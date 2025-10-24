«Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».

Με δήλωσή του ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος απάντησε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή τοποθέτησή του σε συνέδριο στην Καλαμάτα. Όπως τόνισε, η κριτική της αντιπολίτευσης βασίζεται σε «κοπτοραπτική» των δηλώσεών του, καθώς, όπως είπε, στην ομιλία του είχε αναφερθεί αποκλειστικά στους διασταυρωτικούς ελέγχους και στις εκθέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων που επισημαίνουν διαχρονικά προβλήματα στο σύστημα δηλώσεων και πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Ο κ. Σκέρτσος υπενθύμισε ότι οι ελλείψεις σε κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες και διαχειριστικά σχέδια βόσκησης αποτελούσαν κρίσιμους πυλώνες για αξιόπιστους ελέγχους και ότι η κυβέρνηση από το 2019 προώθησε σχέδιο δράσης για τον μετασχηματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον, οι διοικήσεις του Οργανισμού από το 2019 είχαν ήδη ξεκινήσει διασταυρωτικούς ελέγχους και προώθησαν στην ελληνική Δικαιοσύνη ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές από τις οποίες οδήγησαν σε καταδίκες.

Ειδικότερα όπως σημείωσε ««Αυτό που κατάλαβε ο κ. Γερουλάνος (σ.σ. ο οποίος ήταν στο ίδιο τραπέζι του συνεδρίου με τον υπουργό Επικρατείας) παρακολουθώντας την πλήρη τοποθέτησή μου την περασμένη Τετάρτη, χωρίς να εγείρει κανένα ζήτημα για όσα είπα ως προς τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το κατάλαβε το ΠΑΣΟΚ, προχωρώντας δύο μέρες μετά σε κοπτοραπτική των δηλώσεων μου. Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στη διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019. Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.»

«Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες», καταλήγει ο Άκης Σκέρτσος, χαρακτηρίζοντας «άνθρακες ο θησαυρός» τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης.

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Αν διάβαζαν το σύνολο της τοποθέτησής μου θα καταλάβαιναν ότι αναφερόμουν στους ελέγχους και τις εκθέσεις των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχρονικά επισήμαναν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα δηλώσεων και πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά και στη διαχρονική έλλειψη κτηματολογίου, δασικών χαρτών, διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και ΑΤΑΚ για να έχουμε αποτελεσματικούς διασταυρωτικούς ελέγχους. Στις ελλείψεις δηλαδή κρίσιμων πυλώνων των διασταυρώσεων που καμία κυβέρνηση πριν τη ΝΔ δεν φρόντισε να καλύψει αλλά αντιθέτως αποτέλεσαν προτεραιότητα της δικής μας κυβέρνησης από το 2019.

Σε καμία περίπτωση επομένως δεν αναφέρθηκα στις δικαστικές έρευνες.

Αντιθέτως, μίλησα ρητά για το σχέδιο δράσης μετασχηματισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ που από κοινού εφαρμόζει η ελληνική κυβέρνηση με την ευρωπαϊκή επιτροπή ήδη από το 2024, πολύ πριν προκύψουν, δηλαδή, οι έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τέλος, είναι πλέον γνωστό ότι οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 είχαν ξεκινήσει τους διασταυρωτικούς ελέγχους προωθώντας στην ελληνική Δικαιοσύνη για περαιτέρω διερεύνηση ύποπτες αιτήσεις ενισχύσεων, πολλές εκ των οποίων ήδη έχουν καταλήξει σε καταδίκες.

Άνθρακες, λοιπόν, ο θησαυρός. Την εξυγίανση του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων δεν θα την πετύχουμε με στρεψοδικίες και κομματικά βολικές ερμηνείες ενός προβλήματος που υπήρξε βαθύ και διαχρονικό».

