ΥΠΕΘΑ και δήμαρχος Αθηναίων έχουν ανταλλάξει έξι (!) ανακοινώσεις από χτες βράδυ.

Αν ήθελε κανείς απόδειξη για το πόσο χαοτικό έχει γίνει το πολιτικό σκηνικό, ο «πόλεμος» για τον Άγνωστο Στρατιώτη του την παρέχει. Ένα θέμα που μέχρι πριν λίγες μέρες δεν ήταν… θέμα για κανέναν στη χώρα, τώρα έχει γίνει Νο 1 στην ατζέντα και πυροδοτεί οξείες αντιπαραθέσεις. Το χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των αντιπαραθέσεων που φωτίζει την ιδιαιτερότητα της τρέχουσας συγκυρίας, είναι η πολλαπλότητά τους.

Η αντιπαράθεση με τα κινήματα

Το πρώτο μέτωπο αντιπαράθεσης είναι αυτό της κυβέρνησης με τα κινήματα. Χτες στην «πρώτη» της απαγόρευσης των διαμαρτυριών τα ΜΑΤ ήταν παραταγμένα μπροστά στη Βουλή για να περιορίσουν τη φοιτητική διαδήλωση στην Αμαλίας. Οι φοιτητές δεν επιχείρησαν να σπάσουν την απαγόρευση. Ωστόσο, είναι σοβαρή η πιθανότητα η απαγόρευση να πυροδοτήσει εντάσεις ενόψει και της πορείας της 17 Νοέμβρη. Ενδέχεται επίσης να υπάρξουν και προσπάθειες των συγγενών των Τεμπών να συντηρήσουν το αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα του εγκλήματος. Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι οι συγγενείς μπορεί να κάνουν καθιστικές ειρηνικές διαμαρτυρίες «και αν θέλουν τα ΜΑΤ ας έρθουν να μας συλλάβουν».

Στην αντιπαράθεση της κυβέρνησης με τα κινήματα πρέπει να προσθέσουμε βέβαια και αυτήν με την αντιπολίτευση στο σύνολό της. Όλα τα αντιπολιτευόμενα κόμματα έχουν καταγγείλει τη απαγόρευση των διαμαρτυριών μπροστά στη Βουλή ως αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική.

Μαξίμου και Δένδιας

Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό του Μαξίμου και του Νίκου Δένδια. Η ανάθεση της ευθύνης του Άγνωστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας θεωρήθηκε προσπάθεια πολιτικής παγίδευσης του Νίκου Δένδια. Ο ίδιος ο υπουργός ψήφισε τελικά την τροπολογία, αλλά με τη διφορούμενη δήλωση που έκανε, πήρε τις αποστάσεις του από το Μαξίμου. Ήταν η δεύτερη δημόσια διαφοροποίηση του Δένδια μετά από εκείνη για την απεργία πείνα του Ρούτσι. Το Μαξίμου αντέδρασε με τον Άδωνι Γεωργιάδη να εκτοξεύει δηλητηριώδεις μπηχτές εναντίον του υπουργού Άμυνας. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός δήλωσε με νόημα ότι ο Δένδιας δεν διαφώνησε με την τροπολογία.

Δένδιας και Δούκας

Με την ψήφιση της τροπολογίας για την απαγόρευση, είχαμε όλοι την αίσθηση το ζήτημα κλείνει ως προς τις κεντρικοπολιτικές εκφάνσεις της. Φευ! Η χτεσινή συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον Χάρη Δούκα πυροδότησε σκληρή κόντρα μεταξύ τους. Το αντικείμενο της κόντρας είναι η ευθύνη της καθαριότητας για το χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη και τη Βουλή. Το ΥΠΕΘΑ και δήμαρχος Αθηναίων έχουν ανταλλάξει έξι (!) ανακοινώσεις από χτες βράδυ. Ο Δούκας έριξε το γάντι στον Δένδια και την κυβέρνηση δηλώνοντας: «Από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη». «Σύμφωνα με το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων», απάντησε το υπουργείο Άμυνας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μαξίμου και Δούκας

Επειδή κάθε περίπλοκη σύγκρουση μπορεί να γίνει ακόμα πιο περίπλοκη, η κυβέρνηση παρενέβη κεντρικά ανοίγοντας μέτωπο με τον Χάρη Δούκα. Σε δηλώσεις του ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι την ευχή για καλή τύχη ο Δούκας θα έπρεπε να την απευθύνει στους δημότες της πρωτεύουσας και σε όσους κυκλοφορούν στην πόλη από την ημέρα της εκλογής του και μετά. Είπε ακόμα ότι η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης της καθαριότητας σε ιδιωτική εταιρεία. Απαντώντας, ο δήμαρχος ανακοίνωσε προσφυγή στα δικαστήρια: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι, με τη γνωστή τροπολογία, η ευθύνη της καθαριότητας στον Άγνωστο Στρατιώτη ανήκει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και θα ανατεθεί σε ΙΔΙΩΤΕΣ. Όπως είναι αυτονόητο, ο Δήμος Αθηναίων θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων».

Στη συνέχεια κυβερνητικοί κύκλοι εγκάλεσαν τον δήμαρχο για ανακολουθία, υποστηρίζοντας ότι σήμερα θα προσφύγει στα δικαστήρια για μια αρμοδιότητα την οποία είχε αρνηθεί χτες στη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια. Ακολουθώντας την τακτική του 2 σε 1, οι κυβερνητικοί κύκλοι στην ίδια διαρροή έριξαν και τη σχετική μπηχτή στον Δένδια: «Σε κάθε περίπτωση και με δεδομένη την απροθυμία του Δημάρχου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, δεν πρόκειται να επιτρέψει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση του Μνημείου, πράττοντας ό,τι απαιτείται για αυτό».

Οι επιδιώξεις

Μέσα στον ορυμαγδό των διασταυρούμενων πυρών, μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην υφιστάμενη χαοτική κατάσταση:

Πρώτον, η κυβέρνηση έκανε μια πολύ πρόχειρη τροπολογία για να περιορίσει την ορατότητα του κινήματος των Τεμπών και να «κοντύνει» τον Δένδια. Η κόντρα για την αρμοδιότητα της καθαριότητας απορρέει τόσο από την προχειρότητα όσο και από την προφανή πολιτική σκοπιμότητα της τροπολογίας. Παράλληλα, το Μαξίμου έχει στοχοποιήσει τον Χάρη Δούκα, κάνοντας ουσιαστικά καμπάνια για την επαναφορά του Κώστα Μπακογιάννη.

Δεύτερον, ο Δένδιας θέλει να κρατήσει μια πολύ δύσκολη (αν όχι ανέφικτη) ισορροπία ανάμεσά στα καθήκοντά του ως υπουργός και τις προσωπικές απόψεις του. Θέλει να κρατάει εμφανή τη διαφοροποίησή του χωρίς να έρθει σε ρήξη με τον Μητσοτάκη.

Τέλος, ο Δούκας αντιλαμβανόμενος την οργή του προοδευτικού κόσμου για την αντιδημοκρατική απαγόρευση της κυβέρνησης, θέλει να μπει μπροστά στην αντιδράσεις. Ταυτόχρονα, θέλει να αποφύγει να χρεωθεί ο δήμος τυχόν καταστροφές στο αυτοσχέδιο μνημείο.

Έπεται συνέχεια…