέσεις πολιτικών αρχηγών είναι μια σκηνοθεσία εκτός πρωτοκόλλου που έχει γίνει σκόπιμα για να εκθέσει πολιτικά πρόσωπα».

Tο αποτέλεσμα

Ανεξάρτητα από την άποψη που έχει καθένας και καθεμιά, εκ του αποτελέσματος μπορούμε να πούμε ότι η συζήτηση για την απουσία των ηγετών της αντιπολίτευσης από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου δεν ωφελεί τα προοδευτικά κόμματα. Θα λέγαμε ότι είναι ο ορισμός ενός ζητήματος που δημιουργεί εσωτερικά μέτωπα και διαμορφώνει αρνητικές εντυπώσεις.